Joe Mazzulla, el técnico campeón de la NBA que quiere servir a Dios como diácono

El técnico de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, campeón de la NBA en 2024, sorprendió recientemente con una declaración sobre su mayor deseo más allá del deporte profesional: convertirse en diácono católico.
Durante una entrevista citada por ZENIT Noticias, Mazzulla habló abiertamente de su fe y de la manera en que ha transformado su visión del éxito.
“Ser entrenador es un privilegio, pero no es mi destino final. Quiero servir más allá del baloncesto, y si algún día puedo hacerlo como diácono, sería una bendición”, aseguró.
La fe detrás del éxito en la NBA
A los 36 años, Joe Mazzulla lideró a los Celtics hacia uno de los campeonatos más memorables de su historia reciente. Sin embargo, el entrenador afirmó que su identidad no está definida por los trofeos ni por la fama.
Lee: El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
“El deporte te da alegrías y frustraciones, pero no te define. Lo que te define es a quién sirves y cómo usas tus dones”, explicó en declaraciones retomadas por el mismo medio.
Mazzulla, nacido en Rhode Island y formado en la Universidad de West Virginia, relató cómo la fe católica ha sido un ancla constante en su vida, incluso en los momentos más difíciles de su carrera.
“Diría que durante mucho tiempo no siempre creí que lo que Dios decía sobre mí era verdad. Cuando descuidas eso, sales a buscar falsedades. Es más fácil creer que tu identidad está en el baloncesto que creer que alguien murió por ti”, expresó.
Un entrenador con mirada espiritual
El entrenador, conocido también por su serenidad en los banquillos, comentó que su inspiración viene del ejemplo de la Sagrada Familia de Nazareth.
En una anécdota que se hizo viral, Mazzulla fue preguntado por los medios si había conocido a los príncipes de Gales tras un partido; su respuesta fue tan inesperada como contundente:
“¿Jesús, María y José? Yo solo conozco a una familia real. No sé mucho sobre la otra”, recordó entre risas.
“No quiero convertirme en el joven rico”
Su aspiración como diácono católico se enmarca en una búsqueda de coherencia entre su vida pública y su vocación interior.
“No quiero convertirme en el joven rico. Mi mayor miedo es que, dentro de 10 años, me despierte y sea el joven rico, que la vida me haya pasado de largo y no esté dispuesto a renunciar a mis tesoros en esta tierra”, señaló Mazzulla.
En la Iglesia católica, los diáconos permanentes combinan su profesión con el servicio pastoral y comunitario. Para Mazzulla, ese camino le permitiría vivir su fe en plenitud sin dejar de lado su misión como entrenador.
“Mi vocación como entrenador y mi fe no están separadas. Ambas tratan sobre acompañar a otros, enseñar y servir”, afirmó.
El testimonio del técnico campeón generó admiración dentro y fuera del baloncesto, mostrando que incluso en el deporte de élite hay espacio para una vida espiritual profunda y coherente con la fe.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
El Mundial Sub-17, una lección de respeto y hermandad para las nuevas generaciones
Ciudad de México.- En una época donde los reflectores suelen apuntar a los triunfos y estadísticas, el Mundial Sub-17 —en sus versiones varonil y femenil— ha demostrado que el verdadero valor del futbol no solo se mide en goles, sino en humanidad, fraternidad y respeto.
Este torneo juvenil ha dejado imágenes que han conmovido al mundo por su mensaje de unión, empatía y dignidad dentro y fuera del campo.
Gesto ejemplar entre México y Japón
Uno de los momentos más recordados ocurrió en el hotel de concentración de México y Japón, donde los jóvenes futbolistas protagonizaron un gesto que recorrió las redes sociales: el famoso “pasillo” entre selecciones.
Tras la primera victoria de México ante Costa de Marfil, el equipo japonés los recibió con aplausos y sonrisas, reconociendo su esfuerzo en la cancha.
