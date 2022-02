Gerardo “Tata” Martino defiende a Héctor Herrera

Ciudad de México.- Los exárbitros de la Liga MX, Marco Antonio “Chiquimarco” Rodríguez y Francisco Chacón se dieron un agarrón en redes sociales.

La pelea se dio después de que Chacón señaló que la falta sobre Diego Lainez no era penal, durante el choque eliminatorio entre la selección mexicana ante Panamá.

“¿Quieres ver a México fuera del mundial?. No me extraña de ti y tu proceder fuera del campo de juego y dentro. Yo si te conozco. No manipules a la gente”, posteó ‘Chiquimarco’.

De inmediato llegó la respuesta de Chacón: “Yo te conozco más a ti, eres un cuida chambas, ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa, porque como entrenador fuiste un fiasco, no te creas eres el único entrenador…”.

“Chiquimarco” no se quedó callado y le recordó a Chacón que nunca logró trascender “uno de los grandes instructores del mundo, mentor de una generación ganadora del arbitraje, mundialista y el único árbitro mexicano que ha dirigido final de copa del mundo, Edgardo Codesal, él sí sabe @pacochaconmx nunca aprendiste nada, tu proceder en el arbitraje fue una falacia”.

Mientras que Chacón afirmó: “Ya te fuiste a meter abajo de las faldas de Codesal? tu no puedes solo o que? Pero ya entendí, andas tras el hueso de la Comisión de Árbitros pues en tu chamba nadie te quiere, dicho por tus compañeros, eres: nefasto, sabelo todo, queda bien, mala persona, igualito que de árbitro”.

“Un gana nada”

Al final, “Chiquimarco” calificó a Chacón como ‘gana nada’: “Recibo tus besos con agrado, siguen siendo agrios como siempre. Me gustaría leer un argumento tuyo relacionado con el tema arbitral. Por supuesto sigo invicto y seguiré invicto pero no fue por transa, mentiroso, manipulador ni traicionero. P. D. Nunca pudiste ganarme en nada”.

