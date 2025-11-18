Futbol Mexicano
Geo González vence al cáncer por segunda vez
Así lo reveló en las semifinales de la Liga MX femenil
Ciudad de México.— Durante la semifinal de la Liga MX Femenil entre América y Chivas, la comentarista de TUDN, Geo González, generó un momento muy emotivo al anunciar que había vencido por segunda vez al cáncer.
El mensaje surgió durante la presentación del equipo de analistas, al que pertenecían Alfredo Tame, Ramón Aranza, Sara Zetune y Zaritzi Sosa.
González comunicó además que seguirá participando en las transmisiones tanto del futbol varonil como del femenil.
No era la primera vez que Geo compartía una noticia así. En 2024, reveló en redes sociales que había superado un cáncer, lo que la obligó a ausentarse temporalmente de las transmisiones de TUDN.
Regresó a la televisión en el partido femenil entre Necaxa y Pachuca del Apertura 2024. Durante ese encuentro, emocionó a la audiencia al confirmar su recuperación.
Hasta este anuncio reciente, no se había mencionado públicamente una recaída. González no especificó si su nueva victoria se relacionó con un tratamiento reciente o con resultados de un examen de control.
La revelación de su recuperación generó una ola de reacciones en redes sociales y en la comunidad deportiva. Usuarios, colegas y seguidores destacaron su fortaleza y resiliencia.
Majo González, ejemplo de resiliencia
Además, su testimonio ha inspirado a muchas mujeres y aficionados del futbol. Su forma de compartir su experiencia —con humor, honestidad y verdad— la ha convertido en un referente dentro del periodismo deportivo.
Desde su recuperación, cientos de personas han destacado la relevancia de no callar sobre estas batallas personales y de apoyarse en comunidad. La historia de Geo González sigue siendo un faro de esperanza para quienes enfrentan enfermedades similares.
La narradora Majo González, por ejemplo, celebró el anuncio como “la mejor noticia de la familia futbolera en México”, según reportes.
Esta historia de superación puso de relieve la importancia de la detección temprana, el seguimiento médico y el apoyo emocional.
JAHA
CDMX
El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
México buscará aprovechar el mundial para impulsar la paz
Ciudad de México.— A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la capital mexicana se prepara no sólo como anfitrión, sino como una ciudad que apuesta por el futbol como agente de paz.
Las acciones del gobierno federal y de la Ciudad de México buscan convertir el evento deportivo en un impulso social que fortaleciera la convivencia y redujera la violencia.
Sin embargo, la realidad es que los jóvenes enfrentan un panorama complejo para salir del círculo de violencia que azota el país.
Al ser un grupo vulnerable a diversas situaciones por la falta de oportunidades, los jóvenes no ven el balompié como un deporte, sino como una herramienta para beneficiar al tejido social.
Jóvenes ven en el futbol una vía para alejarse de la violencia
Para jóvenes como Reyli Rommel Vargas Santos, de 20 años, el futbol representó una alternativa frente a entornos adversos. “El deporte te aleja de vicios y te enseña disciplina”, comentó.
Vargas recordó que su paso por las ligas formativas le enseñó valores que trascendieron la cancha. “El futbol no solo forma jugadores, también forma personas”, afirmó para Siete24.mx.
Por su parte, Diego Martínez, de 18 años y jugador del Atlético Neza, de cuarta división profesional, explicó que el futbol lo ayudó a mantenerse enfocado y rodearse de ambientes saludables. “Practicar deporte te aleja de malas amistades y te da propósito”, señaló para este mismo medio.
Ambos coincidieron en que eventos como el Mundial pueden reavivar el interés social por el deporte y crear oportunidades de desarrollo en comunidades vulnerables.
“Capitanes de paz”: CDMX aprovechará el futbol para fomentar el bienestar
Durante un encuentro con vecinos de diversas alcaldías, Clara Brugada presentó el decálogo por la paz y la iniciativa “Capitanes de paz”, un proyecto que busca reconstruir el tejido social desde las comunidades.
El evento reunió testimonios de habitantes, líderes sociales y jóvenes que ya participan en acciones de mediación y apoyo comunitario.
“Queremos que las calles sean espacios seguros, donde el diálogo sustituya a la violencia”, expresó una de las participantes durante la presentación. Las voces ciudadanas marcaron el tono de la jornada, centrada en la participación activa de la comunidad.
