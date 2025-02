Santiago Giménez, delantero de familia y fe, al Milán

Ciudad de México.— El delantero mexicano Santiago Giménez fue anunciado como nuevo futbolista del Milán.

“El AC Milan se complace en anunciar el fichaje permanente de Santiago Tomás Gimenez procedente del Feyenoord Rotterdam. El delantero mexicano ha firmado un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2029”, señaló el club en redes sociales.

Para su carrera profesional, ha sido fundamental el apoyo de su familia y su fe.

Santiago ha mostrado en redes sociales su cercanía con su núcleo familiar, que lo acompaña en cada paso de su vida.

También es asiduo a compartir en sus perfiles su fe cristiana.

‘Santi’ es apenas el segundo mexicano en fichar con el AC Milan, club que tuvo entre sus filas a Pedro Pineda durante la década de los noventa. No obstante, Pineda estuvo solo unos meses con el escuadrón rossonero y no pudo debutar en la Serie A.

El canterano de Cruz Azul llega procedente del Feyenoord de Países Bajos.

Con el cuadro de Rotterdam, Santiago Giménez firmó 65 goles y 14 asistencias en 105 partidos.

Gracias a Dios, la lesión me fortaleció: Santiago Giménez

El atacante mexicano aseguró que la lesión que sufrió a finales del año pasado le fortaleció física y mentalmente.

“La lesión me hizo despertar. No estaba en forma y ahí me di cuenta de quiénes quiero tener a mí alrededor. Para mí, lo importante es que las personas a tu alrededor te den la oportunidad de enfocarte en tu objetivo. Mi objetivo es jugar futbol. Creo que en estos dos o tres meses que estuve lesionado aprendí mucho a nivel mental, físico, personal y espiritual. Gracias a Dios, ahora me siento bien nuevamente”, dijo a ESPN.

Por su parte, el Feyenoord despidió a Santiago tras su exitoso paso por el conjunto neerlandés.

