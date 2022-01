Héctor Herrera, titular con el Atlético; Suárez, a la banca

Ciudad de México.- El excampeón del mundo, Érik “Terrible” Morales, lanzó una fuerte crítica en contra de Julio César Chávez Jr.

En una plática que sostuvo con el hijo de la leyenda, el “Terrible” indicó que no tiene por qué imitar a su padre, Julio César Chávez, y que tiene que hacer su propia carrera.

Morales le dijo que no se puede comparar porque no se parecen ni por el estilo y menos por el físico.

“El problema es que tú sólo quieres imitar a tu papá. Tratas de imitar a tu papá y no se puede, wey. Tú estás muy alto y muy largo. Tu papá era un sotaco para el peso. Tienes que entender eso”, le dijo el “Terrible” Morales.

Morales le dijo a Chávez Jr. que es necesario que deje atrás las críticas en su contra y que solo se dedique a entrenar para dar los resultados que espera.

“¡Ponte a entrenar, déjate de chin…, hombre! olvídate de los problemas. Tú ponte a entrenar, no le hagas caso a la gente, ponte a entrenar, has lo que sabes”, agregó.

En tanto que “Julito” solo mencionó que no intenta imitar a su padre y que sabe que su carrera es completamente diferente.

“Aprendí a boxear viéndolo a él, pero no quiero imitarlo, no me interesa imitarlo ni ser, ni nada”.

“A lo mejor al principio quise pelear como mi papá, pero hay muchos estilos que me convienen más a mí”.

“Por ejemplo, tu estilo, el estilo de estos boxeadores que trabajan más a la distancia es mejor para mí”, sentenció Chávez Jr.

