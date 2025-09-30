Gilberto Mora, la joya de Xolos que encuentra en su familia la fuerza de su carrera

Ciudad de México.- El talento de Gilberto Mora Zambrano, delantero de Xolos de Tijuana y actual seleccionado mexicano Sub-20 en el Mundial de Chile, tiene detrás un motor fundamental: su familia.
El joven futbolista, que debutó con la Selección Mayor dirigida por Javier Aguirre a los 16 años, vive un proceso meteórico.
Sin embargo, para su entorno más cercano, lo esencial es mantener los pies en la tierra y fortalecer su desarrollo como persona.
La familia, el primer equipo de un futbolista
En entrevista con TUDN Radio, desde Tijuana, Gilberto Mora Olayo, padre del joven futbolista, destacó que ningún jugador llega lejos sin un círculo sólido de apoyo.
“Un jugador no puede solo, no va a poder solo porque es muy difícil la carrera. Tiene que estar arropado por su familia, sus entrenadores, sus compañeros y su institución”, expresó el ex futbolista.
Su visión refleja el papel que los lazos familiares tienen como columna vertebral del éxito deportivo.
La disciplina en casa y el acompañamiento cercano han sido clave para que el joven delantero mantenga el rumbo en un entorno competitivo.
El talento mexicano y el papel de la formación
El padre del futbolista también subrayó la importancia de las fuerzas básicas en México.
“Sí hay talento, siempre hay y va a haber”, aseguró Mora Olayo.
Añadió que el reto es dar continuidad a los proyectos de formación y abrir más espacios para los jóvenes, sin perder de vista la preparación integral.
En el caso de Gilberto, su proceso incluye la guía de entrenadores como y el respaldo institucional que lo ha proyectado a nivel internacional.
Orgullo como padre y como entrenador
Más allá de la presión mediática, la familia Mora busca que Gilberto se mantenga fiel a sus valores.
“La felicidad más es que sigue siendo Gil. Eso es lo que más nos tiene contentos”, afirmó el padre del futbolista, próximo a cumplir 17 años.
El entrenador reconoció que su hijo sueña con jugar el Mundial 2026 en México, aunque por ahora el objetivo inmediato está en aprovechar cada minuto en la Sub-20 y consolidarse con Xolos.
La vida fuera de la cancha
En la recta final de la entrevista, Mora Olayo destacó que la prioridad es que su hijo continúe siendo un joven respetuoso y consciente.
“Él, gracias a Dios, ha sido un buen hijo, obedece y está consciente, y eso es más fácil”, destacó.
Su mensaje refleja la importancia de la formación humana en el deporte: antes que futbolista, Gilberto es una persona, y esa convicción guía cada paso en su carrera.
Bad Bunny en el Super Bowl LX: entre la celebración latina y la controversia política
Ciudad de México.- El anuncio llegó apenas hace unas horas y ya acapara titulares en todo el mundo: Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La confirmación convierte al puertorriqueño en el primer exponente del reguetón y trap latino en liderar uno de los escenarios más vistos de la industria del entretenimiento global, un hito que consolida su ascenso como fenómeno cultural y comercial.
Celebración histórica para la música latina
Para millones de fanáticos, especialmente en América Latina y la comunidad latina en Estados Unidos, la noticia es motivo de orgullo. En redes sociales abundan mensajes celebrando que “el reguetón llegó al Super Bowl”, recordando la trayectoria meteórica del artista que en menos de una década pasó de grabar en SoundCloud a ser uno de los músicos más escuchados del planeta.
Medios especializados como Billboard y The New York Times subrayan que el anuncio representa un reconocimiento al peso cultural y económico de la música latina en la industria global. El show, además, promete ser un escaparate para el idioma español en un evento de alcance mundial.
Reacciones divididas: entusiasmo y críticas
Sin embargo, no todo es aplausos. En redes sociales, fans de la NFL expresan su incomodidad, cuestionando la elección de un artista que canta principalmente en español. En plataformas como X, la frase “no habrá canciones en inglés” se volvió tendencia entre los críticos.
Además, rescataron posturas políticas previas de Bad Bunny, como sus críticas al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo que ha alimentado un debate que trasciende lo musical. Forbes reportó que un sector lo acusa de “no representar los valores del público del Super Bowl”, mientras otros usuarios defienden la diversidad cultural que la NFL busca reflejar con esta elección.
