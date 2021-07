J.J. Macías promete hacerle ganar dinero a Chivas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El atacante del Getafe, José Juan Macías, indicó que Chivas hará un gran negocio con su carta ya que ganará dinero por permitirle jugar con el equipo “azulón”.

Macías indicó que tiene confianza en que podrá hacer una buena temporada en el futbol español.

“Solo quiero ir a demostrar el futbol que tengo y Chivas me dio todas las facilidades”, dijo el futbolista en entrevista con TUDN.

“Si bien ahorita es un préstamo hay una opción de compra que sé que Getafe va a ejercer, Chivas sigue siendo dueño de una parte de mi carta y están apostando por mí porque saben que la voy a romper, después se les multiplicará la ganancia”, agregó.

Macías fue presentado ayer como refuerzo del Getafe y de inmediato se puso a trabajar bajo las órdenes del técnico Miguel González “Michel”.

El futbolista agradeció todo el apoyo brindado por la directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara.

“Amaury cumplió su palabra, yo también se la cumpliré regresando, fueron tiempos difíciles de COVID, pero él tiene todo mi respeto. A Chivas le va a ir muy bien y aquí tienen un Chivahermano más”.

Lamentó no poder asistir a los Juegos Olímpicos debido a un problema que tiene de salud, pero confía en estar pronto en una justa veraniega.

“No es que me muera porque no fui, estoy seguro que van a venir más y que voy a ir de refuerzo, estoy tranquilo. Lo que me importa es mi felicidad, era lo que tenía que pasar y listo, ya estoy aquí, encarando lo que viene”, sentenció.