Según Brugada, el decálogo nació de recorridos y conversaciones en barrios donde la inseguridad afectó la convivencia. “La paz se construye entre todos, desde abajo y con justicia social”, afirmó la exalcaldesa de Iztapalapa.
El decálogo propone diez principios enfocados en la convivencia, la solidaridad y la prevención de conflictos. Cada punto busca fortalecer la responsabilidad colectiva frente a la violencia cotidiana.
Entre los ejes principales destacan el respeto mutuo, la escucha activa, la resolución pacífica de conflictos, y la participación juvenil como motor de transformación social.
De acuerdo con la información publicada por el equipo de Brugada, el decálogo se desarrolló con la colaboración de organizaciones vecinales, docentes y mediadores comunitarios.
La iniciativa se inspiró en modelos locales de cultura de paz documentados por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Por otra parte, la iniciativa “Capitanes de paz” convoca a jóvenes para convertirse en mediadores y promotores de cultura cívica en sus colonias.
Durante la presentación, varios de ellos compartieron experiencias sobre cómo impulsaron proyectos de deporte, arte y acompañamiento escolar.
El proyecto busca extender la red de capitanes a todas las alcaldías de la Ciudad de México, con apoyo de colectivos culturales y escuelas públicas.
Dicha estrategia pretende unir educación, cultura y deporte para reconstruir la convivencia y ofrecer alternativas a los jóvenes.
México promueve el deporte como política de bienestar social
Durante la presentación oficial en Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la justa deportiva debía verse como un mensaje de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum destacó la creación del programa “El Mundialito Social”, que incluyó la construcción de canchas en todo el país para fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes.
La iniciativa buscó prolongar los beneficios del torneo más allá del evento futbolístico.
“Queremos que el deporte siga después del Mundial”, afirmó Sheinbaum. “Será una oportunidad para mostrar lo que somos: un pueblo orgulloso de sus raíces y su presente”.
Un balón que también simboliza unión
El jefe de oficina de la FIFA en México, Jürgen Mainka Ruiz, informó que los protocolos de seguridad y convivencia fueron diseñados en conjunto con el Gobierno Federal. Destacó que el Mundial 2026 sería “el evento más ambicioso en la historia del futbol”.
Más de 800 mil aficionados asistirían a los estadios mexicanos y cerca de 6 millones de personas participarían en los FIFA Fan Festivals, espacios culturales y deportivos donde se combinarían música, arte y gastronomía.
En un país que enfrenta desafíos de violencia, el impulso deportivo cobra relevancia como herramienta social. Las iniciativas gubernamentales y las historias de jóvenes futbolistas reflejaron un mismo mensaje: en México, el futbol se prepara para jugar también por la paz.
JAHA
Deportes
La unión familiar que llevó a “La Hormiga” González al título de goleo con Chivas
Ciudad de México.- Armando “La Hormiga” González cumplió el sueño que repetía desde niño: ser campeón goleador con las Chivas.
A sus 22 años, el joven delantero cerró el Torneo Apertura 2025 con 12 anotaciones y se convirtió en uno de los máximos romperredes del futbol mexicano, compartiendo el liderato con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis).
Pero detrás del nuevo ídolo rojiblanco hay una historia que no se escribió solo en la cancha, sino en familia.
“Desde niño quería ser goleador con Chivas”
En entrevista exclusiva con el sitio mediotiempo.com, Armando González Bejarano, padre del futbolista del Rebaño, recordó que el sueño de su hijo nació desde los primeros pasos en el futbol.
“Cuando mi otro hijo, Emilio, ya estaba en Fuerzas Básicas ahí en Chivas, Armando ya se quería ir; quería ser jugador de Chivas, quería ser campeón con Chivas, quería ser campeón goleador con Chivas. Todos esos sueños que nos platicaba, lo que él quería, bueno, pues lo ha ido consiguiendo poco a poco”, relató González Bejarano.
El título de goleo de González no solo rompe una sequía de casi seis años sin un goleador rojiblanco, también simboliza la constancia de un joven que se formó con disciplina y valores familiares.
Su apodo, “La Hormiga”, refleja su estilo discreto pero persistente, el mismo que lo llevó a destacar en la Sub-23, donde ya había conquistado el título de goleo.
Un logro que trasciende: “Los mexicanos sí podemos”
Para su padre, el logro tiene un significado más profundo: demuestra que los delanteros mexicanos pueden competir al más alto nivel en una liga dominada por extranjeros.
