Javier Aguirre tendría acuerdo para dirigir a Monterrey

Ciudad de México.- El técnico de Barcelona, Ronald Koeman, se mostró molesto sobre la opinión de algunos directivos en contra de Lionel Messi.

Koeman se refirió a las palabras de Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora, quien señaló ya habría vendido a Messi por el calto costo que significa su permanencia con el equipo.

“Respeto todas las opiniones pero aunque los comentarios que puedan venir de fuera no los podemos controlar y no me interesan, si vienen desde el propio club no nos ayudan”.

“Sabemos cuál es la situación de Messi y si no puedes hacer nada con lo que dicen fuera, los comentarios de dentro son una cosa diferente que no ayudan”, dijo Koeman.

“Todos sabemos que Leo tiene el derecho de decidir su futuro”, señaló el estratega holandés quien espera apoyo de la directiva azulgrana.

“Desde dentro necesitamos tranquilidad. Él (Tusquets) puede tener una opinión personal y la respeto, pero creo que no hace falta decirla porque no nos ayuda para tener tranquilidad y preparar los partidos”.

“Después será Leo (Messi) quien decida y para mi ojalá que siga aquí en el Barcelona… No me gusta opinar de estas cosas”, agregó.

Sobre la posibilidad de que regrese Neymar, Koeman quiso evadir al tema aunque aceptó que le gustaría contar con el jugador.

“Como club siempre debes intentar tener a los mejores jugadores aquí. “No me gusta hablar de casos individuales… pero como jugador, como entrenador y como culé siempre quieres a los mejores. Y si los dos acaban en tu equipo, mejor todavía”, sentenció.

