Santi Giménez se toma con humor su lesión, pero…
Se recupera de una lesión de tobillo
Milán.— Santiago Giménez, delantero del Milán, se toma con humor la pausa por lesión que lo alejará de las canchas cerca de tres meses.
Durante su recuperación de una cirugía de tobillo a la que se sometió hace unos días, aprovechó para hacer un video viral con su hermana.
Por medio de redes sociales, Agustina, hermana del Bebote, compartió un video que suma más de medio millón de reproducciones y más de 75 mil likes.
En el material, aparece Santi Giménez usando muletas con un audio de una telenovela.
- “Ok, me voy a mi cuarto”
- “Pues sí, ni modo que te vayas a jugar al fut”
- “Nunca me habías dicho algo así”
Familia Giménez, presente en lesión y recuperación de Santi
El pasado 19 de diciembre, Santi se sometió a una cirugía para tratar la lesión del tobillo que lo mantiene fuera de las chanchas desde octubre.
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” Josué 1:9. ¡VAMOS CON TODOOOO!”, publicó el delantero mexicano.
Dicho posteo fue acompañado con una foto de la familia Giménez acompañando al futbolista del Milán.
“¡Todo salió muy bien! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al cien por ciento con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. ¡Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!”, sostuvo Gimenez en primera instancia.
Panorama complicado para el delantero
Las noticias no son alentadoras para Santi ni en su club ni en la selección mexicana que enfrentará el Mundial 2026 en junio próximo.
Por una parte, el AC Milán contrató al delantero alemán Niclas Füllkrug para cubrir la baja de Giménez.
Con ello, aumenta la competencia para el mexicano, ya que tendrá a Christopher Nkunku y Niclas Füllkrug por delante para su regreso a las canchas.
Esto, podría disminuir sus minutos de cara a ganarse un puesto en el Tri de Javier Aguirre de cara a la justa mundialista.
En el combinado nacional, compite por el puesto de delantero con Raúl Jiménez (Fulham), Germán Berterame (Monterrey) y Henry Martin (América).
Si no logra una recuperación adecuada y recuperar un buen nivel para ganar el puesto de “9” en su club, podría quedar fuera del Mundial 2026.
Diogo Jota, “You’ll never walk alone”
Recordaron al futbolista fallecido en julio
Liverpool.— El 3 de julio pasado, el mundo del futbol recibió la noticia del fallecimiento de Diogo Jota, entonces futbolista del Liverpool de la Premier League.
El portugués perdió la vida tras un accidente automovilístico en el que también falleció su hermano, el también futbolista, André Silva.
Semanas después, en la fecha 18 del campeonato inglés, el Liverpool recibió al Wolverhampton, club en el que el portugués también jugó durante su etapa en Inglaterra.
El encuentro, que terminó con victoria 2-1 para el conjunto local, incluyó un homenaje previo que colocó a la familia del jugador en el centro de la jornada.
Anfield Road guardó silencio antes del silbatazo inicial y concentró su atención en los hijos mayores del futbolista, quienes ingresaron al terreno de juego.
Un homenaje centrado en la familia
Dinis y Duarte, de cinco y dos años, caminaron sobre el césped ante miles de personas que observaron el momento de pie, sin consignas ni cánticos.
El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, acompañó a los niños de la mano durante su recorrido, gesto que representó el respaldo del plantel hacia la familia. Cuando los menores aparecieron en el campo, la tribuna respondió con una ovación sostenida.
Cabe recordar que Diogo Jota también tuvo a hija que actualmente tiene de 13 meses de edad, pero no participó en el acto realizado en el estadio.
El club buscó que la memoria del jugador permaneciera presente para sus descendientes y para la comunidad deportiva que siguió su trayectoria.
Jugadores del Liverpool y del Wolverhampton permanecieron formados en el campo, en señal de respeto, mientras se desarrolló el homenaje.
Diogo Jota defendió al Wolverhampton entre 2017 y 2020, antes de consolidarse con el Liverpool, club con el que ganó la Premier League y otros títulos.