“Por la posición, siempre los extranjeros son los que normalmente quedan campeones goleadores. Muy pocos equipos tienen mexicanos en esa posición. Como dijo Armando en una entrevista pasada: los mexicanos sí podemos”, declaró a mediotiempo.com.
El éxito de “La Hormiga” también es reflejo de una estructura familiar sólida, que ha hecho de la unidad su principal estrategia.
Desde que ingresó a Fuerzas Básicas, la familia González adoptó una rutina en la que cada integrante asumió un papel clave: su madre y su hermana viven con él en Guadalajara, mientras su padre alterna viajes por trabajo, siempre pendiente del progreso de sus hijos.
“Es un chavo con valores y principios”
El propio González Bejarano describió a su hijo como un joven centrado y hogareño.
“Desde que se fue a Fuerzas Básicas me ha impresionado su constancia y disciplina. Es muy cuidadoso con su alimentación, sus entrenamientos y descansos. No toma refrescos, sigue estudiando; terminó la prepa muy bien. Eso es lo que lo ha llevado adelante: su tenacidad, su disciplina y que es muy hogareño”, resaltó el padre del futbolista mexicano.
El delantero estudia en línea la Licenciatura en Deporte y Bienestar en la Universidad Anáhuac, un equilibrio entre su formación profesional y académica.
“Es una carrera que combina nutrición con preparación física, y él está muy comprometido con eso”, aseguró su padre.
Fuera de los reflectores, Armando conserva hábitos simples: evita la ostentación, prefiere pasar tiempo con su familia y mantiene los pies en la tierra.
“Él trae un carro de la familia; cuando se compre uno, será normalito. Ya compró un terrenito, y en eso estamos muy cerca de él”, explicó González Bejarano.
Inspiración rojiblanca y raíces sólidas
“La Hormiga” creció admirando a Javier “Chicharito” Hernández, otro goleador surgido de la cantera rojiblanca.
“Siempre ha dicho que uno de sus ídolos es el Chícharo. Y, bueno, de toda la gente que lo rodea, toma los buenos consejos y hábitos”, comentó.
Esa madurez temprana ha sido clave para mantener la estabilidad en su entorno.
“Nosotros decidimos que su mamá y su hermana estén allá con él; yo voy y vengo porque estamos cerca. Eso lo mantiene tranquilo, se siente en casa realmente”, agregó.
Su madre se encarga de supervisar su alimentación y horarios, mientras Armando mantiene su enfoque en el futbol. La familia evita los excesos, priorizando los valores por encima del dinero o la fama.
“Hay cosas más importantes que compartir ropa de marca. Le dije a Armando: ‘cuando te vea con esas bolsitas de marca, te las tiro’. Estamos muy al pendiente de eso”, afirmó el padre entre risas.
Un campeón con los pies en la tierra
Con apenas dos años en la Liga MX, Armando “La Hormiga” González ya forma parte de una generación de futbolistas que combinan talento con educación, y pasión con equilibrio emocional.
Su campeonato de goleo no solo es una marca deportiva, sino un ejemplo de cómo la unión familiar, la disciplina y la humildad pueden transformar los sueños infantiles en realidades profesionales.
Más allá de las estadísticas, el nuevo ídolo rojiblanco representa la esperanza de miles de jóvenes mexicanos que buscan abrirse paso con trabajo y convicción, recordando que detrás de cada gol también hay una familia que lo celebra.
GDH
Deportes
El técnico que hacía familia: el lado humano de Manuel Lapuente, contado por Ivo Basay
Ciudad de México.- La muerte de Manuel Lapuente no solo dolió al futbol mexicano, también dejó un vacío personal entre quienes compartieron con él en el vestidor.
Uno de ellos fue Ivo Basay, exdelantero chileno del Necaxa, quien lo recordó no solo como estratega, sino como un hombre de sensibilidad y trato humano excepcionales.
“Más allá de lo deportivo, su calidad humana era enorme. Fue un amigo, una persona cercana, con una gran capacidad para transmitir. Cuando se va alguien así, se siente mucho”, dijo Basay en entrevista con Claro Sports.
Un líder con intuición y empatía
Para Basay, el talento de Lapuente iba más allá del pizarrón.
“Hay cosas que no se pueden enseñar. Él tenía olfato. Antes de los partidos te decía por dónde te iban a atacar, qué podía pasar, y así ocurría. Era muy suspicaz y pocas veces se equivocaba”, relató el chileno al recordar sus años bajo la dirección del técnico mexicano.