Días después, los jugadores del Tri Sub-17 devolvieron la cortesía con el mismo pasillo cuando Japón venció a Portugal. La cuenta oficial de la selección nipona escribió en X (antes Twitter):
“Gracias, México, por este hermoso gesto. La amistad y el respeto son también parte del futbol”.
En el video se observa cómo ambos equipos se saludan con cordialidad y se funden en abrazos. Un ejemplo que, según los propios entrenadores, refleja el verdadero espíritu del Mundial: competir con pasión, pero con valores compartidos.
Familias unidas en las gradas
En los estadios, el ambiente ha sido igual de ejemplar. Familias de distintas nacionalidades comparten gradas, banderas y cánticos sin importar los colores. Madres mexicanas alentando junto a padres japoneses, pequeños brasileños celebrando junto a aficionados de Italia: escenas que muestran una convivencia pacífica en el futbol profesional.
“El Mundial Sub-17 se ha convertido en un espacio de comunión entre culturas; las familias comparten la misma pasión y transmiten a sus hijos que ganar no lo es todo”, destacó la agencia AFP.
El valor del consuelo
En la rama femenil, otro gesto conmovió al mundo: la futbolista brasileña Evelin, autora del autogol que dio el triunfo a México, rompió en llanto al final del partido. Sin embargo, sus compañeras la rodearon y la abrazaron para consolarla.
Lo más sorprendente fue que varias jugadoras mexicanas también se acercaron a ella para brindarle apoyo.
El video fue difundido por la FIFA el pasado 5 de noviembre con el siguiente mensaje:
“El futbol también se trata de empatía. Hoy, México y Brasil demostraron que la competencia nunca debe borrar la humanidad”.
Las imágenes se viralizaron en minutos, mostrando a jóvenes que entienden que el respeto al rival también forma parte del juego limpio.
Valentina Murrieta, ejemplo de esfuerzo y familia
Otra historia que ha dado la vuelta al mundo es la de Valentina Murrieta, mexicana que fue elegida como la mejor portera del Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos. Con apenas 17 años, la arquera del América logró el Guante de Oro tras llevar a México al tercer lugar del certamen.
“Desde que supe que iría al Mundial, me propuse regresar con un logro para México. Fue difícil, pero siempre tuve el apoyo de mi familia”, destacó Valentina en entrevista con Claro Sports.
Su historia se hizo aún más emotiva cuando recibió un mensaje sorpresa de Guillermo Ochoa, quien le envió un video de felicitación.
“Valentina, felicidades por tu gran torneo. Me dio gusto verte jugar con tanta seguridad. Sigue disfrutando y creciendo; tienes un futuro enorme”, dijo Paco Memo en el mensaje difundido en sus redes sociales.
“Desde niña lo admiraba y soñaba con ser como él. Siempre lo veía en los Mundiales y me inspiraba. Me decía: ‘si él puede, ¿por qué yo no?’”, respondió Murrieta.
Un torneo que inspira más allá del marcador
El Mundial Sub-17 se ha convertido en una plataforma donde los valores humanos brillan tanto como el talento deportivo. Historias como las de Japón y México, los gestos de consuelo entre rivales o la determinación de jóvenes como Valentina Murrieta, reafirman que el futbol, en su esencia más pura, sigue siendo una escuela de vida.
“El futuro del futbol está en buenas manos. Los jóvenes de esta generación no solo compiten, sino que construyen puentes de respeto y esperanza”, destacó la FIFA en un mensaje compartido en redes sociales.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
CDMX
El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
México buscará aprovechar el mundial para impulsar la paz
Ciudad de México.— A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la capital mexicana se prepara no sólo como anfitrión, sino como una ciudad que apuesta por el futbol como agente de paz.
Las acciones del gobierno federal y de la Ciudad de México buscan convertir el evento deportivo en un impulso social que fortaleciera la convivencia y redujera la violencia.
Sin embargo, la realidad es que los jóvenes enfrentan un panorama complejo para salir del círculo de violencia que azota el país.
Te recomendamos leer: El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana
Al ser un grupo vulnerable a diversas situaciones por la falta de oportunidades, los jóvenes no ven el balompié como un deporte, sino como una herramienta para beneficiar al tejido social.
