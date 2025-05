Directiva del Toluca denunció robo de celulares tras final de ida

Ciudad de México. — Corría el minuto 66 de la ida de la semifinal entre América y Cruz Azul en CU. Nacho Rivero, capitán cementero adelantó a su equipo y en la siguiente jugada le propinó una dura entrada al volante americanista Álvaro Fidalgo.

Las imágenes en tv fueron dramáticas. El tobillo del español se dobló por completo y la lesión parecía grave, lo que le valió la roja a Rivero y por reclamar al técnico del América, André Jardiné.

Sin embargo, el canterano del Real Madrid siguió en el campo y estuvo presente en la vuelta para comandar la nueva remontada americanista sobre Cruz Azul, algo que para Fidalgo, fue obra divina.

En declaraciones para TUDN tras sellar el pase a la final, el ibérico reconoció que sintió la presencia de Dios ante la falta de Rivero.

” Me vino a visitar Dios el otro día en el estadio, te lo juro, cuando me hizo la entrada pensé que me había roto, se me pone la carne de gallina de pensarlo otra vez porque sí pensé que me había fracturado”.

A pesar de la dura entrada que recibió por parte del jugador del Cruz Azul, quien se fue expulsado del partido, Fidalgo advirtió que son partidos que pase lo que pase debes jugarlos.

“Cualquiera que haya jugado futbol sabe que estas Semifinales y estos partidos no quieres perdértelos por nada del mundo, pase lo que pase. No tuve una lesión, no voy a decir que tuve una lesión porque es mentira, simplemente gracias a Dios el tobillo aguantó”.

En el encuentro de vuelta, volvió a recibir un duro golpe en el robillo por parte de Faravelli, pero no pasó a mayores.

“Gracias a Dios, no me dolían los giros”.

Tras vencer a Cruz Azul, América buscará el tetracampeonato de la Liga MX contra Toluca.

