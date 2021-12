Golpe a Dinenno debió ser penal: Exárbitros

Ciudad de México.- Las críticas en contra del árbitro Jorge Antonio Pérez Durán no se hicieron esperar después de la polémica en la que se vio envuelto por no marcar un penal a favor de Pumas, durante el juego de vuelta de la semifinal ante los rojinegros del Atlas.

Un golpe de Anderson Santamaría en contra de Juan Dinenno que le fracturó la nariz debió marcarse como falta dentro del área, consideraron exárbitros de la Primera División a través de redes sociales.

“Eso es penal, el golpe sobre Dinenno”, posteó el ahora colaborador de ESPN Felipe Ramos Rizo.

“Partido @AtlasFC vs @PumasMX no se marca un penal a favor de pumas. La falta es muy clara en la repetición”, señaló Francisco Chacón.

A Chacón le pareció increíble que no se sancionara la infracción en contra de Dinenno pero si hayan expulsado al jugador de Pumas por intentar realizar una chilena que se estrelló en el rostro de Jesús Angulo.

“Jugada 1: Dinenno no ve a Angulo y golpea su rostro tirándose una chilena; falta y expulsión. Jugada 2: Santamaría no ve a Dinenno y golpea su rostro con el antebrazo; no marca penal ni tampoco expulsión. Jugadas similares, criterio distinto, no entendí a Pérez Durán”, agregó Chacón.

Jugada 2: Santamaría no ve a Dinenno y golpea su rostro con el antebrazo; no marca penal ni tampoco expulsión.

Chiquimarco también

Marco Antonio Rodríguez, por su parte, señaló que debió marcarse penal sobre el delantero de Pumas y señaló que Pérez Durán ya se perdió la final por las fallas que cometió.

“#ChiquiVAR excelente intervención del #VAR a Pérez Durán. Pero #PérezDurán le dio mello pasar a la historia del arbitraje como un valiente árbitro de una semifinal histórica. No #robo #SieraPenal”.

“Si #PérezDurán expulsó a Dinnenno por la patada al rostro a Nervo entonces debió evaluar y decidir el golpe de Santa María al rostro de Dinenno como un penal”, agregó.

En tanto el expresidente de la Comisión de Arbitraje, Edgardo Codesal, lamentó que no se haya marcado penal a favor de Pumas.

“La jugada que pudo cambiar al finalista, penal a Dinneno y TR por agresión. El VAR muy bien por llamarlo a revisión pero el árbitro decidió no sancionarlo”, sentenció.

