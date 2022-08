Isaac ‘Drago’ Muñoz encabezará velada en Monterrey

Barcelona.— A su regreso al Camp Nou para enfrentar al FC Barcelona por el Trofeo Joan Gamper, Dani Alves reiteró su agradecimiento a Pumas por darle la confianza al ficharlo y aseguró que será un desafío.

“Les agradezco mucho la confianza, la oportunidad que me están dando de formar parte de este club, muy especial en México. Poder construir una historia junto con ellos va a ser un gran desafío. La única pereza que me da es que vengo aquí de blanco y eso no me gusta, pero es de los Pumas”, expresó el brasileño.

Después de haber hecho reconocimiento de cancha junto al resto de sus compañeros, afirmó que les ha aconsejado que disfruten el duelo en Barcelona, pues es una oportunidad única, aunque reconoció que, en caso de anotar, no festejará por el cariño y el respeto que siente por la institución.

“Nunca festejaría un gol aquí. A mis compañeros, sinceramente les digo que disfruten de este momento único en sus vidas. Venir aquí, no solo para Pumas, para cualquier otro equipo, es muy muy complicado. Jugarle al Barça aquí es muy difícil y hay que disfrutar de ese lindo día”.

Alves afirmó que su decisión de llegar al Club Universidad la tomó pensando en que necesita estar en su mejor nivel físico en caso de ser convocado por la selección de Brasil.

“No puedes tomar decisiones pensando en otras posibilidades. Mi decisión fue pensando en que tengo que estar en mi máximo nivel físico, pensando en poder estar con la selección brasileña en dado caso de que me llame”.

El regreso de Alves a Barcelona generó cierta extrañeza, pues vuelve a pisar el territorio culé enfundado en otros colores, aunque esto le permitirá despedirse de la afición blaugrana, momento que para él será muy especial.

“Es extraño regresar con otra camiseta que no sea la del Barcelona, pero el futbol es hermoso porque cuida de la gente que le dedica tiempo, que lo respeta. Ni en los mejores guiones hubiera pensado regresar tan rápido aquí. Sólo tuve oportunidad de decir hola, pero no hasta luego. El futbol me está dando esa oportunidad de volver a abrazar a la gente que quiero”.

Sobre su salida del club catalán, refirió que le habría gustado que su salida se hubiera manejado de manera distinta, pero el cariño y el agradecimiento a la institución no cambian.

“Solo dije que me gustaría que fuera hecha de otra manera. Al final, nosotros tenemos una historia juntos y no hay que darle demasiado rodeo. He sentido que le han estado dando demasiadas vueltas cuando dejé muy muy claro que yo estaba encantado de regresar al Barça”, sentenció Alves.

