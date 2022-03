Haas se perderá el inicio de las pruebas oficiales en Bahrein

Ciudad de México.— Con sangre de campeón en las venas y la ilusión de ser campeón mundial como lo fue su papá, Isaac Bustos Jr debutará como boxeador profesional el próximo sábado en la función “Neza Fight Night”, cuando enfrente a Daniel Romero.

Isaac Bustos Reyes debutará en pelea a cuatro rounds en la división supermediana en la velada que presentarán en el Domo del Estadio Metropolitano la promotora Chiquita González Boxing.

Su debut será a los 22 años de edad. Involucrado desde niño en el deporte de los puños, fue a los 16 cuando decidió ser boxeador profesional. A consideración de su papá, está en buena edad por la división en la que competirá.

Aunque el “Tortas” Bustos no quería que sus hijos fueran boxeadores, Isaac Jr lo convenció tras una buena carrera amateur de 56 peleas, de las que solo perdió tres, y ahora es apoyado por su padre en la difícil profesión del boxeo profesional.

“Antes no tenía mucho el apoyo de mi papá, era yo solo y pues estaba entrenando solo, pagarme el gimnasio, a veces trabajaba y entrenaba, no me podía dedicar de lleno al box. Apenas se me dio una oportunidad y ahora sí desde enero he estado al 100 por ciento al box”.