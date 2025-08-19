Futbol y familia unidos: cabina de lactancia en estadio, ejemplo de México rumbo al 2026

Monterrey, Nuevo León.- La inauguración de la primera cabina de lactancia en el Estadio BBVA coloca a México como referente de valores humanos y dignidad en el escenario deportivo.
Con este espacio, el país demuestra que está a la vanguardia en la promoción de la lactancia materna en eventos públicos de alta afluencia, apuntando hacia el Mundial de la FIFA 2026.
Lee: Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Desde la “Casa Rayada”, Rayadas del Monterrey presentó este domingo una nueva cabina ubicada en la zona OTE 116, entre P7 y P8, justo frente a la Oficina del Fan.
“Un lugar cómodo y seguro pensado para ti y tu bebé”, destacó el Club Monterrey, tras la inauguración de la primera cabina de lactancia en el Gigante de Acero.
El espacio refleja el compromiso social del equipo por construir estadios, respetuosos, con dignidad y valores, donde madres y familia se sientan bienvenidas.
México encabeza la apuesta por la lactancia en eventos masivos
Con miras al Mundial 2026, Rayadas busca instalar otras tres cabinas de lactancia en el Estadio BBVA, para un total de cuatro.
En este estadio, que será sede de cuatro partidos de la justa mundialista, tres de fase de grupos y uno de eliminación, estas adecuaciones refuerzan una visión humana y acogedora.
“Que sea un espacio cómodo, que sea un espacio seguro, y asegurando que el fútbol es para todos, queremos refrendar nuestro compromiso de que el estadio sea realmente una experiencia familiar”, declaró Pedro Esquivel, presidente administrativo del club Rayados.
“Esto es un regalo para las mujeres Rayadas, que tienen este espacio para venir, seguir siendo mamás aficionadas y aficionadas al futbol”, destacó, por su parte, Eva Espejo, directora deportiva de Rayadas, tras la inauguración de la primera cabina.
Un gesto humano que inspira y acompaña
Mariana Villalobos, directora de Infancia Plena A.C., valoró la iniciativa en beneficio de las madres en etapa lactante.
“Que una institución con tanto alcance impulse el tema de lactancia como un derecho de todas las mujeres y sus hijos, es un gran avance en el fortalecimiento de la cultura de la lactancia”, aseguró Villalobos.
La primera usuaria de la cabina, Rosalba Hinojosa, y su esposo Víctor Proa, compartieron su emoción y experiencia, a través del portal oficial del club regiomontano (rayados.com).
“Se me hace muy padre en esta nueva etapa de ser mamá y poder venir a disfrutar del partido en esta área tranquila, cómoda y segura, alimentar a mi bebé. Quiero felicitar y agradecer al Club por incluirnos”, comentó Rosalba.
“Sentirse incluido en un ambiente tan festivo como el Estadio de Rayados, tener la tranquilidad de tener un espacio donde mi esposa puede alimentar a nuestra bebé es algo que tranquiliza y te hace sentir incluido y apegado al Club”, señaló, por su parte, Víctor.
Valores que nos unifican en cada partido
Con la instalación de esta cabina, México reafirma su compromiso con la dignidad humana y el respeto por la maternidad, aun en espacios que tradicionalmente han sido estrictamente deportivos.
El país demuestra que la pasión futbolera puede, y debe, caminar de la mano con la dignidad, la empatía y el respeto por la familia.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Solidaridad esmeralda: Club León abraza a Fernando Navarro en la crisis de salud de su hijo
El Club León envió un mensaje de solidaridad al exfutbolista Fernando Navarro, quien atraviesa un momento difícil debido al delicado estado de salud de su hijo Emilio.
El pequeño se encuentra hospitalizado en terapia intensiva y necesita un trasplante de hígado urgente.
Lee: El mayor miedo de Julio César Chávez es que le pase algo a sus hijos
Un mensaje de unión y esperanza
A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el club esmeralda expresó su respaldo con un emotivo mensaje.
