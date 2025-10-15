JC Chávez pone fin a los rumores: “si mi hijo fuera narco, yo lo metería a la cárcel”

Ciudad de México.- Julio César Chávez aclaró los rumores sobre presuntos vínculos de su hijo con el crimen organizado y advirtió que él mismo lo metería a la cárcel si estuviera en malos pasos.
“Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, advirtió el “Gran Campeón”, al responder a las preguntas de los reporteros en un evento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Lee: “Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Defensa pública con valores familiares y dignidad humana
El ex boxeador mexicano colocó como prioridad la dignidad y la ética por encima del parentesco, apelando al valor del respeto por la ley.
JC Chávez insistió en que Junior no está vinculado a ningún cártel ni trafica armas.
“Conozco a mi hijo desde que nació y sé a qué se ha dedicado toda la vida; quienes lo conocen, saben que no está vinculado con ningún cártel ni trafica armas”, sostuvo.
Al hablar de los valores humanos que rigen su posición, Chávez también señaló que ha sido testigo de las luchas de su hijo contra la adicción, un proceso compartido.
“Ha tenido problemas de adicción, eso sí, igual que yo, pero está luchando contra eso y lleva más de un año limpio”, agregó.
Ese reconocimiento contribuye al enfoque de defensa de la vida como prioridad y Chávez enfatizó que su batalla no es contra un hijo, sino por su recuperación, su integridad y su futuro.
Rumores, denuncias y un regreso planeado al ring
La declaración del campeón sinaloense surgió en medio de señalamientos públicos que han vinculado a Julio César Chávez Jr. con operaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas.
En julio, JC Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos y, posteriormente, fue deportado a México para enfrentar órdenes de arresto por casos de tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado.
Chávez padre insistió en que confiará en las autoridades para esclarecer la verdad.
“No quiero abundar tanto porque esperamos el trabajo de las autoridades y confiamos en ellas”, declaró en la conferencia.
Este contexto se relaciona con el plan de reactivación deportiva para su hijo. Chávez anunció que “Junior” volverá a pelear el 13 de diciembre en San Luis Potosí.
También reveló su intención de que realice tres o cuatro combates más antes de considerar su retiro definitivo.
“Quiero que haga tres o cuatro peleas, y después veremos”, señaló.
De acuerdo con el diario AS, este proyecto deportivo se integra al discurso de recuperación personal: mantener la disciplina en el ring como un soporte para mantener alejada la sombra del rumor.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Almeyda y jugadores del Sevilla FC celebran la vida: la esposa de Marcao superó el cáncer
SEVILLA, España.- En el campo de entrenamiento del Sevilla FC, el futbol se detuvo por un motivo mucho más grande que un gol: celebrar la vida.
El técnico argentino Matías Almeyda y todo su plantel rindieron un homenaje a Pamela Teixeira, esposa del defensa brasileño Marcao, quien recientemente superó el cáncer.
Lee: Geometría, familia y valores: así late Trionda, el balón del Mundial 2026
El club andaluz compartió el video del emotivo momento el 9 de octubre de 2025 a través de su cuenta oficial en X (@SevillaFC), con el mensaje:
“La mujer de nuestro jugador Marcao anuncia que superó el cáncer. ¡Eres un ejemplo para nosotros!”.
En las imágenes se observa a Pamela ingresar al campo entre aplausos, recibir una camiseta personalizada con su nombre y abrazar con fuerza a su esposo.
El futbol que une, el equipo que acompaña
Antes del homenaje, Almeyda interrumpió el entrenamiento para dirigir unas palabras a sus jugadores.
Según el Diario de Sevilla, el técnico pidió reconocer públicamente la fortaleza de la familia Teixeira durante los meses de tratamiento.
Entre aplausos y sonrisas, el grupo se acercó a Pamela y a Marcao en una muestra de apoyo y humanidad que trascendió el ámbito deportivo.
“El 8 de octubre siempre será especial”
Horas después, el futbolista brasileño compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía del “toque de campana” en el hospital Virgen del Rocío, símbolo de la victoria sobre la enfermedad.
“El 8 de octubre siempre será especial. Fue el día de la última quimio de mi compañera y el inicio de una nueva etapa. El ‘Nunca te rindas’ se volvió un mantra”, escribió el defensor, recordando también su debut con el Sevilla tres años atrás.
El gesto del plantel destacó por su sencillez y sentido humano: una celebración espontánea donde la familia y la salud ocuparon el centro del juego.
Un entrenador que prioriza los valores
Desde su llegada al club en junio de 2025, Matías Almeyda ha impulsado un ambiente de fraternidad dentro del vestuario.
