Partido reprogramado en México por casos de Covid-19

Londres.— Alan Shearer está animando a los fanáticos del fútbol que aún no están vacunados o que esperan un refuerzo contra COVID-19 para recibir su segunda dosis.

El goleador récord de la Premier League y miembro del Salón de la Fama de la Premier League insta a los seguidores a desempeñar su papel para ayudar a salvar vidas y proteger a otros en la lucha contra el coronavirus.

Todos queremos mantenernos a salvo en un día de partido y la mejor manera de protegernos a nosotros mismos ya otras personas es vacunándonos”, dijo Alan Shearer .

El mensaje de Alan Shearer se hace eco de uno que Jurgen Klopp le dio a los seguidores del Liverpool esta semana.

“Si me encuentro con amigos o personas que me importan en mi vida fuera del fútbol y me dicen que aún no han tenido un jab, hago todo lo posible para alentarlos a que escuchen a los expertos”, dijo Klopp . “Nunca es un caso de ‘Escúchame’, siempre es ‘Escucha a los que saben’.