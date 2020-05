Guillermo Ochoa prioriza la salud por encima del fútbol

Ciudad de México,— En el momento más álgido de la crisis sanitaria, la prioridad debe de ser el salvaguardar a toda la población, la integridad de todos los inmiscuidos en la industria del fútbol, incluidos jugadores y cuerpo técnico, no debe de ser un tema menor, afirmó en videoconferencia, el portero de las Águilas del América, Guillermo Ochoa.



El guardameta azulcrema espera que tanto las autoridades sanitarias, como las deportivas, tomen las estrictas medidas de seguridad para regresar lo antes posible a la actividad deportiva, “De entrada los clubes van a estar buscando ese distanciamiento, que nos cuidemos, que cuando regresemos no se pierda todo lo que hemos ganado, porque ante todo somos personas y tenemos familia, y también queremos cuidar a nuestros familiares, a nuestra gente”, reconoció el arqueo, cuatro veces mundialista.





Ochoa confía que los directivos de la Federación Mexicana de fútbol y Liga MX, trabajen en conjunto con autoridades del sector salud, para tomar como referencia modelos que se siguen en Ligas europeas y no precipitar el retorno a la competencia, “Yo creo que la Federación junto con el Gobierno deben de tener los cuidados necesarios para todos, a los jugadores hacernos las pruebas necesarias antes de cada concentración, como se hace en Alemania o España, nosotros también estamos expuestos y tampoco sería valido que nos expongan de una manera solo por regresar a jugar futbol, la Federación no va a dejar pasarlo, van a cuidar a los jugadores, y si no los hacen, un llamado de nosotros los jugadores a hacer que lo hicieran”, acotó el seleccionado nacional.

El fútbol sufrirá el impacto económico: Ochoa

En el tema económico, y las repercusiones que se tendrán una vez superada la pandemia, Ochoa reconoce que el tema salarial afectará el bolsillo de los futbolistas.

El único cancerbero mexicano con experiencia en el viejo continente, resaltó que muy pocos jugadores lograran conservar su actual valor, “Este tiempo de recesión va a ser complicado para todos los clubes a nivel mundial, sobre todo a niveles de presupuesto, un impacto económico, no tanto los contratos actuales, ni los acuerdos actuales, en un nuevo contrato van a ser muy pocos los que mantengan su valor, los jugadores más deseados siempre van a ser los más, menos en el precio, va a tender a bajar, a diferir los pagos”, sentenció Ochoa Magaña.