“Quiero que se preocupen el uno por el otro, ya que vivimos en un mundo muy egocéntrico. Soy de la idea de compartir, de dialogar. Quiero que se rían y disfruten”, comentó el estratega del equipo en una reciente entrevista con el Diario AS.
El entrenador argentino es reconocido por gestos que promueven la unidad y el respeto dentro del equipo.
En otra ocasión, Almeyda organizó un asado para fortalecer los lazos del grupo.
“El asado tiene un significado, no solo es cocinar. Significa haberse acordado de alguien, en este caso del grupo”, declaró el DT.
Un mensaje que trasciende el deporte
El homenaje del Sevilla FC a la esposa de Marcao fue celebrado en redes sociales por miles de aficionados que destacaron el valor de la empatía y el respeto a la vida.
En un contexto deportivo donde prevalece la competencia, el gesto del equipo se convirtió en un recordatorio de que la fortaleza humana también se mide en los momentos compartidos fuera del campo.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Geometría, familia y valores: así late Trionda, el balón del Mundial 2026
Ciudad de México.- En la antesala del Mundial 2026, el balón oficial Trionda no es solo innovación deportiva: asoma como símbolo de valores humanos, de unión familiar y de respeto intrínseco a la dignidad humana.
Su diseño moderno y revolucionado, fundado en geometría, física y matemáticas, propone una narrativa distinta: que el deporte eleve principios más allá del marcador.
Lee: Mundial 2026: el futuro de Irán en suspenso tras veto de Estados Unidos
Ciencia al servicio del respeto y de la persona
La estructura del Trionda abandona los tradicionales hexágonos y pentágonos. En su lugar, adopta solo cuatro paneles geométricos fluidos, unidos con precisión para optimizar la esfera.
Esta decisión responde a cálculos que privilegian la uniformidad y evitan irregularidades superficiales que pudieran afectar el vuelo.
De acuerdo con Adidas, la marca oficial del balón que rodará en los estadios del Mundial 2026, ingenieros aplicaron modelos de la teoría de superficies y estudios en túneles de viento para asegurar trayectorias más estables y predecibles.
Esa apuesta técnica encuentra un paralelo con la dignidad humana: procurar que el movimiento sea confiable, que cada impulso tenga previsibilidad, sin adulteraciones, como debe ocurrir con decisiones justas y el trato respetuoso entre personas.
La pelota que une hogares y naciones
El nombre Trionda conjuga “tri” (tres) con “onda”, simbolizando la ola compartida entre México, Estados Unidos y Canadá como sedes del torneo.
Su diseño cromático no es ornamental: incorpora verde con un águila para México, rojo con hoja de arce para Canadá y azul con estrellas para Estados Unidos.
Así como cada familia comparte colores, símbolos y emociones, el Trionda refleja la convergencia de identidades distintas en un torneo global.
En redes sociales, la presentación del balón fue descrita como:
“Una ola colectiva de alegría que recorre los países y une al mundo a través del fútbol”.
Para un aficionado, sostener ese balón es sentir que detrás de la ciencia hay un vínculo humano: padres y madres que lo muestran a hijos, que comparten momentos de juego, que transmiten valores de respeto y convivencia mediante un objeto simbólico.
Valores humanos: ética, respeto y defensa de la vida
En el contexto del torneo, el Trionda adquiere una dimensión simbólica: un balón que trasciende lo competitivo para recordarnos que en cada gol, en cada pase, late el valor del respeto al contrario, la justicia en el arbitraje y la dignidad intrínseca del atleta.
“Adidas ha creado un balón emblemático que representa la unidad y la pasión de los países anfitriones”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la presentación oficial del balón en días recientes en Washington D.C.
Esa frase, aunque institucional, alude a que el diseño materializa un propósito mayor a lo meramente técnico.
Adidas indicó que el balón incluye detalles dorados que evocan al trofeo mundialista y que su cobertura texturizada mejora agarre incluso en condiciones climáticas adversas.
Esa funcionalidad al servicio del juego representa cómo los objetos pueden servir a la vida concreta del jugador y no ser meros ornamentos.
Matemáticas y física en cada latido del juego
Cada panel y contorno del Trionda surge de ecuaciones que buscan minimizar el error de vuelo.
Las simulaciones físicas validaron parámetros como coeficiente de fricción, presión interna y resistencia al desgaste.
Con ello se reduce la imprevisibilidad que frustró versiones anteriores. En defensa de la vida, entendida también como respeto a la integridad del jugador, un balón menos errático disminuye riesgos de jugadas inesperadas que pueden lesionar.
En esa conexión técnica se refleja el valor de anticipar lo posible, cuidar lo humano.
Para miles de familias que seguirán el Mundial desde casa o en estadios, el Trionda será más que un balón: será objeto para compartir, para enseñar, para conversar sobre esfuerzo, justicia y dignidad.
