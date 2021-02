Gignac arremete en contra del Palmeiras

Ciudad de México.- El confinamiento por el Covid-19 se ha convertido en nuevo desafío para Karla Yelletzin Muñoz, nadadora de la UNAM.

La estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración comentó que, a pesar del difícil momento por la pandemia, sueña con representar a la Máxima Casa de Estudios en un evento internacional.

“Te imaginas nadando y te convences que falta menos para el regreso. Y para ese momento es para el cual nos preparamos, buscamos llegar fuertes”.

“Los entrenadores nos ponen a hacer visualizaciones de las competencias próximas, eso me ha servido: visualizarme nadando y compitiendo”, dijo Muñoz Ángeles.

“Siempre he tenido como objetivo clasificarme a una competencia internacional porque hubo ocasiones en las cuales me quedé muy cerca de lograrlo”.

“Luego vinieron lesiones, dejé de nadar un tiempo y no fue tan fácil el regreso, pero sigo buscando esa meta”, añadió la atleta universitaria.

Entrenamiento por Zoom

Desde el confinamiento, el equipo de natación representativo de la UNAM se realizaron sesiones a través de la plataforma Zoom.

Los compañeros del equipo conviven en línea, además de recibir orientación para ejercitarse en casa por parte del entrenador Julio Fuentes.

Karla Muñoz tuvo la oportunidad de llevar a cabo 10 minutos de entrenamiento al día en la pequeña alberca de 10 metros de largo donde aprendió a nadar.

Ahí realizó natación con una liga que la sujetaba para simular una mayor distancia, con la guía de su coach.

Más adelante, pudo nadar 45 minutos por sesión en una piscina de 50 metros de distancia, hasta que el semáforo epidemiológico nuevamente se puso en color rojo y volvieron los entrenamientos exclusivamente en casa, mismos que realiza disciplinadamente.

“Estar sin hacer nada no es posible, tu cuerpo está acostumbrado a un estilo de vida y no se puede cambiar tan repentinamente”.

“Por no tener ese desgaste físico habitual, no me daba hambre, me costaba mucho trabajo dormir, y por lo mismo me sentía estresada todo el tiempo”.

Es por esto que actualmente entro a la sesión de Zoom de las 9:00 y luego a la de las 14:30 con otro entrenador, porque lo necesito”, sentenció Karla Muñoz, medallista de oro en la prueba de 200 metros dorso y de plata en los 100 metros dorso del Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2019.

