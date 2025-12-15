Antonio y Shayr Mohamed, padre e hijo bicampeones

Ciudad de México.— Toluca ganó el bicampeonato de la Liga MX tras vencer en una cardíaca tanda de penales a los Tigres de la UANL de la mano de Antonio Mohamed y su hijo Shayr.
Así, el estratega igualó en campeonatos a entrenadores históricos como Víctor Manuel Vucetich y Manolo Lapuente.
El Turco logró uno de sus campeonatos más especiales, como lo fue el título pasado ante América, pues uno de sus auxiliares es precisamente su hijo.
Shayr Mohamed y su paso del campo al análisis táctico
Shayr Mohamed González nació en San Pedro Garza García, Nuevo León, y tuvo una breve carrera como futbolista profesional. Rayados de Monterrey registró su debut en primera división, donde jugó pocos minutos antes de salir expulsado en un encuentro oficial ante América.
El joven continuó su trayectoria en Xolos de Tijuana y Cancún FC, según datos de la Liga MX y la Liga de Expansión. Tras esas etapas, decidió cerrar su ciclo como jugador y permanecer en el futbol desde el ámbito técnico.
Toluca incorporó a Shayr Mohamed a su cuerpo técnico antes del Clausura 2025, torneo que el club ganó su estrella 11. Con ese campeonato y el título posterior, el auxiliar sumó dos ligas desde el banquillo, con apenas 25 años.
La Federación Mexicana de Futbol señaló en distintos documentos que la transición de exjugadores jóvenes a roles de análisis y estrategia se volvió una tendencia creciente en clubes profesionales.
Shayr Mohamed, un hombre de fe
Previo al partido de ida de la final, Shayr Mohamed compartió imágenes personales en redes sociales durante el 12 de diciembre. Las publicaciones mostraron una vela encendida y una imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañadas por un mensaje breve.
En sus redes sociales suele publicar imágenes que destacan su fe y su cercanía con su familia.
Dinastías familiares en la historia de la Liga MX
La familia Mohamed es de las más gloriosas de la Liga MX. Sin embargo, otras familias lograron campeonatos en distintas épocas.
José Alves “Zague” y Luis Alberto Alves “Zaguinho” figuran como referentes históricos del América, con títulos y récords goleadores documentados por el club.
Geraldo Francisco Dos Santos “Zizinho” y Jonathan Dos Santos también integran la historia azulcrema. El propio América reconoció a Jonathan como parte del tricampeonato en torneos cortos.
Guadalajara ganó los campeonatos de Javier de la Torre como técnico y el título de Eduardo de la Torre como jugador en la temporada 1986-1987.
En tanto, Pumas tuvo a José Luis “Pareja” López y José Luis “Parejita” López en distintos periodos.
Chivas logró el título de Javier Hernández Balcázar en 2006, mientras que su padre, Javier Hernández Gutiérrez lo hizo con el Puebla en 1990. Christian Gimenez y Santiago Gimenez también salieron campeones con Pachuca y Cruz Azul, respectivamente.
JAHA
Deportes
El futuro inmediato de Chicharito: la figura que marcó a una generación
Guadalajara.- Javier “Chicharito” Hernández concluyó su segunda etapa con Chivas con una imagen que recorrió el país: el penal volado ante Cruz Azul que dejó al Guadalajara fuera de las semifinales del Apertura 2025.
A diez meses de su esperado regreso, el ídolo de la cantera sale del club y analiza nuevos destinos, según fuentes cercanas al futbolista.
Del niño con valores firmes al referente internacional
Hernández creció bajo la guía de sus padres y de su abuelo Tomás Balcázar, quien jugó un papel decisivo en su formación y desde pequeño se le inculcaron disciplina, rectitud y responsabilidad.
Con esos valores debutó con el Rebaño en 2006 y en pocos años dio el salto al Manchester United, donde inició una carrera europea con pasos por Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.
Aquel joven reservado, que destacaba por su humildad, se consolidó como uno de los delanteros mexicanos más efectivos del extranjero. Sin embargo, la muerte de Balcázar en 2020 marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. Su entorno cambió, también su lenguaje público y su forma de relacionarse con los demás.
Un cambio de personalidad que coincidió con su declive
Tras el fallecimiento de su abuelo, Diego Dreyfus se convirtió en su guía emocional y coach de vida. La presencia de Dreyfus influyó en la transformación del jugador, quien atravesó conflictos públicos y problemas familiares, incluida su separación de Sarah Kohan, madre de sus hijos.
En la cancha, las lesiones y la irregularidad redujeron su impacto. Su segunda etapa con Chivas incluyó 40 partidos y cuatro goles entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.
Las polémicas por su comportamiento en redes sociales y la reacción del club ante estos episodios acentuaron su desgaste.
