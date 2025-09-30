Gilberto Mora, la joya de Xolos que encuentra en su familia la fuerza de su carrera

Ciudad de México.- El talento de Gilberto Mora Zambrano, delantero de Xolos de Tijuana y actual seleccionado mexicano Sub-20 en el Mundial de Chile, tiene detrás un motor fundamental: su familia.

El joven futbolista, que debutó con la Selección Mayor dirigida por Javier Aguirre a los 16 años, vive un proceso meteórico.

Sin embargo, para su entorno más cercano, lo esencial es mantener los pies en la tierra y fortalecer su desarrollo como persona.

La familia, el primer equipo de un futbolista

En entrevista con TUDN Radio, desde Tijuana, Gilberto Mora Olayo, padre del joven futbolista, destacó que ningún jugador llega lejos sin un círculo sólido de apoyo.

“Un jugador no puede solo, no va a poder solo porque es muy difícil la carrera. Tiene que estar arropado por su familia, sus entrenadores, sus compañeros y su institución”, expresó el ex futbolista.

Su visión refleja el papel que los lazos familiares tienen como columna vertebral del éxito deportivo.

La disciplina en casa y el acompañamiento cercano han sido clave para que el joven delantero mantenga el rumbo en un entorno competitivo.

El talento mexicano y el papel de la formación

El padre del futbolista también subrayó la importancia de las fuerzas básicas en México.

“Sí hay talento, siempre hay y va a haber”, aseguró Mora Olayo.

Añadió que el reto es dar continuidad a los proyectos de formación y abrir más espacios para los jóvenes, sin perder de vista la preparación integral.

En el caso de Gilberto, su proceso incluye la guía de entrenadores como y el respaldo institucional que lo ha proyectado a nivel internacional.

Orgullo como padre y como entrenador

Más allá de la presión mediática, la familia Mora busca que Gilberto se mantenga fiel a sus valores.

“La felicidad más es que sigue siendo Gil. Eso es lo que más nos tiene contentos”, afirmó el padre del futbolista, próximo a cumplir 17 años.

El entrenador reconoció que su hijo sueña con jugar el Mundial 2026 en México, aunque por ahora el objetivo inmediato está en aprovechar cada minuto en la Sub-20 y consolidarse con Xolos.

La vida fuera de la cancha

En la recta final de la entrevista, Mora Olayo destacó que la prioridad es que su hijo continúe siendo un joven respetuoso y consciente.

“Él, gracias a Dios, ha sido un buen hijo, obedece y está consciente, y eso es más fácil”, destacó.

Su mensaje refleja la importancia de la formación humana en el deporte: antes que futbolista, Gilberto es una persona, y esa convicción guía cada paso en su carrera.

GDH