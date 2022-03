Violencia en Querétaro es inaceptable e intolerable: FIFA

Querétaro.— El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, anunció que derivado de la violencia registrada en el Estadio Corregidora de Querétaro, queda prohibida la entrada de “barras visitantes” a estadios de fútbol mexicano.

En conferencia de medios, señaló que a partir de hoy las barras visitantes no volverán a entrar a los estadios.

En ese sentido, detalló que el estadio Corregidora queda en “Estado de Suspensión” y no descartó una posible desafiliación de los Gallos Blancos de Querétaro por los actos violentos que se registraron la víspera en un partido contra el Atlas.

“Todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizarlo, porque no podemos tomar una decisión que no cuente con la visión de todas las partes (…) no podemos generar actividad futbolística en este estadio”, señaló Arriola.