El penal que marcó su salida y el gesto que dio la vuelta al país
El pasado domingo, en el Estadio Olímpico Universitario, Hernández tuvo la clasificación de Chivas a semifinales en sus pies. Falló su cobro al minuto 85, dejando su efectividad histórica en penales en 50 por ciento: 16 anotados y 16 fallados.
El gesto más comentado tras el silbatazo fue el de Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien se acercó a consolar al delantero en lugar de festejar. La escena fue captada por FOX Sports y circuló ampliamente en redes sociales.
Mientras tanto, en el vestidor rojiblanco trascendió que Hernández no ofreció disculpas a sus compañeros por el fallo, lo cual aumentó la tensión interna hacia el cierre del torneo.
Minutos después del encuentro, el técnico Gabriel Milito fue cuestionado sobre la continuidad del atacante.
“Tenemos que evaluar todo. El club decidirá lo mejor para el futuro”, declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.
El anuncio de su salida y las ofertas para 2026
El periodista Sergio Dipp informó en ESPN que el jugador no continuará con el Guadalajara.
“Javier ‘Chicharito’ Hernández sale de Chivas. Termina su contrato y no seguirá, pero eso no quiere decir que se retira. Tiene ofertas y las estará analizando”, dijo Dipp a través de la cadena televisiva.
Las opciones que analiza Chicharito para su futuro se encuentra regresar a la MLS, donde jugó entre 2020 y 2023. Ningún club ha sido confirmado, pero las conversaciones están en curso según el propio Dipp.
La última imagen del ídolo rojiblanco
El regreso de Hernández a Guadalajara había generado una expectativa enorme. El 28 de enero de 2024, durante su presentación en el Estadio Akron, él mismo expresó ante más de 46 mil aficionados:
“No hay palabras para agradecerles el que hayamos llenado el estadio para recibir a un canterano”.
Su paso reciente por Chivas dejó más dudas que certezas. La acumulación de lesiones, las sanciones internas y la tensión generada por contenidos publicados en redes sociales redujeron su impacto deportivo.
GDH
Deportes
El origen desconocido del “Tuca” Ferretti: de dormir en la calle a convertirse en leyenda
Ciudad de México.- El éxito de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no comenzó en un vestidor ni en una cancha profesional. Inició en la capital mexicana, con apenas unos pesos en el bolsillo y dos noches durmiendo en la calle.
El exentrenador multicampeón relató este episodio en ESPN, al recordar su llegada a México en 1977. Su testimonio abrió una ventana al pasado y reveló el origen de una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la lucha constante.
Las dos noches en Reforma en situación de calle
Ferretti compartió que su primera parada no fue Guadalajara, como suele recordarse en su trayectoria, sino en la Ciudad de México, entonces conocido como Distrito Federal. Ahí enfrentó la realidad de no contar con recursos suficientes para regresar a Brasil.
“Llego a la Ciudad de México, no fui a Guadalajara, me quedé para ver si alguien me prestaba dinero para regresarme a Brasil y ahí dormí dos noches en una banca en Reforma frente a la embajada brasileña para no gastar el poco dinero que tenía”, relató el Tuca en la cadena deportiva.
Ese inicio, desconocido para muchos, refleja el esfuerzo que marcó el resto de su vida profesional. Su testimonio fue contundente: nada le resultó sencillo en los primeros meses en México.
Lee: Padres que madrugan y unión de equipo: la historia del debut de Germán Padilla en Xolos
De jugador improvisado a sobreviviente en Guadalajara
Tras su paso por la capital, Ferretti viajó a Guadalajara con la esperanza de encontrar oportunidades. La realidad fue dura: no tenía un contrato profesional ni un ingreso fijo. Su única opción fue jugar en ligas amateurs para ganar algo de dinero.
“Ya en Guadalajara pasé como cuatro o cinco meses jugando en ‘la liga de los animales’, jugaba en el equipo “Cebra” de Mario Tinajero, dueño de una paletería, y también jugaba para la liga de la central de abastos”, recordó.
Aquella etapa, conocida como su época de “talachero”, fue determinante. Él mismo reconoció que esos juegos eran su forma de subsistir:
“Sí, talacheaba y cobraba mi lanita”, señaló el entrenador durante la transmisión televisiva.
El salto que cambió su vida: Atlas abre la puerta
Los meses de incertidumbre dieron un giro cuando el Atlas lo integró a sus filas profesionales. Con esa oportunidad, Ferretti inició una carrera que más tarde lo convertiría en una figura clave de Pumas como jugador y, posteriormente, como entrenador.