El poder del streaming y las redes sociales
Más allá de las posturas encontradas, la decisión de la NFL y Apple Music responde a una realidad innegable: Bad Bunny es una de las figuras más influyentes de la música global, con cifras récord en plataformas de streaming y un ejército de seguidores en redes sociales. Su capacidad de generar conversación, atraer audiencias jóvenes y movilizar comunidades digitales lo convierten en una apuesta estratégica para un evento que cada año compite por mantener su relevancia mediática.
El “Conejo Malo” no solo lidera listas musicales, sino también tendencias culturales: su estilo desafiante, colaboraciones internacionales y presencia en la moda lo colocan como ícono pop de alcance mundial. La expectativa ahora está puesta en el repertorio que llevará al escenario, y en si incluirá colaboraciones sorpresa, como suele suceder en los shows de medio tiempo.
Política y música: un debate inevitable
El trasfondo político que rodea a Bad Bunny no puede ignorarse. Su activismo, especialmente en temas migratorios y de justicia social, ha marcado parte de su discurso público. Para algunos, su presencia en el Super Bowl es una oportunidad para visibilizar esas luchas; para otros, una decisión arriesgada que podría incomodar a ciertos sectores de la audiencia.
La combinación de música, espectáculo y discurso social convierte a este halftime show en uno de los más esperados, y probablemente más polémicos, de los últimos años.
FIFA prioriza la dignidad arbitral: la tarjeta verde llega donde el VAR no podía
Ciudad de México.- En el Mundial Sub-20 que arranca en Chile, la FIFA pondrá a prueba un cambio profundo en el arbitraje: la tarjeta verde del sistema Football Video Support (FVS).
Su propósito: reducir los costos tecnológicos para que naciones con menos recursos puedan acceder a revisión de jugadas, y al mismo tiempo compartir con los entrenadores parte del control del proceso arbitral, facilitando la labor de los árbitros.
Una alternativa más accesible al VAR
El FVS es una versión simplificada del VAR. Ya fue probado en el Mundial Femenino Sub-20 en Colombia y en competiciones juveniles, con resultados que el órgano rector califica como positivos.
A diferencia del VAR tradicional, el FVS no requiere personal dedicado exclusivo ni sistemas costosos de cámaras y salas de video arbitraje. Su estructura permite debatir jugadas puntuales sin una infraestructura completa.
“Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”, comentó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, en conferencia de prensa.
Collina destacó que este sistema permite “dar la posibilidad de que muchas más federaciones implementen esta tecnología” al hacerla menos costosa.
El rol del entrenador y la dignidad del arbitraje
Con el FVS, cada entrenador tendrá derecho a dos solicitudes de revisión por partido, para acciones decisivas como goles, penales, tarjetas rojas directas o errores de identidad.
Para pedir esa revisión, deberá mostrar una tarjeta verde al árbitro, de acuerdo con el sitio oficial de la FIFA.
Este mecanismo busca que los árbitros no operen en aislamiento absoluto ni bajo la presión de juicios unilaterales.
El diseño concede autonomía al entrenador, pero no elimina responsabilidad: si la revisión no concede cambio, ese recurso se pierde.
De esta forma, se promueve el respeto mutuo entre cuerpo técnico y árbitros, reconociendo la dignidad del juez y aligerando la carga sobre ellos al distribuir decisiones con prudencia y responsabilidad.
Un paso hacia la equidad en el futbol
La ambición de la FIFA al adoptar FVS es clara: llevar soporte tecnológico a países con menos recursos, que no pueden costear el VAR tradicional.
En el Congreso de la FIFA, Collina advirtió del peso que tiene la violencia verbal y física contra los árbitros, sobre todo en torneos de base, y puso en valor el apoyo institucional necesario para salvaguardar la integridad humana y el respeto al juez.
¿Será jugador profesional? Exfutbolista fomenta valores en su hijo antes que la fama
Ciudad de México.— En una cancha de fútbol en Colombia, un padre acompaña cada paso de su hijo de nueve años. Jorge Aguirre, exfutbolista profesional colombiano, explica que ser deportista de alto rendimiento no sólo depende del talento, sino de la renuncia, la disciplina y la resiliencia. Para él, la formación en valores como respeto, trabajo en equipo, perseverancia y humildad nunca se detiene.
¿Mi hijo va a jugar fútbol profesional?
Me preguntan mucho que si ¿mi hijo va a jugar fútbol profesional?, no lo sé, imposible saberlo, tan sólo tiene 9 años y por simples estadísticas nunca lo lograría, dijo Jorge Aguirre.
Entonces me preguntan, ¿por qué lo sacas todos los días temprano de la escuela y lo traes a entrenar? ¿Por qué lo acompañas todas las tardes y estás presente todos los fines de semana con él? a eso sí le tengo una respuesta, afirmó.
