Hugo González otra vez con la sombra de “Trapito”

Monterrey,— Ya lo hizo en Necaxa, no es nada nuevo en su carrera, ahora le toca al guardameta Hugo González en el arco de la pandilla, hacer olvidar al argentino Marcelo Barovero.

En su segunda etapa con el campeón de la Liga MX, el portero mexicano quiere cambiar la imagen que la afición tiene de sus actuaciones bajo los tres postes de los Rayados, “Estoy muy contento, muy ilusionado de poder volver a esta gran institución. Mi intención es cambiar la imagen que la gente se quedó de mí la vez pasada”, puntualizó González.

Y es que inmediatamente los regios se enteraron de su llegada a la portería del Monterrey, las burlas no se hicieron esperar y ya lo llaman el “Manos guangas”.

“Lo del apodo lo tomo… me da risa, tampoco me engancho y no doy tanto tiempo a lo que dice una parte de la afición de mi”, sentenció el ex portero de los rayos.