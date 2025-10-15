JC Chávez pone fin a los rumores: “si mi hijo fuera narco, yo lo metería a la cárcel”

Ciudad de México.- Julio César Chávez aclaró los rumores sobre presuntos vínculos de su hijo con el crimen organizado y advirtió que él mismo lo metería a la cárcel si estuviera en malos pasos.

“Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, advirtió el “Gran Campeón”, al responder a las preguntas de los reporteros en un evento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Lee: “Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto

Defensa pública con valores familiares y dignidad humana

El ex boxeador mexicano colocó como prioridad la dignidad y la ética por encima del parentesco, apelando al valor del respeto por la ley.

JC Chávez insistió en que Junior no está vinculado a ningún cártel ni trafica armas.

“Conozco a mi hijo desde que nació y sé a qué se ha dedicado toda la vida; quienes lo conocen, saben que no está vinculado con ningún cártel ni trafica armas”, sostuvo.

Al hablar de los valores humanos que rigen su posición, Chávez también señaló que ha sido testigo de las luchas de su hijo contra la adicción, un proceso compartido.

“Ha tenido problemas de adicción, eso sí, igual que yo, pero está luchando contra eso y lleva más de un año limpio”, agregó.

Ese reconocimiento contribuye al enfoque de defensa de la vida como prioridad y Chávez enfatizó que su batalla no es contra un hijo, sino por su recuperación, su integridad y su futuro.

Rumores, denuncias y un regreso planeado al ring

La declaración del campeón sinaloense surgió en medio de señalamientos públicos que han vinculado a Julio César Chávez Jr. con operaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas.

🥊 ¡Vuelve al ring! Julio César Chávez (@Jcchavez115) y Mauricio Sulaimán (@wbcmoro) confirmaron el regreso a los cuadriláteros de Chávez Jr. el próximo mes de diciembre, en lo que será el Torneo Guadalupanohttps://t.co/XN1BFkm9hC



🎥: @pau_lino14 pic.twitter.com/ENtq9wqhCe — @diario24horas (@diario24horas) October 13, 2025

En julio, JC Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos y, posteriormente, fue deportado a México para enfrentar órdenes de arresto por casos de tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado.

Chávez padre insistió en que confiará en las autoridades para esclarecer la verdad.

“No quiero abundar tanto porque esperamos el trabajo de las autoridades y confiamos en ellas”, declaró en la conferencia.

Este contexto se relaciona con el plan de reactivación deportiva para su hijo. Chávez anunció que “Junior” volverá a pelear el 13 de diciembre en San Luis Potosí.

También reveló su intención de que realice tres o cuatro combates más antes de considerar su retiro definitivo.

“Quiero que haga tres o cuatro peleas, y después veremos”, señaló.

De acuerdo con el diario AS, este proyecto deportivo se integra al discurso de recuperación personal: mantener la disciplina en el ring como un soporte para mantener alejada la sombra del rumor.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH