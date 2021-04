Ilusionado “Piojo” Herrera de dirigir a los Tigres

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El técnico mexicano, Miguel Herrera, rechazó haber tenido contacto con Tigres para asumir el timón del equipo.

Herrera suena como uno de los candidatos para suceder a Ricardo Ferretti, quien dejará la dirección técnica al concluir la actual temporada.

En entrevista con Adela Micha, el “Piojo” Herrera indicó que le ilusiona comandar a los universitarios pero, aclaró, no ha tenido contacto con nadie.

“Ha sonado lo de Tigres, donde hay un técnico al que quiero mucho, es una gran persona. Yo puedo pensar que si van a buscar técnicos será a partir de esta semana, donde pueden empezar a sondear”, dijo Herrera.

Te puede interesar: Miguel Herrera paga millonaria cifra al SAT

“Todo mundo habla de (Mauricio) Culebro, quien en julio se convierte en presidente de los Tigres y hay buena relación con él, pero yo siempre me llevo bien con todos los directivos. A mí no me ha hablado nadie. No hay nada”, agregó.

El “Piojo” Herrera comentó que un equipo de España lo buscó, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo que le beneficiara.

“Me hablaron de España, de un equipo de Segunda División. No llegamos a un acuerdo, siempre lo he dicho, si me voy a España en Primera División, claro que tengo que sacrificar”.

“Pero ya ir a Segunda, que es una liga muy difícil, todavía sacrificar mucho, dije no. Esperaremos una oportunidad”, sentenció.

Síguenos en redes sociales