“Gracias desde el fondo de mi corazón”
Desde la grada, Rute Cardoso, esposa del futbolista, observó el homenaje dedicado a sus hijos, acompañada por el silencio del estadio.
Las cámaras de televisión captaron su reacción durante el ingreso de los niños, imágenes que difundieron las señales oficiales del encuentro.
Posteriormente, Cardoso emitió un comunicado difundido por el Liverpool FC, en el que agradeció el gesto del club y de la afición.
“Desde el fondo de mi corazón, gracias al club y a todos los aficionados por el amor, respeto y apoyo mostrado durante este momento difícil”, expresó.
La esposa del jugador señaló que los mensajes y gestos recibidos tuvieron un significado profundo para ella y su familia, según el comunicado oficial.
“Aún no asimilamos la pérdida de Diogo Jota”
Antes del partido, Virgil van Dijk reconoció que el grupo aún enfrentó dificultades para asimilar la pérdida de Diogo Jota y de su hermano André Silva.
“La pérdida fue algo para lo que nadie estaba preparado”, declaró Van Dijk ea medios ingleses.
“La pérdida de Diogo Jota y su hermano Andre Silva en julio fue algo para lo que ninguno de nosotros podría haberse preparado, y algo con lo que todos todavía estamos tratando de hacer las paces. Nuestros pensamientos, como siempre, permanecen con la familia de Diogo y Andre. Nunca, nunca serán olvidados, y llevaremos su memoria siempre.”
Por su parte, el entrenador Arne Slot también abordó el tema en el programa oficial del partido.
Slot escribió que esperaba que las muestras de afecto ofrecieran algún tipo de consuelo a la familia durante fechas significativas.
“Reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en los últimos 12 meses enciende una montaña rusa de emociones, pero es normal en esta época del año mirar hacia atrás a todo lo que ha pasado. Hacerlo me lleva a pensar especialmente en la familia de Diogo Jota en lo que será su primera Navidad sin él. No es mi lugar decirles dónde deben buscar consuelo, si es que eso es posible, pero solo puedo esperar que el sentimiento de amor y afecto que Diogo todavía genera les traiga algo de consuelo.”
Homenaje y legado en Liverpool
No fue el único homenaje que recibió Diogo Jota por parte del Liverpool y su afición. El artista de Liverpool Paul Curtis, que ha pintado más de 250 obras de arte públicas en toda la región hizo un mural para honrar la memoria del futbolista y de su hermano.
Para financiarlo, abrió una campaña que buscaba recaudar unas dos mil libras. Sin embargo, reunió más de 26 mil. Por ello, cerca de 24 mil libras se donarán a la Fundación Liverpool Futbol Club (LFC), la organización benéfica oficial del club.
Los recursos se destinarán para el programa de futbol base que fomenta la práctica del deporte en jóvenes.
Más allá del gol y la derrota: el Atlético de Madrid prioriza la salud mental
Madrid.- El Atlético de Madrid aprovechó su mensaje navideño para hablar de salud mental. Lo hizo con la campaña “Yo contigo estaré”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la prevención y el cuidado emocional, en un contexto donde más de mil millones de personas viven con algún trastorno mental en el mundo.
El club presentó el spot como parte de su mensaje oficial de Navidad, uno de los momentos de mayor alcance entre su afición. La campaña se difundió en sus canales digitales y en su sitio web, con el objetivo de colocar el tema en la conversación pública más allá del futbol.
Un mensaje navideño que va más allá del futbol
El video lleva por título “Mercado” y está ambientado en un mercado de barrio de Madrid. La historia muestra la rutina de Rosa, una pescadera, y Julia, una florista, dos seguidoras del Atlético cuyo ánimo suele depender de los resultados del equipo.
Sin embargo, el relato deja ver que existen problemas personales que no se reflejan en el marcador.
En su comunicado oficial, el club explicó que el mensaje se centra en los “partidos interiores que nadie ve y que no dependen de los resultados deportivos”.
El club madrileño señaló que la intención es visibilizar situaciones emocionales que suelen pasar desapercibidas.
El cierre del spot refuerza esa idea con la frase:
“Yo contigo estaré. Siempre te animaré. Nunca tú solo caminarás”.
