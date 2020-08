Hexacampeón de Europa, no hay sexta mala para el Sevilla

Ciudad de México.- Giovani dos Santos estará de regreso cuando América se enfrente este fin de semana a Monterrey en el Estadio Azteca.

El técnico de las Águilas, Miguel Herrera, señaló que Giovani se encuentra recuperado de sus dolencias y podrá estar en la banca.

Te puede interesar: América acepta superioridad de Gallos

“Gio va a la banca, cada día se siente mejor, tendrá minutos y que esperemos vaya tomando ritmo, al igual que (Nicolás) Benedetti y el resto de jugadores que se están recuperando”, dijo.

Giovani presentó molestias musculares durante la Copa por México, que le impidió estar en las primeras fechas del campeonato con América.

América no convence al Piojo

Por otra parte, Herrera aceptó que América aún está lejos del nivel que pretende pero confía en que pronto mostará el nivel que pretende.

“Necesitamos hacer bien las cosas, no hemos tenido el torneo que deseamos, es cierto que hemos conseguiro puntos importantes y valiosos, pero sé que en cualquier momento podremos despertar”, dijo.

Agregó que ya platicó con los jugadores para evitar expulsiones que perjudiquen el rendimiento del equipo como sucedió con Richard Sánchez el pasado fin de semana.

“Deben de estar concentrados, no cometer tonterías que nos llevan a perder hombres, pero entiendo la calentura, la molestia, y no las jusificamos pero la entendemos, tenemos que estar tranquilos porque, si no es así, será fácil que los rivales quieran hacer que perdamos la cabeza”.

De cara al partido ante Rayados, Herrera aún no tiene su once definido ya que tiene dudas en la defensa y el medio campo.

Síguenos en redes sociales