Toser será causa de expulsión y acciones penales

Ciudad de México.- Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, señaló que fue justa la victoria que consiguieron ante Chivas.

Almada recordó que Santos fue el equipo que fabricó más opciones de gol y que las concretó, caso contrario con el Rebaño.

Y aunque fue una victoria importante, el estratega pidió que se mantengan los pies sobre el suelo ya que apenas inició el Guard1anes 2020.

“Me gustó el equipo, cuando estábamos once contra once generamos muchas llegadas. Hubo muchas fricciones y eso nos mermó un poco, pero se ganó”, dijo.

Aceptó que el haber perdido el primer partido de la temporada no fue sencillo, pero lograron recuperarse.

“Perder el primer compromiso genera inseguridad, hicimos cambios drásticos en distribución de futbolistas”.

“Pero siempre fue con la idea de buscar permanentemente la portería contraria, el perder de inicio genera algunas dudas, aunque con Cruz Azul jugamos bien”

“Hoy los triunfos brindan confianza y el triunfo es totalmente merecido. Pudimos convertir algún gol más”.

Sobre la expulsión de Félix Torres, Almada comentó: “El defensor retuvo el balón medio segundo, le advertimos que como tenía amarilla, bueno… Uno palpa esas cosas”.

“Fue injusta la expulsión por la segunda amarilla, debemos aprender de estas cosas para los juegos venideros”.

“Para sancionar (internamente) hay que evaluar otras cosas, Torres agarró un balón un segundo…, hubiera 200 amarillas si fuera todo así”.

“Hubo jugadas más fuertes y no se juzgaron de la misma medida. El futbol es un deporte de contacto, es difícil no tener roce con el rival”.

“Cuando protestamos no me gusta y sancionamos, pero lo primero que evaluamos es si fue justa o no la sanción que se tomó”.



Almada no quiere hablar abiertamente del VAR:

“Quiero disfrutar del triunfo, si hay que hacer correcciones no lo haré público, pero… ojalá sea ecuánime y justo en todas las fechas”.

Sobre la actuación del portero Carlos Acevedo, que detuvo un segundo penalti en dos juegos, dijo:

“Lo de Acevedo nos alegra mucho. Le dije a la directiva que con este portero vamos a tener un buen guardameta por muchos años. Por eso le dimos la confianza”.

