Futbol Mexicano
Kevin Mier: “Una casa con piso de cemento te cambia la vida”
El arquero está fuera de actividad con Cruz Azul
Ciudad de México.— El portero de Cruz Azul Kevin Mier, sufrió una fractura de tibia que lo dejó sin actividad por al menos cuatro meses.
La lesión ocurrió en la pasada derrota de la fecha 17 contra Pumas, cuando el portero estaba por despejar un balón en su propia área y fue interceptado por Adalberto Carrasquilla.
Sin embargo, utiliza su tiempo de recuperación para acciones benéficas en su natal Colombia.
Recientemente viajó a su país para apoyar la instalación de piso en casas de familias en la comunidad de Barranca, donde nació el portero.
Ahí convivió con los beneficiados de la Fundación Pisos y recordó que es complicado vivir en una casa cuyo suelo es tierra suelta.
“Es incómodo. Es algo que le va a cambiar su vida, me hace muy feliz y es algo muy lindo”, dijo el arquero cementero.
Más para leer: Diogo Jota, “You’ll never walk alone”
Kevin Mier aceptó que la colocación de piso será un gran cambio para las familias que se benefician del programa.
De forma paralela, Kevin Mier lanzó su fundación personal en octubre del 2024, en la que apoya a la niñez de Colombia.
¿Cuándo regresará Kevin Mier?
De acuerdo con las estimaciones del equipo médico de Cruz Azul, el portero colombiano regresaría a la actividad futbolística en marzo.
Según el periodista Adrián Esparza, será hasta abril cuando el arquero cafetalero vuelca a las canchas tras su lesión de tibia.
El propio periodista aclaró que su lugar será ocupado por el canterano celeste Andrés Gudiño, quen resguardó el marco cementero tras la fractura de Mier.
Es decir, no harán la contratación de otro portero para suplir la baja de Kevin Mier.
Todo parece indicar que Cruz Azul usará su plaza de extranjero para registrar al también colombiano Miguel Borja, delantero procedente de River Plate.
JAHA
Deportes
Jorge Campos vuelve a la playa de Acapulco, ahora como entrenador de su hijo Kai Antonio
Acapulco.- Un video grabado en una playa de Acapulco volvió a colocar a Jorge Campos en el centro de la conversación pública, esta vez no por una atajada histórica, sino por entrenar a su hijo Kai Antonio en el mismo lugar donde él se formó como portero.
El material fue difundido en redes sociales por el propio Kai Antonio, de 19 años, y muestra una rutina de trabajo bajo los tres palos con la supervisión directa de su padre.
Las imágenes alternan el presente con archivos del pasado de Campos en esa misma arena.
Jorge Campos y Kai Antonio: la escena que conectó generaciones
El joven portero acompañó el video con un mensaje que subrayó el vínculo familiar y la continuidad deportiva.
“Jorge X Antonio Campos. Misma arena. De generación en generación”, escribió Kai Antonio en la descripción del clip, publicado en su cuenta de Instagram.
Las imágenes muestran ejercicios de reflejos, posicionamiento y reacción, realizados frente al mar.
El entorno no es casual. Se trata de Acapulco, Guerrero, ciudad natal de Jorge Campos y punto clave en su formación previa al futbol profesional.
Kai Antonio continúa su desarrollo en Estados Unidos. Actualmente forma parte de los Cal State Fullerton Titans, equipo de la Universidad Estatal de California, institución en la que estudia y compite a nivel universitario.
Acapulco, el origen del ‘Inmortal’ bajo los tres palos
La playa que aparece en el video tiene un peso simbólico. Ahí entrenaba Jorge Campos antes de convertirse en figura del futbol mexicano, portero de la Selección Mexicana y referente internacional en la década de los noventa.
El propio exguardameta abrió la grabación con una frase que marcó el tono relajado del entrenamiento.
“Soy el mejor entrenador de todos los tiempos”, dijo Campos al inicio del video, en una grabación realizada en Acapulco y difundida en redes sociales.
La frase generó reacciones entre usuarios, quienes destacaron el carisma del exjugador y el contexto familiar del entrenamiento. El video fue replicado por cuentas deportivas y retomado por medios especializados.
