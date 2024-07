La Fe en Dios de Luis de la Fuente: Pilar fundamental del éxito de la selección española

Madrid.— Luis de la Fuente, entrenador de la selección de fútbol de España, no sólo lidera a su equipo con destreza técnica, sino también con una profunda fe, demostrando que la espiritualidad y la dedicación son componentes clave en su camino hacia el éxito con el equipo español.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, atribuyó el éxito de la clasificación de su equipo para la final de la Eurocopa al trabajo colectivo y la fe en sus jugadores. “Si ya tengo fe, este equipo es para creer siempre”, comentó el técnico, subrayando su confianza en los futbolistas que dirige.

El seleccionador destacó la calidad y la entrega de sus jugadores, quienes, dijo, siempre ponen sus habilidades al servicio del equipo. “Estoy orgulloso de poder dirigir a estos futbolistas y creo que es una suerte para mí como seleccionador”, expresó De la Fuente.

Para el entrenador, los logros alcanzados no son fruto del azar “este tipo de fútbol no surge por casualidad. Realmente siento que los protagonistas son quienes salen al terreno de juego y prefiero que sea así”, explicó.

PERSIGNARSE

En una entrevista con la cadena Cope, medio de la Conferencia Episcopal Española, De la Fuente dejó claro que su costumbre de persignarse antes de cada partido es un acto de fe y no de superstición. “La señal de la cruz no es una cuestión de superstición, sino un acto de fe”, enfatizó el seleccionador.

Eso es fe pic.twitter.com/IXBg8ilDF3 — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) July 8, 2024

CREER EN DIOS

En una conversación con el periódico El Mundo, De la Fuente habló sobre la importancia de la fe en su vida. “Si no se cree en Dios, la vida no tendría sentido”, afirmó. Compartió cómo, a pesar de haber tenido dudas y haberse alejado de la religión en el pasado, decidió en un momento de su vida volver a acercarse y apoyarse en Dios. “Hay no una, sino mil razones para creer en Dios. Sin Dios, nada en la vida tiene sentido”, subrayó.

