JC Chávez Jr. vs. Jake Paul: la pelea que lo sacó del abismo y le devolvió la dignidad

Ciudad de México.- La pelea frente a Jake Paul marcó un antes y un después en la vida de Julio César Chávez Jr., quien se encontraba atrapado en las adicciones.

Su derrota no fue un fracaso: fue la chispa que encendió su voluntad de salir del ciclo destructivo. Esa confrontación lo empujó a retomar la dignidad, el respeto a sí mismo y la responsabilidad ante su familia.

Un ring para enfrentar sus demonios

En junio de 2025, Chávez Jr. subió al ring contra el influencer convertido en boxeador.

“Estuve yo en adicciones, no me gusta hablar del tema porque creo que la gente no lo va a entender. Estuve en eso, salí de un infierno, estoy seguro que si no hubiera vuelto a pelear y salido de la adicción, pues me hubiera muerto”, reconoció JC Chávez Jr. durante una charla con Carlos Zar Aguilar para TUDN.

Para el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, esa confesión no busca causar lástima, por el contrario, muestra que volver a competir le dio una razón real para mantenerse limpio, seguir una rutina, entrenar con disciplina y aceptar sus errores frente a todos.

Con eso, Chávez Jr. demuestra que su verdadera pelea no es solo contra un rival en el ring, sino contra las adicciones y los hábitos que lo habían alejado de su camino.

El respeto recuperado

Chávez Jr. también reconoció que su actuación no fue brillante.

“Los primeros tres, cuatro rounds, los dejé perder esos rounds, ya después del sexto empecé a meter las manos, la verdad no hice una buena pelea. No es mal boxeador (Jake Paul)”, reconoció el púgil sinaloense.

Esa autocrítica es parte de su proceso de recuperar respeto propio. A través del deporte, una actividad regida por disciplina, límites y reglas, reinstaló valores como la constancia, el autocontrol y la lealtad consigo mismo y con sus seguidores. No se trata de una rehabilitación estética, sino de reconstruir su identidad pública y personal.

Apoyo familiar como pilar de salvación

El componente familiar fue clave. El “Gran Campeón” mexicano Julio César Chávez, su padre, ha sido una figura compleja en esta historia.

En declaraciones recogidas por Infobae, aseguró que su hijo venció “esos demonios”.

Ese reconocimiento público reafirma que detrás de la necesidad de superar adicciones está el deseo de honrar la memoria familiar, de no repetir ciclos y de proteger a quienes ama.