Formación deportiva y vínculo padre e hijo en el futbol
Además del aspecto deportivo, el video puso el foco en la relación entre padre e hijo dentro del futbol. Kai Antonio aparece atento a las indicaciones, mientras Campos corrige movimientos y lanza el balón para los ejercicios.
En uno de los fragmentos que acompaña el material, se aprecia el texto “Jorge X Antonio Campos”, una forma de presentar la conexión directa entre ambos, utilizada por el propio Kai Antonio en su publicación en Instagram.
La publicación en Instagram documenta un momento de preparación y convivencia familiar en un entorno que marcó la historia del futbol mexicano.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Futbol Mexicano
Antonio y Shayr Mohamed, padre e hijo bicampeones
Una dinastía de campeones
Ciudad de México.— Toluca ganó el bicampeonato de la Liga MX tras vencer en una cardíaca tanda de penales a los Tigres de la UANL de la mano de Antonio Mohamed y su hijo Shayr.
Así, el estratega igualó en campeonatos a entrenadores históricos como Víctor Manuel Vucetich y Manolo Lapuente.
El Turco logró uno de sus campeonatos más especiales, como lo fue el título pasado ante América, pues uno de sus auxiliares es precisamente su hijo.
Shayr Mohamed y su paso del campo al análisis táctico
Shayr Mohamed González nació en San Pedro Garza García, Nuevo León, y tuvo una breve carrera como futbolista profesional. Rayados de Monterrey registró su debut en primera división, donde jugó pocos minutos antes de salir expulsado en un encuentro oficial ante América.
El joven continuó su trayectoria en Xolos de Tijuana y Cancún FC, según datos de la Liga MX y la Liga de Expansión. Tras esas etapas, decidió cerrar su ciclo como jugador y permanecer en el futbol desde el ámbito técnico.
Toluca incorporó a Shayr Mohamed a su cuerpo técnico antes del Clausura 2025, torneo que el club ganó su estrella 11. Con ese campeonato y el título posterior, el auxiliar sumó dos ligas desde el banquillo, con apenas 25 años.
La Federación Mexicana de Futbol señaló en distintos documentos que la transición de exjugadores jóvenes a roles de análisis y estrategia se volvió una tendencia creciente en clubes profesionales.
Shayr Mohamed, un hombre de fe
Previo al partido de ida de la final, Shayr Mohamed compartió imágenes personales en redes sociales durante el 12 de diciembre. Las publicaciones mostraron una vela encendida y una imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañadas por un mensaje breve.
En sus redes sociales suele publicar imágenes que destacan su fe y su cercanía con su familia.
Dinastías familiares en la historia de la Liga MX
La familia Mohamed es de las más gloriosas de la Liga MX. Sin embargo, otras familias lograron campeonatos en distintas épocas.
José Alves “Zague” y Luis Alberto Alves “Zaguinho” figuran como referentes históricos del América, con títulos y récords goleadores documentados por el club.
Geraldo Francisco Dos Santos “Zizinho” y Jonathan Dos Santos también integran la historia azulcrema. El propio América reconoció a Jonathan como parte del tricampeonato en torneos cortos.
Guadalajara ganó los campeonatos de Javier de la Torre como técnico y el título de Eduardo de la Torre como jugador en la temporada 1986-1987.
En tanto, Pumas tuvo a José Luis “Pareja” López y José Luis “Parejita” López en distintos periodos.
Chivas logró el título de Javier Hernández Balcázar en 2006, mientras que su padre, Javier Hernández Gutiérrez lo hizo con el Puebla en 1990. Christian Gimenez y Santiago Gimenez también salieron campeones con Pachuca y Cruz Azul, respectivamente.
JAHA
Deportes
El futuro inmediato de Chicharito: la figura que marcó a una generación
Guadalajara.- Javier “Chicharito” Hernández concluyó su segunda etapa con Chivas con una imagen que recorrió el país: el penal volado ante Cruz Azul que dejó al Guadalajara fuera de las semifinales del Apertura 2025.
A diez meses de su esperado regreso, el ídolo de la cantera sale del club y analiza nuevos destinos, según fuentes cercanas al futbolista.