Una trayectoria marcada por trabajo, disciplina y resultados
A partir de su debut profesional, Ferretti comenzó a construir una de las carreras más sólidas del futbol mexicano. Como técnico, consolidó una reputación basada en la exigencia, la constancia y la formación de planteles competitivos.
Sus títulos como entrenador en Pumas y Tigres reforzaron su figura como uno de los técnicos más respetados en la Liga MX.
La revelación hecha en ESPN agrega una nueva dimensión a su historia. Muestra a un hombre que no solo supo ganar campeonatos, sino que también enfrentó realidades difíciles que pocas veces salen a la luz.
Una vida que inspira desde la adversidad
La etapa en situación de calle y su paso por ligas amateurs no aparecen en los resúmenes frecuentes de su trayectoria. Sin embargo, son el fundamento de una vida dedicada al esfuerzo y al compromiso diario. Su testimonio difundido por ESPN ofrece una mirada directa a los años que moldearon su carácter y explican su rigidez, su disciplina y su liderazgo dentro del futbol mexicano.
Ferretti es reconocido como un referente del deporte nacional. Pero su camino comenzó con noches frías en una banca de Reforma, con semanas completas buscando quién le prestara dinero, y con meses en canchas improvisadas donde cada partido significaba algo más que competir. Era, literalmente, su forma de mantenerse de pie.
Su propia voz narrando esta historia permite entender que, detrás del entrenador multicampeón, hubo un joven extranjero que llegó al país con dudas, miedo y la esperanza de una oportunidad.
Esta parte de su vida, poco conocida hasta ahora, añade un nuevo capítulo a la trayectoria del Tuca Ferretti: el capítulo donde la dignidad, el trabajo y la perseverancia fueron su único patrimonio.
GDH
Deportes
Padres que madrugan y unión de equipo: la historia del debut de Germán Padilla en Xolos
Tijuana.— El sueño de Germán Padilla comenzó antes del amanecer. A las 5:00 de la mañana toma dos camiones para llegar a tiempo al entrenamiento. Ese esfuerzo diario y las largas jornadas en fuerzas básicas lo llevaron al debut con Xolos de Tijuana en el Play-in ante FC Juárez.
Cada día, Padilla sale de su casa sin automóvil y sin reflectores. Con disciplina y constancia, llegó a ser tomado en cuenta por el primer equipo. Sus padres presenciaron el momento desde la tribuna, entre lágrimas de felicidad.
Un camino forjado en la constancia
Su proceso inició en la Sub-14 y fue superando categorías con trabajo y conducta. El técnico Sebastián Abreu detalló la rutina que llevó al juvenil hasta la Primera División.
“Sí, aparte es la historia de vida de Germancito, él sale a las 5 de la mañana de su casa para poder llegar al entrenamiento. Se toma dos colectivos, con todos los esfuerzos que hacen los papás”, dijo Sebastián Abreu en conferencia de prensa.
El entrenador añadió que la actitud en los entrenamientos lo distinguió.
“Cuando lo vimos entrenar, tiene esa hambre que me gusta ver en los chavos que suben. Lo vi y dije: ese es el perfil que quiero”, agregó Abreu.
El gesto que cambió la historia
El pase al primer equipo no fue solamente una decisión táctica. Adentro del vestidor había un reconocimiento al sacrificio que Germán mostró desde niño.
Según relató el estratega uruguayo, fue Iván Tona quien pidió salir de cambio para que Padilla pudiera entrar.
“El que se me acerca y me dice: ‘haz debutar al chavo por mí’, es (Iván) Tona”, relató el “loco” Abreu.
El pedido de Tona fue un gesto de compañerismo que marcó el final del partido. El cambio se ejecutó faltando seis minutos, con Xolos ganando 3-1, y detonó la ovación del público en el Estadio Caliente.
Una familia que madrugó el sueño
El debut también dejó estampas de emoción en las gradas. Los padres de Germán acompañaron desde los primeros pasos y vivieron el cumplimiento del sueño.
“Sus papás vinieron, lloraron, se emocionaron de verlo. Vieron a ese chiquito que tanto la peleó, tanto se esforzó, lo vieron cumplir ese primer sueño”, compartió Abreu.
El apoyo familiar fue decisivo para garantizar que el estar madrugando y los viajes en camión no terminaran en abandono. El respaldo en casa también se reflejó en la conducta del jugador dentro y fuera de la cancha.
Un debut que refleja valores y trabajo
Padilla ingresó al minuto 84 durante el Play-in y cumplió el anhelo de vestir la camiseta de Xolos en la Primera División. Su aparición en el campo no fue solo un registro estadístico, fue el resultado de años de disciplina y de la suma de esfuerzos colectivos.
La escena reunió a varios protagonistas de su formación: entrenadores de fuerzas básicas, el cuerpo técnico del primer equipo, compañeros y la familia. El gesto de Iván Tona amplificó la historia, al transformar un hecho individual en una muestra de solidaridad grupal.