El mensaje fue difundido por el Atleti en sus redes sociales el día del estreno del video.
Una problemática que afecta a millones de personas
Atlético de Madrid reforzó la campaña con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con el informe Mental Health Atlas 2025, una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental, entre ellos depresión y ansiedad.
“El propósito de la iniciativa es contribuir activamente a la conversación sobre la salud mental”, destacó el conjunto colchonero.
También subray la importancia de la prevención, el acompañamiento y el acceso oportuno a la atención.
Alianzas y recursos de apoyo disponibles
La campaña se realiza en colaboración con la Fundación Atlético de Madrid y el Teléfono de la Esperanza. Esta organización ofrece atención gratuita, anónima y especializada las 24 horas del día para personas que atraviesan crisis emocionales o situaciones de soledad.
“La acción también busca facilitar recursos que permitan a las personas afectadas encontrar el apoyo profesional necesario, reforzando el trabajo de escucha y orientación que realiza esta institución”, concluyó el Atlético de Madrid.
Como parte del despliegue, el Atlético lanzó la página www.esaclasedetristeza.com, un sitio que reúne información sobre cómo solicitar ayuda ante una situación de riesgo emocional y concentra líneas de contacto disponibles a nivel nacional e internacional.
En esa misma plataforma se incluye un apartado para quienes deseen integrarse como voluntarios al Teléfono de la Esperanza, con el objetivo de ampliar la red de apoyo y atención emocional en distintos puntos de España.
Niños campeones llevan el trofeo a casa de su compañero de 8 años con leucemia (VIDEO)
Buenos Aires.- El título ya estaba definido, pero el festejo no, por eso los niños de un equipo de futbol infantil tomaron el trofeo de campeones y lo llevaron hasta la casa de Bruno, su compañero de ocho años que dejó de jugar tras ser diagnosticado con leucemia.
El gesto fue grabado en video y se volvió viral en redes sociales.
La escena ocurrió en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los integrantes del equipo Vecinos Unidos llegaron juntos a la vivienda de Bruno para entregarle la copa y celebrar con él el campeonato que ganaron en la liga barrial.
El momento fue compartido por familiares y medios locales, generando una amplia reacción en plataformas digitales.
La historia cobró mayor relevancia porque Bruno atraviesa un proceso médico complejo.
El niño recibió un trasplante de médula ósea hace dos meses. El donante fue su hermano menor, de seis años de edad, con una compatibilidad del 99.99 por ciento, según reportes de la prensa argentina.
El inicio de la enfermedad y la ausencia en la cancha
Bruno dejó de asistir a los entrenamientos y partidos a principios de mayo, cuando comenzaron los primeros síntomas.
“Arrancó a principios de mayo. Bruno tenía que venir a jugar, pero se sentía mal, como descompuesto”, explicó José “Cuche” Caggiano, entrenador del equipo, en entrevista al portal TN.
La situación se repitió en los días siguientes y llamó la atención de su familia y el padre del menor detectó cambios físicos evidentes.
“Al domingo siguiente tampoco pudo venir y el papá notó que estaba muy blanco y con manchitas, como moretones, en la panza”, precisó el entrenador.
Tras acudir a un servicio de urgencias, Bruno fue internado y sometido a estudios médicos. El diagnóstico fue leucemia y a partir de ese momento inició un tratamiento que incluyó quimioterapia y hospitalizaciones prolongadas.
Un trasplante entre hermanos
Ante la necesidad de un trasplante de médula ósea, la familia de Bruno encontró compatibilidad dentro del propio hogar. Su hermano menor, de seis años, resultó compatible en un 99.99 por ciento, lo que permitió realizar el procedimiento, de acuerdo con la información difundida por medios argentinos.
El trasplante se llevó a cabo dos meses antes del cierre del torneo en el que participó Vecinos Unidos. Desde entonces, Bruno se encuentra en proceso de recuperación, bajo supervisión médica, y sin poder retomar actividades deportivas.