La disciplina de Lapuente era firme, pero su trato humano lo hacía distinto. Basay recordó que sabía equilibrar autoridad con cercanía.
“Era un hombre disciplinado, pero cercano. Si tenía que llamarte la atención, lo hacía, pero también sabía compartir contigo una charla y una copa de vino para hablar de futbol”, señaló.
“Sabía cuándo apretar y cuándo acompañar”
El exdelantero andino destacó que el entrenador sabía construir equipo desde lo humano.
“Era como una continuación de la familia. Sabía cuándo apretar y cuándo acompañar. Por eso dejó una huella tan grande en todos los que trabajamos con él”, expresó Basay.
Esa mezcla de rigor y empatía lo convirtió en una figura respetada dentro del futbol mexicano.
Su forma de liderazgo trascendía los resultados: formaba grupos sólidos, entendía los momentos personales y sabía motivar sin humillar.
El legado que trasciende el título de 1999
Manuel Lapuente será recordado como el técnico que llevó a México a conquistar la Copa FIFA Confederaciones 1999, derrotando a Brasil en el Estadio Azteca. Pero para quienes lo conocieron de cerca, su mayor legado fue humano.
Lapuente transformó los equipos que dirigió en comunidades de confianza y compromiso. En palabras de Basay, su figura “seguirá presente porque era más que un entrenador; era alguien que sabía escuchar, guiar y acompañar”.
GDH
Deportes
Iglesia reclama paz tras violencia en el deporte
Ciudad de México.- El fin de semana, la Liga MX se vio manchada por la violencia que culminó en dos trágicos sucesos en el Clásico tapatío y el Cruz Azul vs. Rayados, por lo que la Iglesia alzó la voz.
El cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega condenó la muerte de un menor de edad durante la serenata al equipo de las Chivas en la capital de Jalisco y pidió erradicar el fanatismo que convierte el futbol en escenario de odio y muerte.
“El deporte debe unir, no destruir”
El Cardenal de Guadalajara lamentó la muerte de José Eduardo “Lalito” Ramírez Ávalos, de 16 años, quien fue atacado con arma blanca la noche del viernes, tras asistir a la serenata previa al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.
“El tema de la violencia por el deporte, pues es muy lamentable. El deporte es una actividad humana que nos debe de llevar a convivir, a alegrarnos juntos, a compartir. Y sabemos que en el deporte se pierde y se gana, pero no tiene que ver nada con la vida”, expresó el purpurado en rueda de prensa.
Robles Ortega calificó lo ocurrido como “una muestra alarmante de fanatismo y descomposición social” y exigió a las autoridades esclarecer los hechos.
“No podemos dejar pasar que eso ya sea normal. No es normal que una actividad humana que nos debe llevar a la convivencia sana y armónica se convierta en una ocasión de daño tan grave como quitar la vida de alguien”, subrayó.
Indignación en Guadalajara por el asesinato de “Lalito”
El joven fallecido cursaba el bachillerato en la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara y su muerte provocó manifestaciones y reclamos de justicia de familiares, amigos y comunidad estudiantil.
Robles Ortega insistió en que el deporte debe ser “motivo de alegría y unión, no de agresión entre personas que apoyan equipos distintos”.
El cardenal Robles Ortega vinculó el caso de Guadalajara como síntoma de una sociedad que ha perdido el sentido del deporte como encuentro humano.
“El deporte es una expresión noble de la persona, pero cuando se transforma en motivo de agresión, muestra una enfermedad social que debemos atender desde las familias, las escuelas y las comunidades”, señaló.
Otro caso: muere aficionado del Cruz Azul tras operativo en CU
La tragedia en Jalisco coincidió con la muerte de Rodrigo Mondragón, seguidor del Cruz Azul, tras un altercado con personal de seguridad en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario en la CDMX, luego del partido ante Rayados del Monterrey.
De acuerdo con la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el aficionado habría sido sometido por elementos de seguridad y trasladado a una patrulla, donde sufrió un desvanecimiento que le costó la vida.
El Cruz Azul lamentó el hecho a través de un comunicado.
“La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señaló la Máquina.
El club aclaró que el operativo no fue responsabilidad directa suya.
“A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados”, resaltó el cuadro cementero.
“No es normal que se pierdan vidas por un partido”
GDH
Reapertura de la Línea 1 del Metro impulsa la movilidad en CDMX
Disfrutar música en vivo afianza los lazos familiares
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Un bebé de cada diez nace prematuro: la leche materna, un aliado vital
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