“Querido Fernando Navarro: Este abrazo es para ti y para los tuyos, con todo nuestro corazón y deseándoles lo mejor. Les enviamos energía, alegría y oraciones. ¡Venga, Emilio!”, escribió la institución el 15 de agosto de 2025 en X.
La publicación fue compartida también en Instagram, donde aficionados y excompañeros de Navarro se sumaron con palabras de aliento y muestras de cariño para la familia.
La lucha de Emilio y el respaldo de la afición
De acuerdo con la campaña organizada en GoFundMe, Emilio se encuentra en estado crítico, luego de que su hígado dejara de funcionar de manera repentina.
La familia informó que, aunque cuentan con seguro médico, los costos hospitalarios y quirúrgicos son mucho más altos de lo que pueden cubrir.
Hasta el 16 de agosto de 2025, se habían recaudado más de 1.2 millones de pesos de los 3.5 millones necesarios para el tratamiento.
“Estamos profundamente agradecidos por cada apoyo, mensaje y donación. Emilio es un niño fuerte y no está solo en esta batalla”, compartió la familia en la misma plataforma el 14 de agosto de 2025.
El gesto solidario ha unido a la comunidad futbolera. Entre las contribuciones destaca la del jugador del Toluca, Jesús “Canelo” Angulo, quien donó 50 mil pesos a la causa.
La trayectoria de Navarro, marcada por entrega
Fernando Navarro Morán, conocido como “Fernandito”, se retiró del futbol profesional en diciembre de 2024 tras vestir las camisetas de Atlante, Pachuca, Toluca y, de manera especial, la del León. Con la Fiera logró tres títulos de liga, convirtiéndose en referente dentro y fuera de la cancha.
En este momento, su historia se vincula nuevamente con la de León, pero desde otro lugar: el del apoyo humano y fraternal.
“La fuerza de la familia futbolera es inmensa. Cada mensaje, cada oración, es un empuje para Emilio”, comentó un aficionado en respuesta a la publicación del club el 15 de agosto de 2025 en Instagram.
La esperanza de un trasplante para Emilio ha reunido a miles de voces que, desde distintas trincheras, buscan lo mismo: darle una nueva oportunidad de vida al pequeño hijo del exjugador.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Más Deportes
“El mayor miedo de Julio César Chávez es que le pase algo a sus hijos”
JC Chávez Jr. está detenido en EU
Ciudad de México. — En conversaciones privadas con Julio César Chávez Sr., el actor Armando Hernández escuchó un temor recurrente: que le ocurriera algo a sus hijos.
Ese miedo se volvió realidad el pasado 2 de julio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el boxeador enfrentó una deportación acelerada por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas.
Vínculo cercano entre el actor y el campeón
Hernández interpretó al “César del boxeo” en su bioserie televisiva, lo que le permitió convivir con la familia Chávez y conocer detalles íntimos de su vida. “Una vez le pregunté: ‘¿A qué le tienes miedo?’ Me respondió que a fallarle a la gente en el ring y que algo les pasara a sus hijos. Ahora está viviendo uno de esos peores miedos”, relató a medios.
Más para leer: Julio César Chávez: siempre estaré para mis hijos
El actor expresó públicamente su apoyo incondicional: “Qué pena que lo estén viviendo, tienen todo mi respaldo”. Recordó momentos compartidos con Chávez Sr., su esposa y sus hijos, destacando el lado humano del excampeón más allá de la figura pública.
Hernández resaltó el lado humano del púgil. Contó que convivir con su esposa e hijos mostró una faceta cotidiana y transparente del boxeador. Concluyó que conocerlo más allá del ícono le permitió entender su verdadera naturaleza.
Contexto legal del caso de Julio César Chávez Jr.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que abrió una carpeta de investigación en marzo de 2023 y obtuvo una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas (El Financiero).
Autoridades estadounidenses señalaron que Chávez Jr. ingresó legalmente en agosto de 2023 con visa de turista, que venció en febrero de 2024.
En abril solicitó residencia permanente mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense, pero el DHS lo acusó de falsear información y lo calificó como amenaza grave para la seguridad pública.
