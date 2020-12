Joao Maleck promete no volver a tomar, tras accidente en el que murieron dos personas

Ciudad de México.- El futbolista Joao Maleck prometió “no volver a tomar” después de abandonar el penal de Puente Grande, Jalisco tras el accidente que protagonizó y en el que murieron dos personas.

“Es obvio que no (volverá a tomar), salgo siendo un ejemplo para la sociedad, debo ser mejor ejemplo, siendo mucho más responsable y maduro”, dijo Maleck.

El futbolista estuvo en prisión cerca de 18 meses pero pudo salir gracias a que pagó una fianza de más de 3 millones de pesos.

Te puede interesar: Joao Maleck queda libre tras provocar accidente en el que murieron dos personas

“​Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública a las familias de los afectados, decir que entré siendo un Joao Maleck al penal y salgo como uno diferente en lo humano”, agregó.

#PorSiTeLoPerdiste Anoche al salir de Puente Grande #JoaoMaleck ofreció disculpas a la madre y familia de María Fernanda

👇🏼👇🏼🎥 Vía @antonionerij pic.twitter.com/bLFGhxvLL9 — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) December 16, 2020

Un juez sentenció a Maleck por a tres años, ocho meses y 15 días de prisión por homicidio culposo agravado tras las muertes de María Fernanda Peña y Alejandro Castro Martínez.

Sin embargo, le dio libertad bajo caución por la edad que tenía al momento del accidente “aprendí muchísimo adentro, estoy muy arrepentido y tengo una mayor responsabilidad con la sociedad. Dios me dio una segunda oportunidad”.

“A cualquiera le pudo pasar, tuve la (mala) suerte de que a mí me pasó, me ha dolido muchísimo, me ha costado, pero he mejorado como persona”, setenció Maleck.

Este martes el futbolista #JoaoMaleck fue puesto en libertad condicional, tras haber pagado 3 millones de pesos de fianza, luego del accidente vial en 2019 que provocó la muerte de una pareja en Zapopan, Jalisco. as pic.twitter.com/Hq08siVU10 — 88.9 Noticias (@889Noticias) December 16, 2020

Síguenos en redes sociales