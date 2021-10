Golpea la fecha FIFA a los Rayados del Monterrey

Ciudad de México.- El futbolista del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, confirmó que a mediados del próximo año saldrá de la institución parisina.

En entrevista con RMC Sport, Mbappé indicó que desde antes de que iniciara el actual torneo del balompié francés, ya había dado fecha de su salida del PSG.

“Pedí marcharme porque en el momento que no quería renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad”, dijo.

Aceptó que le molestó el hecho de que se mencionara su salida de la institución en el mercado pasado cuando aún tiene contrato vigente con el PSG.

“Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. A mí, personalmente, no me gustó demasiado que dijeran ‘viene la última semana de agosto’, porque pareces un ladrón. Dije a finales de julio que quería irme”, agregó.

Mbappé indicó que el objetivo es salir bien de la institución y que sea benéfico para todos los involucrados.

“Es un club que me ha aportado mucho, siempre he sido feliz, los cuatro años que he pasado aquí, y lo sigo siendo (…) Quería que todo el mundo saliera beneficiado, que acabáramos dándonos la mano, que encontráramos un buen acuerdo y yo lo respeté. Les dije: ‘si no queréis que me vaya, me quedo'”, agregó.

Rechazó que tenga diferencias con Leonardo, director deportivo del club “escuché decir que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quería hablar más con Leonardo, no es cierto. Me dijeron ‘Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente'”, sentenció.