Apoyo familiar en medio de la incertidumbre
Desde su detención, la familia Chávez siguió de cerca el proceso. En un comunicado, el padre del pugilista insistió en la inocencia de su hijo y en su confianza en el sistema judicial. “Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, todo se va a arreglar”, afirmó.
En México, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que el país está listo para judicializar el caso una vez concretada la deportación. Mientras tanto, Chávez Jr. permanece bajo custodia estadounidense. La familia continúa enfrentando un momento que, para Julio César Chávez, representa su temor más profundo: que algo afecte a sus hijos.
Por ahora, el deportista permanece bajo custodia estadounidense mientras se desarrolla el proceso legal. En México, las autoridades aguardan su llegada para proceder conforme al debido proceso.
JAHA
Más Deportes
La fuerza de la familia detrás del éxito de Camila Argumedo
La joven tiene un gran futuro en la natación artística
Ciudad de México. — La nadadora artística Camila Argumedo continúa su camino para integrar la Selección Mexicana Mayor. Su familia y el ejemplo de su hermana han sido su mayor inspiración.
Camila destacó que el apoyo familiar le ha dado fuerza para afrontar retos y seguir creciendo en la natación artística. “Mi familia siempre me ha motivado a dar lo mejor”, dijo.
La joven atleta participará en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, con cinco rutinas: dos en duetos y tres en equipos. Apunta a ganar dos medallas de oro, explicó.
“Estamos clasificadas y listas para competir. En la rutina por equipos se junta la puntuación de las tres y entregan una sola medalla. En dueto pasa igual”, detalló.
Argumedo es triple medallista mundial y capitana de la Selección Junior. Ha alcanzado estos logros gracias a su esfuerzo y el respaldo constante de su familia.
Más para leer: Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
Su hermana ha sido una inspiración diaria. “Verla competir me motivó a seguir sus pasos y soñar en grande”, comentó Camila sobre el impacto que tuvo en su carrera.
Camila Argumedo busca llegar a la Selección Mayor
A diez años, se visualiza formando parte de la Selección Mayor y participando en al menos dos Juegos Olímpicos. “El próximo año habrá un selectivo para clasificar”, relató.
Reconoció que hace tres años no imaginaba ser campeona mundial ni competir en tres ediciones de Juegos Panamericanos. El apoyo familiar ha sido fundamental para superar esos límites.
“Las derrotas son parte del aprendizaje. En la rutina acrobática de un evento internacional cometimos un error y perdimos el oro, pero aprendimos mucho”, afirmó.
Camila resaltó que, a pesar de ese tropiezo, lograron ser subcampeonas del mundo, un hecho histórico para la categoría junior en México.
La deportista aseguró que la familia ha sido el motor que impulsa su crecimiento y que ese respaldo emocional es clave para enfrentar los desafíos deportivos.
El deporte crece en México, y figuras como Camila Argumedo, motivadas por sus raíces familiares, continúan poniendo en alto el nombre del país en competencias internacionales.
JAHA
Deportes
Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
Ciudad de México.— No hay máscaras suficientes para ocultar una historia, tejida entre calles peligrosas, sotanas, sudor, sangre y una voluntad indomable que nunca ha cedido a la derrota. Si le preguntan qué elegiría hoy, si la Iglesia o la lucha libre, el padre Sergio Gutiérrez Benítez responde sin titubeos: “Fray Tormenta no hubiera existido sin ser sacerdote”.
De la oscuridad a la vocación: una confesión que cambió su destino
Sergio Gutiérrez Benítez nació en Hidalgo, dentro de una familia numerosa y pobre, su infancia quedó marcada por la violencia y la calle. Pronto cayó en las drogas, el alcohol y el crimen. Su madre vivía con el alma en vilo, temiendo cada día que no regresara. Pero algo dentro de él se rebeló. Un día cruzó las puertas de una iglesia buscando auxilio. El sacerdote lo echó. No era un centro de rehabilitación, le dijeron.
Lejos de rendirse, se inscribió en el seminario. Tuvo la oportunidad de viajar a España y Roma, estudió filosofía y teología, convencido de que su vida debía servir para redimir a quienes, como él, conocían el infierno desde dentro.
