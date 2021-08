Imparable el crecimiento en redes del PSG tras contratación de Messi

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El campeón welter del Consejo Mundial De Boxeo, Errol Spence Jr., le fue diagnosticada una lesión en la retina del ojo izquierdo, por lo que no podrá enfrentar al filipino Manny Pacquiao el próximo 21 de agosto.

Spence descubrió el problema en un examen médico realizado por la Comisión Atlética del Estado de Nevada en Las Vegas, previo a la pelea.

Inmediatamente el pugilista estadounidense regresó a su casa en Dallas, Texas, para ser sometido a una cirugía y reparar el daño.

“Estoy muy decepcionado de no poder pelear contra Manny Pacquiao el 21 de agosto. Estaba emocionado por la pelea y el evento. Desafortunadamente, los médicos encontraron una desgarre en mi ojo izquierdo y dijeron que necesitaba operarme lo antes posible y que no había forma de que pudiera pelear en esa condición. Me gustaría disculparme con todos. Volveré pronto. He vuelto de cosas peores,’’ comentó Errol Spence Jr.