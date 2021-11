Ibrahimovic no se arrepiente de golpear a un rival

Ciudad de México.- El delantero de la selección de Suecia, Zlatan Ibrahimovic, rechazó que se haya arrepentido del codazo que le dio a César Azpilicueta.

Durante el choque que disputó el cuadro sueco ante España, Azpilicueta le pegó al futbolista ibérico después de que tuvieron roces dentro del terreno de juego.

“Lo hice a propósito y lo volvería a hacer”, comentó Ibrahimovic en entrevista publicada por el diario británico The Guardian.

Al ariete no le salió tan cara la agresión ya que solo le mostraron la tarjeta amarilla, pese a que el silbante revisó la acción en el VAR.

Ibrahimovic indicó que el golpe a Azpilicueta se lo dio porque este último ya había agredido con anterioridad a uno de sus compañeros.

“Lo hice a propósito. No me avergüenzo porque hizo una tontería con uno de mis jugadores. No se hace eso, joder… “

“No tienes hue… para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí. Por eso lo hice, para que entendiera”.

“No fue algo bueno por mi parte, pero lo volvería hacer. Así soy yo”, remató.

Azpilicueta recibió un ostión de Ibrahimovic que se le va la olla y mucho . En fin el var no existe o que? pic.twitter.com/FX896JE2oO — claudy (@Claudia24322964) November 14, 2021

El choque terminó con victoria de España 1-0 gracias a una solitaria anotación de Álvaro Morata.

Lee: ¡De locura! Ibrahimovic compró un costoso regalo que vale millones de pesos