Jóvenes ven en el futbol una vía para alejarse de la violencia
Para jóvenes como Reyli Rommel Vargas Santos, de 20 años, el futbol representó una alternativa frente a entornos adversos. “El deporte te aleja de vicios y te enseña disciplina”, comentó.
Vargas recordó que su paso por las ligas formativas le enseñó valores que trascendieron la cancha. “El futbol no solo forma jugadores, también forma personas”, afirmó para Siete24.mx.
Por su parte, Diego Martínez, de 18 años y jugador del Atlético Neza, de cuarta división profesional, explicó que el futbol lo ayudó a mantenerse enfocado y rodearse de ambientes saludables. “Practicar deporte te aleja de malas amistades y te da propósito”, señaló para este mismo medio.
Ambos coincidieron en que eventos como el Mundial pueden reavivar el interés social por el deporte y crear oportunidades de desarrollo en comunidades vulnerables.
“Capitanes de paz”: CDMX aprovechará el futbol para fomentar el bienestar
Durante un encuentro con vecinos de diversas alcaldías, Clara Brugada presentó el decálogo por la paz y la iniciativa “Capitanes de paz”, un proyecto que busca reconstruir el tejido social desde las comunidades.
El evento reunió testimonios de habitantes, líderes sociales y jóvenes que ya participan en acciones de mediación y apoyo comunitario.
“Queremos que las calles sean espacios seguros, donde el diálogo sustituya a la violencia”, expresó una de las participantes durante la presentación. Las voces ciudadanas marcaron el tono de la jornada, centrada en la participación activa de la comunidad.
Según Brugada, el decálogo nació de recorridos y conversaciones en barrios donde la inseguridad afectó la convivencia. “La paz se construye entre todos, desde abajo y con justicia social”, afirmó la exalcaldesa de Iztapalapa.
El decálogo propone diez principios enfocados en la convivencia, la solidaridad y la prevención de conflictos. Cada punto busca fortalecer la responsabilidad colectiva frente a la violencia cotidiana.
Entre los ejes principales destacan el respeto mutuo, la escucha activa, la resolución pacífica de conflictos, y la participación juvenil como motor de transformación social.
De acuerdo con la información publicada por el equipo de Brugada, el decálogo se desarrolló con la colaboración de organizaciones vecinales, docentes y mediadores comunitarios.
La iniciativa se inspiró en modelos locales de cultura de paz documentados por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Por otra parte, la iniciativa “Capitanes de paz” convoca a jóvenes para convertirse en mediadores y promotores de cultura cívica en sus colonias.
Durante la presentación, varios de ellos compartieron experiencias sobre cómo impulsaron proyectos de deporte, arte y acompañamiento escolar.
El proyecto busca extender la red de capitanes a todas las alcaldías de la Ciudad de México, con apoyo de colectivos culturales y escuelas públicas.
Dicha estrategia pretende unir educación, cultura y deporte para reconstruir la convivencia y ofrecer alternativas a los jóvenes.
México promueve el deporte como política de bienestar social
Durante la presentación oficial en Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la justa deportiva debía verse como un mensaje de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum destacó la creación del programa “El Mundialito Social”, que incluyó la construcción de canchas en todo el país para fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes.
La iniciativa buscó prolongar los beneficios del torneo más allá del evento futbolístico.
“Queremos que el deporte siga después del Mundial”, afirmó Sheinbaum. “Será una oportunidad para mostrar lo que somos: un pueblo orgulloso de sus raíces y su presente”.
Un balón que también simboliza unión
El jefe de oficina de la FIFA en México, Jürgen Mainka Ruiz, informó que los protocolos de seguridad y convivencia fueron diseñados en conjunto con el Gobierno Federal. Destacó que el Mundial 2026 sería “el evento más ambicioso en la historia del futbol”.
