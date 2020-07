Golpea Covid-19 a los silbantes de la Liga MX

View this post on Instagram

Amigos quiero compartirles el momento de felicidad y gratitud que estoy viviendo; Junto con la directiva @tuzosoficial buscando en equipo atravesar la crisis ocasionada por la pandemia, que tristemente es un tema mundial que nos afecta a todos, llegamos al acuerdo de extender al 2022 mi permanencia en el Club y en el Fútbol Mexicano que es como mi casa. Siempre agradecido con el club Pachuca la cuna del Fútbol 🙏, equipo al que le guardo especial cariño por el trato que siempre he recibido por parte de la institución y su afición, estoy seguro que juntos, con trabajo y sacrificio lograremos grandes cosas! 🔵⚪️