Con formas pulcras y ciencia transparente, invita a creer que la armonía entre técnica y humanidad es posible.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
JC Chávez Jr. vs. Jake Paul: la pelea que lo sacó del abismo y le devolvió la dignidad
Ciudad de México.- La pelea frente a Jake Paul marcó un antes y un después en la vida de Julio César Chávez Jr., quien se encontraba atrapado en las adicciones.
Su derrota no fue un fracaso: fue la chispa que encendió su voluntad de salir del ciclo destructivo. Esa confrontación lo empujó a retomar la dignidad, el respeto a sí mismo y la responsabilidad ante su familia.
Lee: “Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Un ring para enfrentar sus demonios
En junio de 2025, Chávez Jr. subió al ring contra el influencer convertido en boxeador.
“Estuve yo en adicciones, no me gusta hablar del tema porque creo que la gente no lo va a entender. Estuve en eso, salí de un infierno, estoy seguro que si no hubiera vuelto a pelear y salido de la adicción, pues me hubiera muerto”, reconoció JC Chávez Jr. durante una charla con Carlos Zar Aguilar para TUDN.
Para el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, esa confesión no busca causar lástima, por el contrario, muestra que volver a competir le dio una razón real para mantenerse limpio, seguir una rutina, entrenar con disciplina y aceptar sus errores frente a todos.
Con eso, Chávez Jr. demuestra que su verdadera pelea no es solo contra un rival en el ring, sino contra las adicciones y los hábitos que lo habían alejado de su camino.
El respeto recuperado
Chávez Jr. también reconoció que su actuación no fue brillante.
“Los primeros tres, cuatro rounds, los dejé perder esos rounds, ya después del sexto empecé a meter las manos, la verdad no hice una buena pelea. No es mal boxeador (Jake Paul)”, reconoció el púgil sinaloense.
Esa autocrítica es parte de su proceso de recuperar respeto propio. A través del deporte, una actividad regida por disciplina, límites y reglas, reinstaló valores como la constancia, el autocontrol y la lealtad consigo mismo y con sus seguidores. No se trata de una rehabilitación estética, sino de reconstruir su identidad pública y personal.
Apoyo familiar como pilar de salvación
El componente familiar fue clave. El “Gran Campeón” mexicano Julio César Chávez, su padre, ha sido una figura compleja en esta historia.
En declaraciones recogidas por Infobae, aseguró que su hijo venció “esos demonios”.
Ese reconocimiento público reafirma que detrás de la necesidad de superar adicciones está el deseo de honrar la memoria familiar, de no repetir ciclos y de proteger a quienes ama.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
“Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. habló por primera vez de lo ocurrido durante su detención en California, Estados Unidos y describió el momento del arresto, su situación legar actual y la importancia que su familia ha tenido en este proceso.
Un arresto inesperado
En entrevista con TUDN, Chávez Jr. relató que fue detenido mientras patinaba cerca de su casa en Los Ángeles, en un hecho que calificó como sorpresivo.
“Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas”, destacó el hijo del “Gran Campeón Mexicano”.
El pugilista explicó que, tras el operativo, fue trasladado a una cárcel provisional para el registro correspondiente.
“Pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no, ahí comenzó la travesía”, recordó.
En libertad, pero bajo proceso
El excampeón mundial confirmó que continúa vinculado a proceso en Estados Unidos, aunque puede seguir entrenando y competir con autorización.
“A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera”, detalló.
Al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra, Chávez Jr. respondió con firmeza:
“Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe”, aseguró.
Reconocimiento y apoyo familiar
En una parte más personal, el boxeador reconoció errores y agradeció el respaldo de su familia.
“Tuve muchos problemas personales, me volví loco por un momento e hice muchas cosas, y a pesar de eso, nada malo”, comentó.
También expresó gratitud hacia sus padres.
“Yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre”, afirmó.
Chávez Jr. continúa su proceso legal en libertad condicional y con permiso para boxear mientras cumple con las disposiciones judiciales.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en el Senado mexicano?
Exhortan a construir un futuro más humano y con dignidad frente a la migración
JC Chávez pone fin a los rumores: “si mi hijo fuera narco, yo lo metería a la cárcel”
Videojuegos: cómo convertirlo en aliados del aprendizaje y no en enemigos
Dar voz al silencio, el Instituto IRMA acompaña a las familias tras la pérdida gestacional
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Mis derechos y deberes como madre y padre: guía para fortalecerlos en la crianza con valores
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
Exponen vida y obra de Ing. Arturo Álvarez
-
Edomexhace 1 día
“La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
-
Méxicohace 2 días
El costo de la vida en México: alimentos y servicios presionan el ingreso familiar en 2025
-
Méxicohace 2 días
“La familia es lo más importante”: Carlos Slim