Disciplina y constancia: enseñanzas que construyen la vida
Jorge Aguirre explica que cada entrenamiento de su hijo enseña disciplina y responsabilidad. Organizar la maleta, acostarse temprano y salir a tiempo hacia la cancha son pequeños actos que le permiten entender que alcanzar objetivos requiere constancia. Para él, la disciplina no es un fin, sino un camino que forma el carácter de su hijo y lo prepara para enfrentar la vida.
Trabajo en equipo y respeto: lecciones dentro y fuera de la cancha
Cada partido es una oportunidad para que el niño aprenda sobre trabajo en equipo. Aguirre señala que, aunque pueda destacarse como figura del partido, lo más importante es valorar el esfuerzo de todos y respetar al rival. Las correcciones de entrenadores y las decisiones de los árbitros, justas o injustas, enseñan al niño a reconocer la autoridad y a convivir con la disciplina y el respeto.
Honestidad y resiliencia: aprender de la vida y sus injusticias
Jorge Aguirre asegura que esta es una lección esencial: la vida no siempre es justa y cada partido o entrenamiento representa una nueva oportunidad. Aprender a aceptar la frustración, a seguir intentando y a superar obstáculos forma parte de la educación integral de un hijo.
La presencia del padre: un acompañamiento que deja huella
Aguirre enfatiza que la presencia constante de un padre es fundamental. Cada tarde en la cancha, cada fin de semana en los entrenamientos, representa un acto de amor y acompañamiento que fortalece los lazos familiares. Los padres y el deporte contribuyen a proteger a sus hijos de la violencia, las calles y los vicios, mientras les transmiten valores sólidos y los preparan para la vida.
El deporte como legado: formar personas con valores
Para Jorge Aguirre la disciplina, la honestidad, el trabajo en equipo, la perseverancia y la humildad son enseñanzas que los niños llevan a cada aspecto de su vida. Estos valores se convierten en herramientas para enfrentar desafíos y construir un futuro mejor, demostrando que la verdadera grandeza está en formar personas íntegras.
Zayu, el jaguar que simboliza la unidad y la fortaleza de México en el Mundial 2026
Ciudad de México.- La FIFA presentó a las mascotas oficiales de la Copa Mundial de Futbol 2026: el jaguar Zayu, el águila Clutch y el alce Maple.
Zayu, que representa a México, resalta el vínculo con la cultura prehispánica y la fuerza de un pueblo que ha sabido defender la vida y la dignidad humana a lo largo de su historia.
Zayu: un jaguar con raíces mexicanas
Zayu es un jaguar sonriente y dinámico, cuyo nombre proviene del sur de México y significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”.
De acuerdo con el comunicado de FIFA difundido el 24 de septiembre en su sitio oficial:
“Habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país”.
La elección del jaguar no es casual. En la cosmovisión mesoamericana, este felino era símbolo de poder y espiritualidad, y su figura sigue viva en el imaginario cultural de las familias mexicanas.
Con Zayu como delantero y capitán del trío de mascotas, México queda representado con un animal que transmite valores de unidad, respeto y resiliencia.
Clutch y Maple, unión de culturas en Norteamérica
El águila Clutch representa a Estados Unidos. Se trata de un mediocampista con espíritu optimista y carácter decisivo.
“Recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable”, explicó la FIFA, durante la presentación en su sitio oficial.
Su nombre proviene de una expresión deportiva utilizada para describir un momento determinante.
“Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país”, destacó la FIFA (@FIFAWorldCup) en sus redes sociales.
El alce, portando guantes rojos, toma su nombre del árbol emblemático canadiense, reflejando raíces familiares y comunitarias.
Una tradición que une generaciones
Las mascotas del Mundial forman parte de la memoria afectiva de millones de familias.
México ya tiene historia en este terreno: en 1970 fue Juanito, un niño con sombrero, y en 1986 Pique, un chile jalapeño sonriente, quienes representaron al país ante el mundo.
“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en conferencia de prensa.
Con Zayu, Clutch y Maple, la FIFA busca proyectar valores universales de alegría, respeto y unión familiar, mostrando que el futbol no solo es competencia, también es un espacio de encuentro cultural y humano.
Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Unidos por la mujer y la vida: familias marcharán el domingo en todo el país
Padres de familia se suman a brigadas de seguridad en la UNAM
Presentan iniciativas de Ley para sancionar a violentadores de menores y mujeres
Crianza positiva: alternativas para padres a los gritos
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
