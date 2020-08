Iker Casillas cuelga los botines; se despide de las canchas

Ciudad de México.- El portero español Iker Casillas anunció su retiro, de manera oficial, de las canchas profesionales.

En sus redes sociales, el que fuera capitán de la selección española agradeció a los equipos que le tuvieron confianza para darle la oportunidad de jugar en Primera División.

Así se despidió Casillas

“Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo”

“Creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as”, escribió Casillas en su cuenta de Twitter.

Te pude interesar: Iker Casillas sufre un infarto

El portero publicó un largo comunicado, resumiendo su carrera y sus logros, agradeciendo a toda la gente que lo rodeó.

“Hoy es uno de los días más importantes y, a la vez más difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós”.

“Mi recorrido el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas”.

“En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena”, agregó Casillas.

“He tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, me llena y me hace feliz: EL FÚTBOL”.

Síguenos en redes sociales