IMSS y “Chucho” Ramírez brindan su apoyo a la Selección Nacional

Ciudad de México.— Con el partido entre las selecciones de México y Polonia, se inauguró el FIFA Fan Festival en la explanada del Monumento a la Revolución.

A partir del domingo 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre. Los aficionados tendrán oportunidad de observar los partidos en vivo y totalmente gratis, a través de una pantalla gigante de 105 metros cuadrados.

Aficionados mexicanos se dieron cita en el Monumento a la Revolución para mirar el empate entre el combinado nacional y el polaco. Un encuentro con muchas emociones pero sin goles que deja al grupo C con Arabia Saudita como líder tras su sorprendente triunfo ante Argentina.

Antes del corte del listón inaugural en el FIFA Fan Festival. El director general del INDEPORTE, Javier Hidalgo Ponce, afirmó que este evento cumple una acción social porque es totalmente gratuito y muchos de los partidos son transmitidos solo en televisión de paga.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México le damos reconocimiento a Corona por esta gran fiesta, se merecen un fuerte aplauso. Vamos a celebrar y a apoyar a nuestra selección nacional”.

La alegría y colorido no faltaron entre los miles de fanáticos mexicanos que se hicieron presentes en el Monumento a la Revolución para disfrutar del debut de México.

El FIFA Fan continuará este miércoles con los encuentros entre Marruecos y Croacia, Alemania vs Japón, España vs Costa Rica y Bélgica vs Canadá.

El espacio, que podrá albergar a 10 mil personas al día, estará abierto a partir de las 07:00 y hasta las 17:00 horas.

Es la primera vez en la historia que esta experiencia del FIFA Fan se podrá vivir en seis ciudades. Además de la capital del país, se lleva a cabo en Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil; Londres, en Inglaterra; Seúl, Corea, y Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

