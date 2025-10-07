JC Chávez Jr. vs. Jake Paul: la pelea que lo sacó del abismo y le devolvió la dignidad

Ciudad de México.- La pelea frente a Jake Paul marcó un antes y un después en la vida de Julio César Chávez Jr., quien se encontraba atrapado en las adicciones.
Su derrota no fue un fracaso: fue la chispa que encendió su voluntad de salir del ciclo destructivo. Esa confrontación lo empujó a retomar la dignidad, el respeto a sí mismo y la responsabilidad ante su familia.
Lee: “Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Un ring para enfrentar sus demonios
En junio de 2025, Chávez Jr. subió al ring contra el influencer convertido en boxeador.
“Estuve yo en adicciones, no me gusta hablar del tema porque creo que la gente no lo va a entender. Estuve en eso, salí de un infierno, estoy seguro que si no hubiera vuelto a pelear y salido de la adicción, pues me hubiera muerto”, reconoció JC Chávez Jr. durante una charla con Carlos Zar Aguilar para TUDN.
Para el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, esa confesión no busca causar lástima, por el contrario, muestra que volver a competir le dio una razón real para mantenerse limpio, seguir una rutina, entrenar con disciplina y aceptar sus errores frente a todos.
Con eso, Chávez Jr. demuestra que su verdadera pelea no es solo contra un rival en el ring, sino contra las adicciones y los hábitos que lo habían alejado de su camino.
El respeto recuperado
Chávez Jr. también reconoció que su actuación no fue brillante.
“Los primeros tres, cuatro rounds, los dejé perder esos rounds, ya después del sexto empecé a meter las manos, la verdad no hice una buena pelea. No es mal boxeador (Jake Paul)”, reconoció el púgil sinaloense.
Esa autocrítica es parte de su proceso de recuperar respeto propio. A través del deporte, una actividad regida por disciplina, límites y reglas, reinstaló valores como la constancia, el autocontrol y la lealtad consigo mismo y con sus seguidores. No se trata de una rehabilitación estética, sino de reconstruir su identidad pública y personal.
Apoyo familiar como pilar de salvación
El componente familiar fue clave. El “Gran Campeón” mexicano Julio César Chávez, su padre, ha sido una figura compleja en esta historia.
En declaraciones recogidas por Infobae, aseguró que su hijo venció “esos demonios”.
Ese reconocimiento público reafirma que detrás de la necesidad de superar adicciones está el deseo de honrar la memoria familiar, de no repetir ciclos y de proteger a quienes ama.
“Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. habló por primera vez de lo ocurrido durante su detención en California, Estados Unidos y describió el momento del arresto, su situación legar actual y la importancia que su familia ha tenido en este proceso.
Un arresto inesperado
En entrevista con TUDN, Chávez Jr. relató que fue detenido mientras patinaba cerca de su casa en Los Ángeles, en un hecho que calificó como sorpresivo.
“Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas”, destacó el hijo del “Gran Campeón Mexicano”.
El pugilista explicó que, tras el operativo, fue trasladado a una cárcel provisional para el registro correspondiente.
“Pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no, ahí comenzó la travesía”, recordó.
En libertad, pero bajo proceso
El excampeón mundial confirmó que continúa vinculado a proceso en Estados Unidos, aunque puede seguir entrenando y competir con autorización.
“A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera”, detalló.
Al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra, Chávez Jr. respondió con firmeza:
“Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe”, aseguró.
Reconocimiento y apoyo familiar
En una parte más personal, el boxeador reconoció errores y agradeció el respaldo de su familia.
“Tuve muchos problemas personales, me volví loco por un momento e hice muchas cosas, y a pesar de eso, nada malo”, comentó.
También expresó gratitud hacia sus padres.
“Yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre”, afirmó.
Chávez Jr. continúa su proceso legal en libertad condicional y con permiso para boxear mientras cumple con las disposiciones judiciales.
De goleador “inmortal” a prisión: el futuro incierto de ex jugador de Chivas, acusado de abuso sexual
GUADALAJARA, México.- El exfutbolista Omar “N”, goleador histórico de Chivas, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.
Durante la primera audiencia, un juez dictó prisión preventiva oficiosa y aplazó la decisión de vinculación a proceso hasta el 10 de octubre.
