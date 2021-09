Hirving ‘Chucky’ Lozano, al borde de la muerte

Ciudad de México.- El futbolista del Napoli de Italia, Hirving “Chucky” Lozano, reveló que estuvo al borde de la muerte tras el golpe que recibió en un partido de la selección mexicana.

En el duelo eliminatorio del Tri ante Trinidad y Tobago de la pasada Copa Oro, “Chucky” chocó con el portero trininario y recibió un golpe en la cabeza que lo llevó al hospital.

El "Chucky" Lozano abandonó el partido entre @miseleccionmx y Trinidad y Tobago en su debut en la #CopaOro2021 por un brutal choque con el portero.



Esperemos que @HirvingLozano70 se mejore pronto…



📹Vía @AztecaDeportes pic.twitter.com/FohOKJhbwP — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) July 11, 2021

“Muchos médicos me lo dijeron, hasta pude perder la vida y te da mucho temor en esas ocasiones, porque dejas dos niños, a una señora sola y fue un golpe muy duro y te hace pensar muchas cosas”, dijo.

La entrevista de Hirving Lozano

En entrevista para ESPN, “Chucky” aceptó que tuvo temor de no poderse recuperar del golpe que recibió.

“Claro que sí (me asusté). Fue una lesión fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores. Un poquito más, menos, izquierda o derecha, me pude quedar paralítico o perder el ojo porque se abrió todo, entonces tengo la cicatriz”.

“Fue complicado. Tuve mucho miedo, pero mi esposa pudo estar conmigo y apoyarme”, relató el ‘Chucky’.

Reaparece el Chucky Lozano tras fuerte golpe contra Trinidad y Tobago en la Copa de Oropic.twitter.com/Keb741HOJf — Janosik García (@Janosikgarciaz) July 11, 2021

Sobre el regreso de Raúl Jiménez, Lozano indicó que es una buena noticia no solo para la selección mexicana, también para la familia del futbolista.

“En lo personal me da mucho gusto que regrese porque para él fue más complicada la lesión. Fue difícil. Lo principal es la salud y siempre aporta mucho a la selección y al grupo. Es un gran jugador y un gran ser humano”, sentenció.

