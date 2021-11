Hamilton alaba a “Checo” tras ser abucheado en el GP de México

Ciudad de México.— Tras disputarse la última jornada de la temporada regular 2021 de la Major League Soccer, en la fecha conocida como Decision Day, quedaron definidos los clasificados a los Playoffs y el camino de la liguilla rumbo a la MLS Cup.

CONFERENCIA ESTE

En la Conferencia Este, el líder fue el New England Revolution. Quienes además finalizaron como superlíder y por ende como ganadores del Supporters’ Shield. Por lo cual los Revs descansan en la primera fase de los Playoffs.

(1) New England Revolution – descansa primera fase de Playoffs, inicia participación en semifinales de Conferencia.

(2) Philadelphia Union vs. (7) New York Red Bulls

El sublíder de la Conferencia, Philadelphia, se medirá ante los toros rojos que consiguieron meterse con un empate en la última fecha. NYCFC en la temporada regular tuvo una victoria por 1-0 en el Red Bull Arena el 23 de junio, cuando Gabriel Heinze todavía estaba a cargo de las Five Stripes. Se volvieron a encontrar en el Mercedes-Benz Stadium el 20 de octubre, con Gonzalo Pineda liderando a Atlanta, empataron a 1-1.

3) Nashville SC vs. (6) Orlando City SC

Pocos apostaban porque Nashville terminara tan bien posicionado. Su rival son unos Leones purpuras que por mucho tiempo en la temporada navegaron en el top 4 y que cuentan con un fuera de serie como el portugués Nani. Los tres enfrentamientos en temporada regular terminaron empatados.

(4) New York City FC vs. (5) Atlanta United

En teoría el duelo más parejo y más atractivo. Un NYCFC con un potencial ofensivo enorme, ya que cuentan con el campeón de goleo: Valentín Castellanos. Del otro lado, los rojinegros y en especial Josef Martínez, resurgieron con el técnico mexicano Gonzalo Pineda al mando. Ambos juegos en Red Bull Arena terminaron empatados, Filadelfia ganó el único juego jugado en Subaru Park, 1-0, el 16 de mayo.

CONFERENCIA OESTE

(1) Colorado Rapids – una sorpresa mayúscula; el club de las Montañas Rocosas descansa primera fase de Playoffs, inicia participación en semifinales de Conferencia.

(2) Seattle Sounders FC vs. (7) Real Salt Lake

En teoría, un duelo disparejo entre unos Sounders acostumbrados a jugar liguillas y un RSL que se coló de último minuto a la fiesta. Ambos equipos ganaron en casa este año, con Seattle triunfando 2-1 en Lumen Field en junio y RSL se vengó en Rio Tinto Stadium con una victoria por 1-0 en septiembre. En el único enfrentamiento en Children’s Mercy Park esta temporada, Sporting KC se quedó con los enfáticos ganadores por 3-0 el 16 de mayo. Pero Vancouver se llevó tres puntos cuando los equipos se enfrentaron en BC Place el mes pasado, ganando 2-1.

“De los malos momentos hay que aprender y ver porque pasa esta mala temporada para cambiarlo”.



El balance de @11carlosV y su temporada con @SomosLAFC.👇#LAFC pic.twitter.com/lKiBtj7gjA — MLS Español (@MLSes) November 8, 2021

(3) Sporting Kansas City vs. (6) Vancouver Whitecaps FC

SKC pintaba para terminar más arriba en la tabla, y los canadienses más abajo. Un duelo para despejar dudas al respecto.

(4) Portland Timbers vs. (5) Minnesota United

Duelo de poder a poder de dos escuadras que en general vienen haciendo bien las cosas desde 2020 más allá de las circunstancias. Minnesota ganó los enfrentamientos de ambos equipos en 2021, ganando 1-0 en Providence Park el 26 de junio y nuevamente, 2-1, en el Allianz Arena un mes después.

