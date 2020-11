Gimnastas de la UNAM mantienen entrenamientos pese al Covid

Ciudad de México.- Las gimnastas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) siguen con sus entrenamientos en casa, para mantenerse en forma.

El coronavirus Covid-19 no ha sido impedimento para que las deportistas se mantengan en buena forma física para futuras competencias.

Las clases con los maestros de la UNAM se hacen a través de diversas plataformas, con la intención de seguir en contacto con las gimnastas.

Itzel González Nieto, alumna del CCH Sur y miembro del equipo representativo de gimnasia aeróbica de la UNAM, señaló que han podido trabajar a pesar del confinamiento.

“Durante esta pandemia podemos aprovechar el tiempo para tener más fuerza y flexibilidad, aprender técnicas para controlar la tensión.

“Sabemos muchas otras destrezas que nos servirán cuando volvamos a las competencias presenciales”, dijo.

Los integrantes de los equipos representativos de gimnasia de la UNAM se reúnen a través de Zoom y entrenan habilidades como “preparación física y elementos de gimnasia artística y aeróbica, como parado de manos y saltos”, comentó la entrenadora auriazul Luz Delfín Eroza.

Delfín Eroza trabaja al lado de su colega Aracely Ramírez Camarillo en distintas estrategias como incluir a alumnos avanzados en las sesiones de los novatos para lograr una mayor diversidad en los entrenamientos. “Hacemos ejercicios que no ocupan mucho espacio, como clases de ballet o danza contemporánea”, añadió Luz Delfín.

Lorena Galán Escajadillo, presidenta de la Asociación de Gimnasia de la UNAM, consideró que la contingencia es una oportunidad inmejorable para perfeccionar técnicas.

“Hay que tener la metas y las expectativas claras para saber qué es lo que hay que trabajar. La contingencia es una buena oportunidad para retomar las bases y perfeccionar técnicas que tenemos olvidadas”, subrayó.

Fundamental crear redes de apoyo

Ana Laura Valdez Espinosa, psicóloga deportiva de la Dirección General del Deporte Universitario, quien ha trabajado a distancia con los distintos representativos de gimnasia de la UNAM, señaló que la creación de redes de apoyo entre los estudiantes deportistas es vital para mantener al grupo motivado.

“Lo que se trabaja es la motivación interna, es lo que les da el impulso para seguir entrenando desde casa. El hecho de que los chicos se vean por Zoom ayuda a que socialicen e interactúen. Se ríen, expresan sus emociones, se sienten identificados y se apoyan entre sí”, compartió Valdez Espinosa.

Por su parte, Paulina Salas López, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, destacó los beneficios personales que le deja el entrenamiento pese a que lo realiza en un espacio de solo un metro y medio en su habitación.

“Si no hago ejercicio, me siento encerrada. Mantenerme activa, aunque sea en un espacio pequeño, me hace sentir más libre. Estoy haciendo mi tesis y a veces me estreso, por lo cual el ejercicio me ayuda a quitarme la tensión”, finalizó.

