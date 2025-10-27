Iglesia reclama paz tras violencia en el deporte

Ciudad de México.- El fin de semana, la Liga MX se vio manchada por la violencia que culminó en dos trágicos sucesos en el Clásico tapatío y el Cruz Azul vs. Rayados, por lo que la Iglesia alzó la voz.

El cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega condenó la muerte de un menor de edad durante la serenata al equipo de las Chivas en la capital de Jalisco y pidió erradicar el fanatismo que convierte el futbol en escenario de odio y muerte.

“El deporte debe unir, no destruir”

El Cardenal de Guadalajara lamentó la muerte de José Eduardo “Lalito” Ramírez Ávalos, de 16 años, quien fue atacado con arma blanca la noche del viernes, tras asistir a la serenata previa al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.

“El tema de la violencia por el deporte, pues es muy lamentable. El deporte es una actividad humana que nos debe de llevar a convivir, a alegrarnos juntos, a compartir. Y sabemos que en el deporte se pierde y se gana, pero no tiene que ver nada con la vida”, expresó el purpurado en rueda de prensa.

Robles Ortega calificó lo ocurrido como “una muestra alarmante de fanatismo y descomposición social” y exigió a las autoridades esclarecer los hechos.

“No podemos dejar pasar que eso ya sea normal. No es normal que una actividad humana que nos debe llevar a la convivencia sana y armónica se convierta en una ocasión de daño tan grave como quitar la vida de alguien”, subrayó.

Indignación en Guadalajara por el asesinato de “Lalito”

El joven fallecido cursaba el bachillerato en la Preparatoria Regional de Santa Anita de la Universidad de Guadalajara y su muerte provocó manifestaciones y reclamos de justicia de familiares, amigos y comunidad estudiantil.

Robles Ortega insistió en que el deporte debe ser “motivo de alegría y unión, no de agresión entre personas que apoyan equipos distintos”.

El cardenal Robles Ortega vinculó el caso de Guadalajara como síntoma de una sociedad que ha perdido el sentido del deporte como encuentro humano.

“El deporte es una expresión noble de la persona, pero cuando se transforma en motivo de agresión, muestra una enfermedad social que debemos atender desde las familias, las escuelas y las comunidades”, señaló.

Otro caso: muere aficionado del Cruz Azul tras operativo en CU

La tragedia en Jalisco coincidió con la muerte de Rodrigo Mondragón, seguidor del Cruz Azul, tras un altercado con personal de seguridad en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario en la CDMX, luego del partido ante Rayados del Monterrey.

De acuerdo con la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el aficionado habría sido sometido por elementos de seguridad y trasladado a una patrulla, donde sufrió un desvanecimiento que le costó la vida.

El Cruz Azul lamentó el hecho a través de un comunicado.

“La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señaló la Máquina.

El club aclaró que el operativo no fue responsabilidad directa suya.

“A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados”, resaltó el cuadro cementero.

“No es normal que se pierdan vidas por un partido”

