Javier “Vasco” Aguirre no piensa renunciar

Ciudad de México.- El técnico de Monterrey, Javier Aguirre, rechazó que vaya a dejar el timón del equipo tras la derrota ante el Al-Ahly dentro del Mundial de Clubes.

Aunque el “Vasco” indicó que está listo para cualquier determinación que tome la directiva del cuadro regiomontano.

“Darle para adelante no hay otra fórmula, no puedes detenerte en cosas que no puedes resolver. Darle para adelante, tenemos el voto de confianza de la directiva y miramos para adelante”, comentó Aguirre.

Indicó que no puede pensar en el revés que sufrieron en su debut en el Mundial de Clubes y se concentra en el choque por el quinto puesto.

🔴🎙 Javier Aguirre SIGUE SIN ACEPTAR EL FRACASO │ DT Rayados │ MUNDIAL DE CLUBES │ #FIFA │ #CLUBWChttps://t.co/Jvcs0ILKUQ — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) February 7, 2022

“Después de 45 años en el futbol profesional estás preparado para cualquier cosa, en cualquier momento en cualquier parte del mundo”.

“Vivimos el día a día los que nos dedicamos a esto, así es, no hay más”, agregó en conferencia de prensa.

Aguirre apuntó que lo importante es que han tenido un inicio bueno en el torneo mexicano, aunque sabe que tienen que mejorar en algunos aspectos.

“A la afición le pedimos una disculpa a través de redes sociales, intentaremos ganar el siguiente partido, es lo que tenemos que hacer”, cerró.

Te puede interesar: Jugador de Monterrey nuevamente dio positivo por Covid; se perdería el Mundial