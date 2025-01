Cruz Azul jugará en CU el próximo Clausura 2025

Ciudad de México.— Cruz Azul hizo oficial la llegada de Omar Campos como su refuerzo de cara al próximo Clausura 2025 que iniciará este fin de semana.

El lateral izquierdo llega procedente de Los Ángeles FC tras una transacción valorada en aproximadamente 4.5 millones de dólares.

Campos se vio seducido por el proyecto deportivo que presentó el equipo de Martín Anselmi, además de que le faltó continuidad en la MLS.

Nacido en el barrio de Tepito hace 22 años, emigró a Torreón, Coahuila cuando tenía 14 para enfilarse en las fuerzas básicas de Santos Laguna.

Según ha relatado en distintas entrevistas, siempre fue aficionado cementero, por lo que cumple un sueño que siempre tuvo, jugar en Cruz Azul.

“Mi papá siempre fue fundamental”: Omar Campos

Sin embargo, este camino no fue sencillo. “Estaba muy lejos de mis padres, mis hermanos, mis amigos. Fue un momento difícil. Me sentí solo. Quería ir a casa. Pero me esforcé a quedarme” mencionó el mexicano.

El lateral izquierdo también aseguró que su padre fue parte fundamental para que jugara al futbol, pues veía algo en él. “Mi papá siempre estuvo ahí para mí, animándome a jugar y alcanzar mi potencial”.

La situación económica de Campos no era muy buena en esos momentos, por lo que tuvo que trabajar como repartidor de Uber Eats cuando estaba fuera de pretemporada. El futbolista afirmó que no tenía el dinero suficiente para comer bien, aunque eso lo motivó para seguir adelante.

Llegó el primer refuerzo del año. 🤩



Omar Campos, lateral izquierdo mexicano, es nuevo jugador de Cruz Azul.



Omar Campos, lateral izquierdo mexicano, es nuevo jugador de Cruz Azul.

“Cuando estábamos fuera de temporada, le ayudaba a mi Papá trabajando para Uber Eats. Trabajaba todos los días, cada día recogiendo pedidos y entregándolos en mi moto. A veces te daban una propina. A veces no. Eran momentos que nunca se olvidan”, mencionó.

A los 18 años, Omar Campos debutó en Santos bajo el mandato de Guillermo Almada en el Clausura 2021, torneo en el que llegaron a la final precisamente ante Cruz Azul.

De ahí, partió a la MLS para enlistarse a Los Ángeles FC y ahora retorna a México para ponerse la elástica celeste.

Su futbol le ha llevado a ser convocado con el Tri en categorías inferiores y disputar un partido con la Selección Nacional Mayor.

JAHA