Más de 800 mil aficionados asistirían a los estadios mexicanos y cerca de 6 millones de personas participarían en los FIFA Fan Festivals, espacios culturales y deportivos donde se combinarían música, arte y gastronomía.
En un país que enfrenta desafíos de violencia, el impulso deportivo cobra relevancia como herramienta social. Las iniciativas gubernamentales y las historias de jóvenes futbolistas reflejaron un mismo mensaje: en México, el futbol se prepara para jugar también por la paz.
JAHA
Deportes
La unión familiar que llevó a “La Hormiga” González al título de goleo con Chivas
Ciudad de México.- Armando “La Hormiga” González cumplió el sueño que repetía desde niño: ser campeón goleador con las Chivas.
A sus 22 años, el joven delantero cerró el Torneo Apertura 2025 con 12 anotaciones y se convirtió en uno de los máximos romperredes del futbol mexicano, compartiendo el liderato con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis).
Pero detrás del nuevo ídolo rojiblanco hay una historia que no se escribió solo en la cancha, sino en familia.
“Desde niño quería ser goleador con Chivas”
En entrevista exclusiva con el sitio mediotiempo.com, Armando González Bejarano, padre del futbolista del Rebaño, recordó que el sueño de su hijo nació desde los primeros pasos en el futbol.
Lee: El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana
“Cuando mi otro hijo, Emilio, ya estaba en Fuerzas Básicas ahí en Chivas, Armando ya se quería ir; quería ser jugador de Chivas, quería ser campeón con Chivas, quería ser campeón goleador con Chivas. Todos esos sueños que nos platicaba, lo que él quería, bueno, pues lo ha ido consiguiendo poco a poco”, relató González Bejarano.
El título de goleo de González no solo rompe una sequía de casi seis años sin un goleador rojiblanco, también simboliza la constancia de un joven que se formó con disciplina y valores familiares.
Su apodo, “La Hormiga”, refleja su estilo discreto pero persistente, el mismo que lo llevó a destacar en la Sub-23, donde ya había conquistado el título de goleo.
Un logro que trasciende: “Los mexicanos sí podemos”
Para su padre, el logro tiene un significado más profundo: demuestra que los delanteros mexicanos pueden competir al más alto nivel en una liga dominada por extranjeros.
“Por la posición, siempre los extranjeros son los que normalmente quedan campeones goleadores. Muy pocos equipos tienen mexicanos en esa posición. Como dijo Armando en una entrevista pasada: los mexicanos sí podemos”, declaró a mediotiempo.com.
El éxito de “La Hormiga” también es reflejo de una estructura familiar sólida, que ha hecho de la unidad su principal estrategia.
Desde que ingresó a Fuerzas Básicas, la familia González adoptó una rutina en la que cada integrante asumió un papel clave: su madre y su hermana viven con él en Guadalajara, mientras su padre alterna viajes por trabajo, siempre pendiente del progreso de sus hijos.
“Es un chavo con valores y principios”
El propio González Bejarano describió a su hijo como un joven centrado y hogareño.
“Desde que se fue a Fuerzas Básicas me ha impresionado su constancia y disciplina. Es muy cuidadoso con su alimentación, sus entrenamientos y descansos. No toma refrescos, sigue estudiando; terminó la prepa muy bien. Eso es lo que lo ha llevado adelante: su tenacidad, su disciplina y que es muy hogareño”, resaltó el padre del futbolista mexicano.
El delantero estudia en línea la Licenciatura en Deporte y Bienestar en la Universidad Anáhuac, un equilibrio entre su formación profesional y académica.
“Es una carrera que combina nutrición con preparación física, y él está muy comprometido con eso”, aseguró su padre.
Fuera de los reflectores, Armando conserva hábitos simples: evita la ostentación, prefiere pasar tiempo con su familia y mantiene los pies en la tierra.
“Él trae un carro de la familia; cuando se compre uno, será normalito. Ya compró un terrenito, y en eso estamos muy cerca de él”, explicó González Bejarano.
Inspiración rojiblanca y raíces sólidas
“La Hormiga” creció admirando a Javier “Chicharito” Hernández, otro goleador surgido de la cantera rojiblanca.