Mientras tanto, el equipo continuó compitiendo. Aunque Bruno no pudo regresar a la cancha, sus compañeros mantuvieron contacto con él y su familia durante el desarrollo del campeonato barrial.
El campeonato y la decisión del equipo
Vecinos Unidos se proclamó campeón de su categoría tras varias jornadas de competencia. Sin embargo, el festejo no se realizó de inmediato. El cuerpo técnico planteó una alternativa distinta para cerrar la temporada.
“Les propuse llevarle el trofeo a Bruno y lo más lindo fue la reacción de los chicos: con solo ocho años, todos estaban felices de compartir la copa con su compañero”, destacó José “Cuche” Caggiano.
Los niños se organizaron y acudieron juntos a la casa de Bruno, vestidos con el uniforme del equipo, entregaron el trofeo y permanecieron con él durante algunos minutos.
El video que se viralizó en redes sociales
El momento fue grabado en video por familiares y personas cercanas. Las imágenes muestran a los niños llegando en grupo, entregando la copa y rodeando a Bruno frente a su casa.
El material fue compartido en redes sociales y retomado por distintos medios de comunicación en Argentina.
De acuerdo con la cobertura de TN, el video generó miles de reacciones y comentarios, la mayoría destacando la acción del equipo y la participación de los niños en la iniciativa.
Mensajes de apoyo también fueron dirigidos a la familia de Bruno, así como al entrenador y a los padres de los jugadores, quienes acompañaron el proceso del equipo durante la temporada.
Un cierre de temporada fuera de la cancha
Para Vecinos Unidos, el campeonato quedó registrado en la tabla de posiciones. Sin embargo, el cierre de temporada ocurrió fuera de la cancha, en un entorno distinto, marcado por la ausencia de un jugador que siguió siendo parte del grupo.
La historia de Bruno y de sus compañeros se difundió más allá del ámbito deportivo. El video continúa circulando en redes sociales, mientras el niño avanza en su recuperación tras el trasplante de médula ósea recibido gracias a la donación de su hermano menor.
Cuando el sueño parecía imposible: FIFA anuncia boletos del Mundial 2026 desde 1,000 pesos
Ciudad de México.- Para millones de aficionados al futbol que venían resignando el sueño de asistir al Mundial 2026, la FIFA anunció una noticia que renueva la esperanza.
Tras cientos de miles de mensajes de preocupación por los altos costos de los boletos, el máximo organismo creó una nueva categoría de entradas económicas, con un precio aproximado de 60 dólares, alrededor de 1,000 pesos mexicanos, para todos los partidos del torneo.
Una oportunidad real para la afición
La nueva modalidad denominada “grada básica” —también referida en documentos oficiales como Supporter Entry Tier— supone un cambio significativo en la estrategia de venta de boletos para el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Las entradas en esta categoría estarán disponibles para los 104 partidos, incluida la final, lo que ofrece una oportunidad de estar en el estadio a quienes no pueden costear los precios más altos.
En el comunicado oficial de la FIFA, se detalló que esta opción tiene el propósito de “apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones nacionales durante el torneo”, tras recibir más de 20 millones de solicitudes de boletos desde que abrió el tercer proceso de selección aleatoria el 11 de diciembre de 2025.
¿Quiénes podrán acceder a estos boletos?
La FIFA explicó que solo los aficionados de selecciones clasificadas a la Copa Mundial podrán solicitar esta entrada a precio reducido, que será entregada a través de las federaciones nacionales de cada equipo.
Cada federación decidirá criterios específicos para asignarlas, aunque el máximo organismo del balompié internacional solicitó que se otorguen preferentemente a los seguidores más fieles.
De acuerdo con la distribución anunciada, el 50% de la asignación de boletos de cada federación corresponderá a las categorías más accesibles: 40% de “grada asequible” y 10% de “grada básica”.
El resto se dividirá entre localidades estándar y preferentes, cuyas tarifas son significativamente más elevadas.
Reacción de aficionados y contexto del torneo
La medida llega después de que seguidores y diversas asociaciones expresaran su preocupación por los costos de las entradas, que en fases previas superaban con creces los niveles tradicionales observados en otras Copas del Mundo.
