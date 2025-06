FIFA anuncia innovaciones en el VAR para el MDC 2025

Ciudad de México. — Vicente Sánchez, entrenador de Cruz Azul, expresó su gratitud a Dios y a su familia luego de conquistar la Copa de Campeones de Concacaf.

El equipo mexicano venció 5-0 al Vancouver Whitecaps en el Estadio Olímpico Universitario, logrando su séptimo título en la competencia.

El uruguayo agradeció la confianza de la directiva por darle la oportunidad de tomar las riendas del conjunto celeste tras la salida de Martín Anselmi.

“Estoy agradecido con Dios porque es mi primer torneo (como DT de primera División) (…) Me doy un valor muy alto porque Dios me puso. Agradecido con el ingeniero Velázquez que me dio la confianza”.

Durante su conferencia de prensa, que tuvo un tono de despedida, también felicitó y agradeció el respaldo que le dio su familia. “A mi esposa e hijos que estuvieron conmigo en todas”.

Vicente Sánchez, quien asumió la dirección técnica del equipo en enero, no fue claro sobre su futuro, pues explicó que “vivo un día a la vez. No me gusta pensar en cosas que no dependen de mí”.

Sin embargo, fuentes periodísticas aseguran que la final del torneo de Concacaf fue su último partido con el conjunto celeste.

El cuadro de La Noria estaría cerca de firmar al técnico Nicolás Larcamón que el torneo pasado dirigió al Necaxa.

Durante su estadía, Vicente Sánchez dirigió 27 partidos, con un saldo de 17 triunfos, ocho empates y sólo dos derrotas.

Con este triunfo, Cruz Azul aseguró su participación en la Copa Intercontinental 2025 y en el Mundial de Clubes 2029.