GDH
Deportes
“Un regalo de la vida”: Tigres Femenil y el título cargado de gratitud
Monterrey.- Tigres Femenil levantó su séptimo campeonato de Liga MX Femenil en una final intensa ante el América, pero lo que marcó la jornada no fue solo el resultado.
El equipo regio cerró el Apertura 2025 con muestras públicas de gratitud, unidad y fortaleza emocional que se volvieron el eje de su celebración.
El técnico Pedro Martínez Losa definió el título como “un regalo de la vida”, una frase que conectó con la narrativa del plantel y que marcó el tono del festejo.
La capitana Greta Espinoza, protagonista dentro y fuera de la cancha, reforzó ese mensaje con un discurso previo a la final que el club difundió en sus plataformas oficiales y que el equipo identificó como el primer impulso rumbo a la victoria.
Lee: Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Récord de asistencia y un ambiente que hizo historia
El Estadio Universitario registró uno de los momentos más importantes del futbol femenil mexicano al reunir a 40 mil 193 aficionados, cifra confirmada por la Liga MX Femenil en su sitio oficial el domingo por la noche.
El inmueble conocido como El Volcán firmó así la mejor entrada del año y uno de los registros más altos en la historia de la competencia.
La afición fue determinante para Pedro Martínez Losa, quien lo reconoció en conferencia posterior al encuentro.
“El público de Tigres quiere ganar, y es exigente. La afición se reconecta cuando hay gente que se sacrifica, que da todo por el club y que intenta ofrecerles el éxito”, destacó el estratega felino.
Los valores que sostuvieron al equipo durante el torneo
El técnico español llegó a Tigres en medio de una exigencia deportiva natural y tras un periodo complicado para el plantel. La final perdida el torneo pasado ante el América, sumada a las expectativas de una de las aficiones más numerosas del país, representaba un reto emocional y profesional.
Martínez Losa recalcó, también en conferencia, que el trabajo diario del equipo fue clave en la recuperación anímica.
“Fue un trabajo duro, ellas una vez más han dado una lección de lo que es sentir y de lo que llevan dentro como grupo”, resaltó.
Explicó que ese proceso incluyó fortalecer la comunicación interna, la disciplina, la responsabilidad y la confianza dentro del vestidor. Esos elementos, considerados valores centrales en la institución, fueron parte del discurso cotidiano del plantel durante el torneo.
El mensaje de Greta Espinoza que encendió al vestidor
Horas antes de la final, la capitana Greta Espinoza ofreció un mensaje al plantel que se volvió viral y que, según jugadoras y cuerpo técnico, definió el estado emocional con el que saltaron al campo.
“Gracias por este torneo, gracias por permitirme disputar esta final con ustedes, se la tienen que regalar a ustedes, se la merecen, lo han trabajado”, así motivo Greta a sus compañeras de equipo, de acuerdo con un video que circula en las redes sociales.
La capitana también habló sobre la forma en que el equipo había aprendido a enfrentar la presión:
“La presión no se evita, se entrena. Si este equipo está hecho para algo, es para estos partidos”.
En otro momento del mensaje, llamó a sus compañeras a centrarse en el presente:
“Aquí y ahora, siempre la jugada importante es la que sigue”.
El contenido del discurso circuló ampliamente en redes sociales y medios deportivos, no solo por el contexto de la final, sino por el enfoque en la preparación mental, la autoconfianza y la responsabilidad compartida.
Una final cerrada que consolidó una temporada de resiliencia
El gol de Diana Ordóñez al minuto 20 definió la final, pero en el club destacaron que la estructura emocional del equipo fue igual de determinante.
Greta Espinoza recordó al plantel la importancia de disfrutar la profesión, algo que marcó la identidad del grupo.
“Disfruten, cuando están en su mejor versión es disfrutando con el balón”, aseguró.
El título representa el séptimo campeonato para Tigres Femenil en ocho años, y la tercera final ganada al América. El equipo viajará en la primera semana de diciembre para disputar el World Sevens Football, como confirmó la Liga MX Femenil.
El valor humano como sello del campeonato
La narrativa de Tigres Femenil en este torneo se apoyó en principios que el club ha buscado proyectar dentro y fuera de la cancha: gratitud, disciplina, colaboración y reconocimiento mutuo.
Desde el técnico hasta la plantilla, la temporada concluyó con mensajes centrados en el esfuerzo compartido.
La frase de Martínez Losa, “un regalo de la vida”, se convirtió en el punto de unión de jugadoras, afición y cuerpo técnico, marcando el cierre de un ciclo deportivo que reforzó el valor humano del conjunto regiomontano.
GDH
