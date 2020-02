Gennaro Gatusso borra al “Chucky” Lozano

Nápoles.- El técnico del Napoli, Gennaro Gattuso, aseguró que no tiene considerado a Hirving “Chucky” Lozano para el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League.

Gatusso recordó que no solo “Chucky”, hay otros jugadores importantes y que tampoco verán minutos ante el cuadro blaugrana.

“En este momento estoy tomando decisiones e Hirving debe trabajar para estar listo. No sólo no está jugando él, otros jugadores muy importantes no están jugando. Lozano tiene que trabajar y estar listo. Por el momento no está encontrando espacio porque estoy buscando otras características”, dijo.

Al ser cuestionado de si tendrá minutos para este duelo, el técnico italiano dejó en claro su pensar sobre la posibilidad de que el Chuky entre al campo. “No. No creo que juegue”, fue lo que comentó Gattuso.

Insistió que “Chucky” debe esforzarse más para poder alcanzar un lugar en el once inicial del Napoli, y aceptó que será complicado sacar un buen resultado ante Barcelona.

“Mañana hay que sufrir, pero estaré satisfecho si no tenemos miedo, si estamos vivos, si respetamos al oponente pero si jugamos duro. Sobre Messi he leído si hacer una jaula o no, pero necesitamos el juego colectivo. No es solo él. Es el mejor del mundo, por cómo ha vivido toda su carrera. Siempre es perfecto, nunca una palabra fuera de lugar, es un ejemplo para todo. Hace cosas que solo veo en la PlayStation. Tiene una calidad increíble y durante años ha sido el mejor de todos los tiempos“, sentenció.