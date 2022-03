Israel Reyes y Santi Giménez, las novedades en la convocatoria del Tri

Ciudad de México.— La catedral nacional del tenis continúa con la celebración del México City Open, a jugarse del 4 al 9 de abril en el Centro Deportivo Chapultepec.

El Mexico City Open es un torneo perteneciente al ATP Challenger Tour en su máxima categoría, al otorgar 125 puntos para el ganador, además de marcar el inicio de la gira de primavera que consta de cuatro certámenes en el territorio nacional.

La espera fue larga, pero ha valido la pena. ¡Éste es el cartel de jugadores que disputarán el #MXCityOpen2022! @ATPChallenger | @DChapultepec pic.twitter.com/Gcyzi3ZSCs — México City Open (@mxcityopen) March 17, 2022

El torneo capitalino tendrá una gráfica principal de 32 jugadores en singles y 16 parejas en dobles, afianzándose como la tercera mejor propuesta del país en la rama varonil junto con el Abierto Mexicano de Tenis (ATP 500) y el Abierto Los Cabos (ATP 250).

Del 4 al 9 de abril en el Centro Deportivo Chapultepec

El cuadro principal del México City Open estará encabezado por el argentino Facundo Bagnis, raqueta número 82 en el ránking mundial de la ATP. En un cartel que combinará tanto experiencia como juventud con nombres como el del francés Quentin Halys (No. 113), así como los estadounidenses Stefan Kozlov (No. 121), Ernesto Escobedo (No. 135) y Jack Sock (No. 147), además de Tomás Etcheverry (No. 123) y Juan Ignacio Londero (No. 130), también de Argentina.

Say hello to a new and exciting season! #ATPChallenger pic.twitter.com/Braod0EV9p — México City Open (@mxcityopen) January 3, 2022

En lo que respecta a la presencia de tenistas nacionales, el México City Open confirmó la invitación (wildcard) para Alejandro Hernández en el cuadro principal como mejor raqueta del país en la actualidad.