Del niño con valores firmes al referente internacional
Hernández creció bajo la guía de sus padres y de su abuelo Tomás Balcázar, quien jugó un papel decisivo en su formación y desde pequeño se le inculcaron disciplina, rectitud y responsabilidad.
Con esos valores debutó con el Rebaño en 2006 y en pocos años dio el salto al Manchester United, donde inició una carrera europea con pasos por Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.
Aquel joven reservado, que destacaba por su humildad, se consolidó como uno de los delanteros mexicanos más efectivos del extranjero. Sin embargo, la muerte de Balcázar en 2020 marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. Su entorno cambió, también su lenguaje público y su forma de relacionarse con los demás.
Un cambio de personalidad que coincidió con su declive
Tras el fallecimiento de su abuelo, Diego Dreyfus se convirtió en su guía emocional y coach de vida. La presencia de Dreyfus influyó en la transformación del jugador, quien atravesó conflictos públicos y problemas familiares, incluida su separación de Sarah Kohan, madre de sus hijos.
En la cancha, las lesiones y la irregularidad redujeron su impacto. Su segunda etapa con Chivas incluyó 40 partidos y cuatro goles entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.
Las polémicas por su comportamiento en redes sociales y la reacción del club ante estos episodios acentuaron su desgaste.
El penal que marcó su salida y el gesto que dio la vuelta al país
El pasado domingo, en el Estadio Olímpico Universitario, Hernández tuvo la clasificación de Chivas a semifinales en sus pies. Falló su cobro al minuto 85, dejando su efectividad histórica en penales en 50 por ciento: 16 anotados y 16 fallados.
El gesto más comentado tras el silbatazo fue el de Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien se acercó a consolar al delantero en lugar de festejar. La escena fue captada por FOX Sports y circuló ampliamente en redes sociales.
Mientras tanto, en el vestidor rojiblanco trascendió que Hernández no ofreció disculpas a sus compañeros por el fallo, lo cual aumentó la tensión interna hacia el cierre del torneo.
Minutos después del encuentro, el técnico Gabriel Milito fue cuestionado sobre la continuidad del atacante.
“Tenemos que evaluar todo. El club decidirá lo mejor para el futuro”, declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.
El anuncio de su salida y las ofertas para 2026
El periodista Sergio Dipp informó en ESPN que el jugador no continuará con el Guadalajara.
“Javier ‘Chicharito’ Hernández sale de Chivas. Termina su contrato y no seguirá, pero eso no quiere decir que se retira. Tiene ofertas y las estará analizando”, dijo Dipp a través de la cadena televisiva.
Las opciones que analiza Chicharito para su futuro se encuentra regresar a la MLS, donde jugó entre 2020 y 2023. Ningún club ha sido confirmado, pero las conversaciones están en curso según el propio Dipp.
La última imagen del ídolo rojiblanco
El regreso de Hernández a Guadalajara había generado una expectativa enorme. El 28 de enero de 2024, durante su presentación en el Estadio Akron, él mismo expresó ante más de 46 mil aficionados:
“No hay palabras para agradecerles el que hayamos llenado el estadio para recibir a un canterano”.
Su paso reciente por Chivas dejó más dudas que certezas. La acumulación de lesiones, las sanciones internas y la tensión generada por contenidos publicados en redes sociales redujeron su impacto deportivo.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
El origen desconocido del “Tuca” Ferretti: de dormir en la calle a convertirse en leyenda
Ciudad de México.- El éxito de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no comenzó en un vestidor ni en una cancha profesional. Inició en la capital mexicana, con apenas unos pesos en el bolsillo y dos noches durmiendo en la calle.
El exentrenador multicampeón relató este episodio en ESPN, al recordar su llegada a México en 1977. Su testimonio abrió una ventana al pasado y reveló el origen de una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la lucha constante.
Las dos noches en Reforma en situación de calle
Ferretti compartió que su primera parada no fue Guadalajara, como suele recordarse en su trayectoria, sino en la Ciudad de México, entonces conocido como Distrito Federal. Ahí enfrentó la realidad de no contar con recursos suficientes para regresar a Brasil.