Comenzó a trabajar con drogadictos, prostitutas y criminales, aún sin ser sacerdote, con una pasión que crecía con cada historia de sufrimiento. Fue la muerte de uno de sus “cachorros”, un joven que le rogó una confesión en sus últimos suspiros, lo que finalmente lo llevó a recibir el orden sacerdotal.
Escolapio de corazón: enseñar y amar a los más pobres
Fray Tormenta es miembro de la Orden de los Escolapios, también conocida como Escuelas Pías, una congregación fundada en Roma por San José de Calasanz en 1597. Su misión es clara: brindar educación integral y gratuita a niños y jóvenes pobres. Formar personas en valores, inteligencia y fe.
Esta vocación educativa se refleja en cada paso que dio el padre Sergio, quien convirtió su Casa Hogar en una escuela de vida para menores marginados. La pedagogía escolapia no se limita al aula, se encarna en el amor concreto a los más débiles.
Lucha libre: el camino inesperado para mantener viva su misión
Con la Casa Hogar fundada, pero sin dinero para sostenerla, el padre Sergio encendió el televisor y vio la película El Señor Tormenta, en la que un sacerdote se vuelve luchador para ayudar a los pobres. Entendió de inmediato lo que debía hacer.
Así nació Fray Tormenta: “Fray” por su vocación, “Tormenta” por el personaje de la película. Entrenaba desde las cuatro de la mañana, luego atendía su parroquia. Era un camino dificil, pero necesario.
Diseñó su máscara con amarillo por la energía que requería su lucha y rojo por la sangre que estaría dispuesto a dar por sus hijos. Al principio, su doble vida era un secreto. Pero cuando Huracán Ramírez descubrió su identidad, todo cambió. El personaje ganó popularidad. El sacerdote enmascarado era ahora un símbolo internacional.
Más que un personaje, un testimonio vivo de amor por los niños
Fray Tormenta nunca fue un show. Fue una estrategia desesperada de un sacerdote real que quería alimentar y educar a niños sin futuro. Convirtió el ring en un altar alternativo. Su historia inspiró películas como Nacho Libre, que ayudó con recursos a renovar su Casa Hogar, videojuegos y hasta bendiciones papales. Cuando conoció al Papa Juan Pablo II le dijo “soy Fray Tormenta”, el pontífice respondió “el luchador”.
LEE “No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
Lo suyo fue también resistencia ante la incomprensión. Un obispo le pidió que dejara la lucha libre. Le recordó que Jesús enseñó a poner la otra mejilla. Pero Fray Tormenta, fiel a su conciencia, respondió con su ejemplo. Su lucha era por vidas humanas concretas.
Entre Dios y los hombres: una vida entregada sin reservas
La vida de Fray Tormenta no es una anécdota pintoresca. Es un retrato humano de la entrega sin cálculo. Su figura desafía los moldes, porque no cabe en estereotipos. Su valor no radica en la fama sino en la coherencia de quien convirtió su historia en una respuesta concreta al sufrimiento de los niños.
En su propia voz, reconoce que si algo le debe, es a Dios que lo llamó y a la máscara que le permitió seguir fiel a ese llamado.
ebv
Retos virales, riesgo creciente para jóvenes en redes sociales
Cuidado con WhatsApp y videojuegos: detectan secuestros virtuales contra niños en México
Invertir en educación superior abre caminos de esperanza en México
Jóvenes en México enfrentan más barreras para superar los estudios de sus padres
Futbol y familia unidos: cabina de lactancia en estadio, ejemplo de México rumbo al 2026
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Amy Winehouse: cuando la fama y la libertad no son suficientes
Familias mexicanas fortalecen valores durante el descanso en casa
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
-
Felipe Monroyhace 1 día
León XIV ante el margen episcopal en la Iglesia mexicana
-
Celebridadeshace 1 día
Respeto, amistad y familia: así vivió Franco Escamilla su noche de victoria
-
Estadoshace 1 día
Primero la familia: Querétaro blinda a niños y jóvenes contra música que enaltece el crimen