Gobierno de Baja California no le paga a Aremi Fuentes y está por terminar su administración

Ciudad de México.- La medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos, Aremi Fuentes, reveló que el gobierno de Baja California no se ha puesto en contacto para pagarle los 50 mil pesos que prometió darle por haber subido al podio.

La halterista lamentó que no le hayan llamado para decirle la fecha en que podrá recibir dicho dinero.

“La verdad es que no he tenido ninguna llamada por parte del Instituto del Deporte de Baja California y del gobierno del estado”.

Gobierno de Baja California entregó un cheque de 50 mil pesos como estímulo por su logro en los Juegos Olímpicos y éste no existe ni tiene fondos, Aremi Fuentes se siente como todos los mexicanos, Burlada. pic.twitter.com/5HG2sF9jQb — 𝕸á𝖝𝖎𝖒𝖔 𝕾𝖊𝖗𝖉á𝖓 (@MaxSerdann) September 22, 2021

“Como lo he dicho en otras entrevistas, la verdad es que puede que me den largas, ya en un par de semanas se van, pero al final de cuentas solo fue una simulación y no tenía nada que perder, no tenía el cheque en físico y bueno, espero que haya una respuesta antes de que se vayan”, dijo Aremi Fuentes.

La atleta y medallista olímpica Aremi Fuentes confió en que antes de que concluya la gestión del gobernador de Baja California, el morenista @Jaime_BonillaV, se le paguen los 50 mil pesos como estímulo económico ya que el cheque que recibió no tiene fondoshttps://t.co/iHKCdM5Xl0 pic.twitter.com/B8A1eLus0C — Efekto TV (@EfektoTv) October 6, 2021

Lamentó que el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez no cumpla con las promesas “se me entregó una simulación de cheque. Esperando tener respuesta positiva por parte de las autoridades”.

Aclaró que ventiló la situación para que no le pase en el futuro a otros deportistas mexicanos.

“Lo único que he hecho es contar la realidad. Es muy lamentable que gobiernos como el que está actual en Baja California no nos valoren como atletas en Juegos Olímpicos”,

“Entregamos horas de entretenimiento, días y años para lograr ir a Juegos Olímpicos y una medalla histórica para Baja California, más siendo la primera mujer con una medalla de bronce, se me hace una falta de respeto y por eso lo hice público”, sentenció Aremi Fuentes.