Lee: Gilberto Mora, la joya de Xolos que encuentra en su familia la fuerza de su carrera
Este caso pone en tensión el legado deportivo el ex jugador, ingresado al Salón de la Fama en 2024, frente a la gravedad de las imputaciones que afronta.
Implicaciones legales y el tiempo en prisión
En el curso de la primera audiencia, la Fiscalía de Jalisco presentó los datos de prueba para justificar la detención legal y la formulación de imputación.
“La defensa del ex futbolista se acogió a la duplicidad del término constitucional: 144 horas”, indicó el comunicado oficial emitido por la autoridad estatal.
Se ratificó la legalidad de la detención, y Omar “N” quedó bajo resguardo en el Reclusorio Metropolitano de El Salto. Ese centro penitenciario será sede de su proceso hasta que el juez decida si hay elementos para vincularlo.
FOTO: ESPECIAL
El juez fijó el 10 de octubre como fecha límite para determinar la apertura del proceso penal o su eventual no vinculación.
Durante ese lapso, la defensa podrá presentar elementos de prueba en favor del exfutbolista.
El Salón de la Fama frente al proceso penal
El reconocimiento otorgado en 2024 al Salón de la Fama colocó a Omar “N” entre las figuras “inmortales” del futbol, si bien el acto de inmortalización celebraba su trayectoria deportiva, no contempla mecanismos explícitos para revocar esa distinción frente a procesos judiciales.
No hay precedentes públicos conocidos en los que un homenaje deportivo de esa naturaleza haya sido cancelado por acusaciones penales, lo que deja abierta la interrogante institucional: ¿seguirá vigente el reconocimiento si se prueba su culpabilidad?
Episodios de polémica en su trayectoria
Durante el Mundial de Alemania 2006, el entonces seleccionado del Tri erró un penal frente a Portugal cuando México buscaba el empate en la fase de Grupo. En esa ocasión, el disparo salió elevado, y el fallo le generó críticas entre seguidores y prensa especializada.
Aunque ese episodio fue estrictamente deportivo, quedó marcado en la memoria colectiva de los aficionados.
A lo largo de su carrera, Omar “N” también enfrentó cuestionamientos por desempeño, contratos o decisiones en clubes, aunque ninguno con el peso jurídico del caso actual.
¿Qué podría seguir?
Si se acredita la responsabilidad de Omar “N”, podría enfrentarse a una pena de entre 12 y 27 años de prisión, multa económica y restricciones legales para desempeñar actividades con menores, con fundamento en el Código Penal de Jalisco.
El próximo paso esencial será la audiencia de vinculación a proceso. En esa etapa el juez valorará si los datos presentados por la Fiscalía son suficientes para formalizar un juicio penal, mientras tanto, el ex futbolista permanece bajo custodia preventiva.
Los próximos días serán decisivos para determinar si el proceso judicial avanza y cómo impactará sobre la memoria institucional ligada a su trayectoria deportiva.
Mundial 2026: el futuro de Irán en suspenso tras veto de Estados Unidos
La tensión política alcanzó de lleno al futbol internacional, pues la delegación de Irán no podrá asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para el 5 de diciembre en Washington DC, debido a un veto impuesto por el gobierno de Estados Unidos.
La medida generó dudas sobre el futuro de la selección iraní, ya clasificada al torneo que organizarán en conjunto Estados Unidos, Canadá y México.
Lee: FIFA prioriza la dignidad arbitral: la tarjeta verde llega donde el VAR no podía
Irán busca apoyo en la FIFA
El portavoz de la Federación Iraní de Futbol (FFI), Amir-Mehdi Alawi, denunció este jueves que “las autoridades estadounidenses han negado la entrada a nuestra delegación para el sorteo”, informó el diario Shargh.
El veto incluye al presidente de la FFI, Mehdi Taj, al entrenador Amir Ghalenoei y a otros siete directivos.
Ante este escenario, la FFI solicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revertir la decisión en un plazo de dos semanas.
“Esperamos que la prohibición sea levantada para que nuestra representación esté presente en un evento clave del Mundial”, insistió Alawi.
La Selección iraní, en el centro de la polémica
Expertos deportivos consultados por la agencia de noticias Reuters señalaron que la medida no debería afectar directamente la participación de la selección ni de su cuerpo técnico.
