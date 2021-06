Habrá riesgo de que atletas que asistan a Juegos Olímpicos se infecten de Covid

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- TV Azteca no transmitió la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf entre México ante Costa Rica por diferencias que tiene con la empresa Madiapro.

La televisora del Ajusco tendría que haber llegado a un acuerdo con esta compañía para poder pasar por sus pantallas el compromiso.

Sin embargo, TV Azteca ha tenido diferencias con Mediapro, de hecho, lanzó una campaña en contra de la empresa española cuando surgió la posibilidad de que comprara a Fox Sports.

Mediapro se encarga de comercializar, a nivel internacional, los derechos audiovisuales de sus competencias, entre la que está la Nations League.

También existe la posibilidad de que TV Azteca tampoco transmita la Copa Oro en caso de que no llegue a un acuerdo.

Todo hace suponer que TUDN será la única empresa que transmitirá, en México, la final de la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro.

El propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, hizo menos la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Pero no para gastar en torneillos, no la verdad no estoy enterado, mañana pregunto. Me vine a mi hacienda de fin de semana”, afirmó el empresario.

Pero no para gastar en torneillos, no la verdad no estoy enterado, mañana pregunto 😌.



Me vine a mi hacienda de fin de semana 😊. https://t.co/G8PAFdvRNM — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 4, 2021

