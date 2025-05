Lista la Liguilla del Clausura 2025: fechas y horarios oficiales

Ciudad de México. — Pumas con una sonrisa y Rayados con una amarga mueca, disputarán el último boleto a la liguilla del Clausura 2025 del futbol mexicano.

Luego de la primera jornada del Play In, Pachuca calificó a la liguilla, donde enfrentará al América y el encuentro por el último pase.

El domingo, los Bravos de Juárez recibieron a los Pumas de la UNAM en un empate 1-1, que obligó a una tanda de penales. En esa instancia, Alex Padilla fue clave al detener tres disparos, lo que permitió a los auriazules ganar 2-1.

En el segundo partido, Rayados de Monterrey se enfrentó a Pachuca en el Estadio BBVA, donde los Tuzos se impusieron 1-2. Con este resultado, Pachuca avanzó a la siguiente ronda y enfrentará al América, que terminó en el segundo lugar.

El último boleto a Cuartos de Final será disputado entre Rayados y Pumas, luego de que ambos equipos empataran sus respectivos partidos en esta jornada.

Con estos resultados, ya se han definido tres series para la liguilla del futbol mexicano: América vs Pachuca, Cruz Azul vs León y Tigres vs Necaxa.

El Toluca espera conocer a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Monterrey y Pumas.

