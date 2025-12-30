Kevin Mier: “Una casa con piso de cemento te cambia la vida”

Ciudad de México.- El éxito de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no comenzó en un vestidor ni en una cancha profesional. Inició en la capital mexicana, con apenas unos pesos en el bolsillo y dos noches durmiendo en la calle.

El “Brujo” Álvaro Morales desde Italia, junto a Tuca Ferretti y a Paco Gabriel de Anda.



El grupo de comentaristas y analistas deportivos mostraron una foto desde el césped del estadio Giusepe Meazza donde los tres llevarían las acciones del “Derby della Madonnina” en la ciudad… pic.twitter.com/GgDwzM1XLs — Revista Brújula (@ProyectoBrujula) November 23, 2025

El exentrenador multicampeón relató este episodio en ESPN, al recordar su llegada a México en 1977. Su testimonio abrió una ventana al pasado y reveló el origen de una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la lucha constante.

Las dos noches en Reforma en situación de calle

Ferretti compartió que su primera parada no fue Guadalajara, como suele recordarse en su trayectoria, sino en la Ciudad de México, entonces conocido como Distrito Federal. Ahí enfrentó la realidad de no contar con recursos suficientes para regresar a Brasil.

“Llego a la Ciudad de México, no fui a Guadalajara, me quedé para ver si alguien me prestaba dinero para regresarme a Brasil y ahí dormí dos noches en una banca en Reforma frente a la embajada brasileña para no gastar el poco dinero que tenía”, relató el Tuca en la cadena deportiva.

Ese inicio, desconocido para muchos, refleja el esfuerzo que marcó el resto de su vida profesional. Su testimonio fue contundente: nada le resultó sencillo en los primeros meses en México.

De jugador improvisado a sobreviviente en Guadalajara

Tras su paso por la capital, Ferretti viajó a Guadalajara con la esperanza de encontrar oportunidades. La realidad fue dura: no tenía un contrato profesional ni un ingreso fijo. Su única opción fue jugar en ligas amateurs para ganar algo de dinero.

“Ya en Guadalajara pasé como cuatro o cinco meses jugando en ‘la liga de los animales’, jugaba en el equipo “Cebra” de Mario Tinajero, dueño de una paletería, y también jugaba para la liga de la central de abastos”, recordó.

Aquella etapa, conocida como su época de “talachero”, fue determinante. Él mismo reconoció que esos juegos eran su forma de subsistir:

“Sí, talacheaba y cobraba mi lanita”, señaló el entrenador durante la transmisión televisiva.

El salto que cambió su vida: Atlas abre la puerta

Los meses de incertidumbre dieron un giro cuando el Atlas lo integró a sus filas profesionales. Con esa oportunidad, Ferretti inició una carrera que más tarde lo convertiría en una figura clave de Pumas como jugador y, posteriormente, como entrenador.

Una trayectoria marcada por trabajo, disciplina y resultados

A partir de su debut profesional, Ferretti comenzó a construir una de las carreras más sólidas del futbol mexicano. Como técnico, consolidó una reputación basada en la exigencia, la constancia y la formación de planteles competitivos.

OFICIALMENTE TUCA FERRETTI SE VA DE TIGRES ACABANDO ESTE TORNEO.



Bombazo en San Nicolás, finalmente el DT más ganador de la historia de Tigres deja su puesto.



¡Gracias por todo Tuca, y suerte en lo que venga! 👏🏻🟡🔵pic.twitter.com/0gTpASzSIK — Tigres UANL (@SomosTigres) April 28, 2021

Sus títulos como entrenador en Pumas y Tigres reforzaron su figura como uno de los técnicos más respetados en la Liga MX.

La revelación hecha en ESPN agrega una nueva dimensión a su historia. Muestra a un hombre que no solo supo ganar campeonatos, sino que también enfrentó realidades difíciles que pocas veces salen a la luz.

Una vida que inspira desde la adversidad

La etapa en situación de calle y su paso por ligas amateurs no aparecen en los resúmenes frecuentes de su trayectoria. Sin embargo, son el fundamento de una vida dedicada al esfuerzo y al compromiso diario. Su testimonio difundido por ESPN ofrece una mirada directa a los años que moldearon su carácter y explican su rigidez, su disciplina y su liderazgo dentro del futbol mexicano.

Así se viven los minutos previos a #FutbolPicante con Javier Alarcón, Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez y Ricardo "Tuca" Ferretti. #QueTeLoDigoYo pic.twitter.com/ACcQq3muC2 — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) May 1, 2024

Ferretti es reconocido como un referente del deporte nacional. Pero su camino comenzó con noches frías en una banca de Reforma, con semanas completas buscando quién le prestara dinero, y con meses en canchas improvisadas donde cada partido significaba algo más que competir. Era, literalmente, su forma de mantenerse de pie.

Su propia voz narrando esta historia permite entender que, detrás del entrenador multicampeón, hubo un joven extranjero que llegó al país con dudas, miedo y la esperanza de una oportunidad.

Esta parte de su vida, poco conocida hasta ahora, añade un nuevo capítulo a la trayectoria del Tuca Ferretti: el capítulo donde la dignidad, el trabajo y la perseverancia fueron su único patrimonio.

