Incierto el futuro de Nicolás Castillo con América

Ciudad de México.- La directiva de América no tiene la certeza de poder contar con Nicolás Castillo durante el próximo torneo de Clausura 2021.

Los mandos azulcremas saben que será complicado que el futbolista chileno esté en optimas condiciones físicas para el certamen.

“Nicolás Castillo todavía está lejos de tener la forma física necesaria para competir a tope en Primera División”, informó ESPN.

Te puede interesar: Miguel Herrera confirma baja de Nicolás Castillo

“Además de que las Águilas no darán luz verde a un posible regreso hasta que no tengan la certeza total de que el delantero no corre ningún tipo de riesgo”, agregó la página web.

Castillo sigue en etapa de recuperación tras la trombosis que sufrió a principio de año y que le impidió jugar el torneo Guard1anes 2020.

Castillo se encuentra en Chile para estar con su familia y también reunirse con especialistas vasculares chilenos.

Además, la semana pasada viajó a Estados Unidos donde fue revisado para saber su estado de salud.

“El chileno iniciará una nueva fase de su recuperación en la que podrá tener mayores cargas de trabajo”.

“De momento, realiza ejercicios aeróbicos, de gimnasio y con balón, pero que no le demandan un esfuerzo importante hasta que reciba la luz verde por parte de los médicos para trabajar con una intensidad mas alta”, sentenció.

Síguenos en redes sociales