Sin embargo, sí impactaría a dirigentes, periodistas y sobre todo a los aficionados, muchos de ellos familiares de los casi dos millones de iraníes que residen en Estados Unidos.
La situación revive un largo historial de tensiones entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde hace más de 45 años.
La FFI considera que los partidos de Irán se disputen en Canadá o México, naciones coanfitrionas del Mundial, donde la logística sería más sencilla y los seguidores iraníes podrían acompañar a su selección.
El recuerdo de un partido con mensaje de paz
La posible ausencia de Irán en suelo estadounidense reaviva la memoria de dos enfrentamientos históricos en la Copa del Mundo.
En Francia 98, Irán venció 2-1 a Estados Unidos en un duelo considerado como “el partido de la paz”. Previo al silbatazo inicial, los jugadores de ambos equipos intercambiaron flores como un gesto de respeto y dignidad humana.
En Qatar 2022, los estadounidenses tomaron revancha con un triunfo por 1-0 en un encuentro con fuerte carga mediática.
“El futbol une a las naciones, incluso cuando la política las divide”, recordó la BBC Sport el 29 de noviembre de 2022, tras el resultado.
Valores en juego dentro y fuera de la cancha
La decisión de Washington no solo afecta a una federación deportiva, también a familias divididas por la política migratoria.
Durante décadas, los vínculos familiares de iraníes en Estados Unidos se mantuvieron pese a los trámites complicados de visado. Ahora, incluso esas reuniones están bloqueadas.
La FIFA tendrá en sus manos una decisión clave: garantizar que la dignidad y el respeto permanezcan como principios fundamentales en un torneo que se presenta como una celebración global de la vida y de la familia.
Julio César Chávez supera emergencia médica con el respaldo de su esposa e hijos
Culiacán, Sinaloa.- El gran campeón mexicano Julio César Chávez fue hospitalizado de emergencia en Culiacán, Sinaloa, la noche del domingo 28 de septiembre.
La noticia causó preocupación entre sus seguidores, pero también mostró la fortaleza de la unión familiar, ya que su esposa y seres queridos han estado a su lado durante todo el proceso.
Lee: “El mayor miedo de Julio César Chávez es que le pase algo a sus hijos”
La familia, clave en su recuperación
Myriam Escobar, esposa del ex boxeador, fue quien confirmó que la operación a la que se sometió Chávez salió bien y sin complicaciones.
“Oigan, me están llamando mucha gente preocupada por Julio. Resulta que trae unas piedritas ahí que necesitaban sacarlas porque dicen que es muy doloroso. Entonces es algo rápido, es algo sencillo, pero todo está bien”, compartió Myriam a través de una publicación en Instagram.
El acompañamiento familiar ha sido fundamental. La cercanía de sus hijos y de su esposa ha permitido que el excampeón mantenga la serenidad y confianza en su recuperación.
La unión en torno a su figura refuerza valores como el cuidado mutuo, el respeto y la defensa de la vida, pilares que han acompañado la trayectoria del ex pugilista.
“Gracias por sus bonitos deseos”
Horas después de la intervención, Escobar volvió a dirigirse a la afición para agradecer la solidaridad.
“Julio así es, cualquier cosa él se checa y rápido quiere hacer las cosas. Pero muchas gracias por sus bonitos deseos”, señaló la esposa del legendario boxeador mexicano, en un video publicado en su cuenta oficial.
De acuerdo con su familia, el procedimiento fue exitoso y su estado de salud es estable.
El ex boxeador permanece en observación médica para descartar complicaciones, pero evoluciona favorablemente.
“Hay campeón para rato”
La esposa del “César del boxeo” insistió en que no hubo contratiempos y resaltó el ánimo de su esposo.
“Las piedritas las traía en las vías urinarias, dicen que eso es muy doloroso. El doctor ya me hizo el favor de decirme que ya la disolvieron y que están nada más cerciorándose de que no haya más cosas. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahora sí que ya, como él dice, hay campeón para rato”, afirmó Myriam Escobar.
La recuperación de Chávez, bajo el cuidado médico y el respaldo cercano de su familia, confirma que la unión en los momentos difíciles es clave para sobreponerse a los retos de salud.
