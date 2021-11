Golpe anímico en Cruz Azul revés ante León

Ciudad de México.- Este jueves arrancará la última jornada de la temporada regular de la Liga MX cuando Atlas reciba a los Gallos del Querétaro.

Los rojinegros necesitan ganar para asegurar su pase directo a los cuartos de final del torneo y, de esta forma, evitar el repechaje.

El viernes se disputarán otro par de compromisos de la Jornada 17 de la Liga MX: en el estadio Cuauhtémoc, Puebla recibirá a Toluca, mientras que Mazatlán se verá las caras con Chivas.

Para el sábado, los Esmeraldas de León chocarán con Necaxa; América, en casa, ante Monterrey; Tigres vs. FC Juárez y los Xolos de Tijuana ante los Tuzos del Pachuca.

¡¡¡A una Jornada para culminar la #FaseRegular!!!



Así se ha comportado la #TablaGeneral del #GritaMéxicoA21: 📉📈👇



🔘 ¿En qué lugar va tu equipo? 🤔



🔘 ¿Qué Club ha sido el más constante? 👀#LigaBBVAMX ⚽ 🤓 pic.twitter.com/jOt1xQx1ol — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 4, 2021

El domingo concluirá la jornada 17 con los duelos entre los Pumas ante La Máquina de Cruz Azul y San Luis que recibirá a Santos.

Además, esta noche, en el Olímpico Universitario, se realizará el partido pendiente de la jornada 11 entre los Pumas ante los laguneros.

A continuación el calendario de la jornada 17 de la Liga MX

Jueves 4 de noviembre

Atlas vs. Querétaro 21:00 horas

Viernes 5 de noviembre

Puebla vs. Toluca 19:00 horas

Mazatlán vs. Chivas 21:00 horas

Sábado 6 de noviembre

León vs. Necaxa 17:00 horas

América vs. Monterrey 19:00 horas

Tigres vs. FC Juárez 21:00 horas

Tijuana vs. Pachuca 21:06 horas

Domingo 7 de noviembre

Pumas vs. Cruz Azul 17:00 horas

Santos vs. San Luis 19:06 horas

Lee: Liga MX: Así se jugarán los partidos pendientes del Grita México