“Llego a la Ciudad de México, no fui a Guadalajara, me quedé para ver si alguien me prestaba dinero para regresarme a Brasil y ahí dormí dos noches en una banca en Reforma frente a la embajada brasileña para no gastar el poco dinero que tenía”, relató el Tuca en la cadena deportiva.
Ese inicio, desconocido para muchos, refleja el esfuerzo que marcó el resto de su vida profesional. Su testimonio fue contundente: nada le resultó sencillo en los primeros meses en México.
Lee: Padres que madrugan y unión de equipo: la historia del debut de Germán Padilla en Xolos
De jugador improvisado a sobreviviente en Guadalajara
Tras su paso por la capital, Ferretti viajó a Guadalajara con la esperanza de encontrar oportunidades. La realidad fue dura: no tenía un contrato profesional ni un ingreso fijo. Su única opción fue jugar en ligas amateurs para ganar algo de dinero.
“Ya en Guadalajara pasé como cuatro o cinco meses jugando en ‘la liga de los animales’, jugaba en el equipo “Cebra” de Mario Tinajero, dueño de una paletería, y también jugaba para la liga de la central de abastos”, recordó.
Aquella etapa, conocida como su época de “talachero”, fue determinante. Él mismo reconoció que esos juegos eran su forma de subsistir:
“Sí, talacheaba y cobraba mi lanita”, señaló el entrenador durante la transmisión televisiva.
El salto que cambió su vida: Atlas abre la puerta
Los meses de incertidumbre dieron un giro cuando el Atlas lo integró a sus filas profesionales. Con esa oportunidad, Ferretti inició una carrera que más tarde lo convertiría en una figura clave de Pumas como jugador y, posteriormente, como entrenador.
Una trayectoria marcada por trabajo, disciplina y resultados
A partir de su debut profesional, Ferretti comenzó a construir una de las carreras más sólidas del futbol mexicano. Como técnico, consolidó una reputación basada en la exigencia, la constancia y la formación de planteles competitivos.
Sus títulos como entrenador en Pumas y Tigres reforzaron su figura como uno de los técnicos más respetados en la Liga MX.
La revelación hecha en ESPN agrega una nueva dimensión a su historia. Muestra a un hombre que no solo supo ganar campeonatos, sino que también enfrentó realidades difíciles que pocas veces salen a la luz.
Una vida que inspira desde la adversidad
La etapa en situación de calle y su paso por ligas amateurs no aparecen en los resúmenes frecuentes de su trayectoria. Sin embargo, son el fundamento de una vida dedicada al esfuerzo y al compromiso diario. Su testimonio difundido por ESPN ofrece una mirada directa a los años que moldearon su carácter y explican su rigidez, su disciplina y su liderazgo dentro del futbol mexicano.
Ferretti es reconocido como un referente del deporte nacional. Pero su camino comenzó con noches frías en una banca de Reforma, con semanas completas buscando quién le prestara dinero, y con meses en canchas improvisadas donde cada partido significaba algo más que competir. Era, literalmente, su forma de mantenerse de pie.
Su propia voz narrando esta historia permite entender que, detrás del entrenador multicampeón, hubo un joven extranjero que llegó al país con dudas, miedo y la esperanza de una oportunidad.
Esta parte de su vida, poco conocida hasta ahora, añade un nuevo capítulo a la trayectoria del Tuca Ferretti: el capítulo donde la dignidad, el trabajo y la perseverancia fueron su único patrimonio.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Salario mínimo para el 2026: Todos los detalles
Kevin Mier: “Una casa con piso de cemento te cambia la vida”
“Nuestro mejor regalo de Navidad”: Claudia Martín y Carlos Said anuncian el nacimiento de su hijo
Ciencia y fe en favor de la salud mental
Reciclaje será obligatorio en CDMX a partir de 2026
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
México cierra 2025 con la mayor crisis educativa en su historia, alerta organización
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Te Recomendamos
-
Cienciahace 1 día
¡Como regalo de Navidad! Celebran nacimiento de primer pingüino barbijo en México
-
Estilohace 1 día
Cuida tu estómago en este fin de “Maratón Guadalupe-Reyes”
-
Nacionalhace 1 día
“Se atenderán familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico”
-
Felipe Monroyhace 1 día
Un mundo nuevo: de la psicosis por chatbot a los sicofantes digitales