“Siempre ha dicho que uno de sus ídolos es el Chícharo. Y, bueno, de toda la gente que lo rodea, toma los buenos consejos y hábitos”, comentó.
Esa madurez temprana ha sido clave para mantener la estabilidad en su entorno.
“Nosotros decidimos que su mamá y su hermana estén allá con él; yo voy y vengo porque estamos cerca. Eso lo mantiene tranquilo, se siente en casa realmente”, agregó.
Su madre se encarga de supervisar su alimentación y horarios, mientras Armando mantiene su enfoque en el futbol. La familia evita los excesos, priorizando los valores por encima del dinero o la fama.
“Hay cosas más importantes que compartir ropa de marca. Le dije a Armando: ‘cuando te vea con esas bolsitas de marca, te las tiro’. Estamos muy al pendiente de eso”, afirmó el padre entre risas.
Un campeón con los pies en la tierra
Con apenas dos años en la Liga MX, Armando “La Hormiga” González ya forma parte de una generación de futbolistas que combinan talento con educación, y pasión con equilibrio emocional.
Su campeonato de goleo no solo es una marca deportiva, sino un ejemplo de cómo la unión familiar, la disciplina y la humildad pueden transformar los sueños infantiles en realidades profesionales.
Más allá de las estadísticas, el nuevo ídolo rojiblanco representa la esperanza de miles de jóvenes mexicanos que buscan abrirse paso con trabajo y convicción, recordando que detrás de cada gol también hay una familia que lo celebra.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana
Ciudad de México.- La Selección Mexicana de Futbol presentó oficialmente la camiseta que usará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que organizará junto con Estados Unidos y Canadá. El nuevo diseño coloca nuevamente al verde como color principal tras cuatro años de ausencia en la indumentaria de local.
Este retorno busca reconectar con los aficionados que se identifican con los colores del lábaro patrio y con el histórico uniforme “tricolor”.
Le vuelve el verde, blanco y rojo al uniforme
El jersey verde incorpora vivos en blanco y rojo en el cuello y las mangas, evocando directamente los colores de la bandera nacional.
Según Adidas, la marca que suministra el uniforme de México, este diseño rinde homenaje a las raíces del combinado nacional.
Una de las piezas más visibles del diseño es el regreso del símbolo del ‘Sol Azteca’ —conocido también como calendario azteca— ubicado en el pecho. Este elemento se presentó como un ícono de identidad mexicana que ahora vuelve al uniforme oficial.
Una reconexión con la afición
La presentación del uniforme genera un efecto de reencuentro entre la afición mexicana y su selección. El hecho de que se recupere un color ligado al equipo nacional implica, para muchos aficionados, expertos e influencers un retorno al origen.
“La camiseta de la selección mexicana marca Adidas es espectacular. Sin queja. Ahora hay que lograr que quienes portan esa camiseta estén en el mismo nivel de espectacularidad”, aseguró el comentarista deportivo David Faitelson, a través de su cuenta oficial en X.
El diseño del uniforme se inspira en la camiseta utilizada por México en el Mundial de Francia 1998, incluyendo la representación del ‘Sol Azteca’ en el frente.
Lo que se viene con la nueva indumentaria del Tri
Que México recupere el verde como color de local en su uniforme para el Mundial 2026 coincide con el momento en que el país vuelve a ser sede del torneo.
El estreno oficial de la playera en la cancha del Tri, previsto para los encuentros amistosos de noviembre, será una prueba clave para ver cómo responde públicamente el equipo con esta nueva “piel”.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
“No desaparece el sufrimiento”, la eutanasia repite el procedimiento de una ejecución, alerta bioetista
El secreto para que los niños coman sus verduras
El Mundial Sub-17, una lección de respeto y hermandad para las nuevas generaciones
El Misterio de Santa Bernadette de Lourdes: Una travesía tras sus huellas
Diabetes en México: urgen reforzar políticas ante influencia de la industria refresquera
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
El renacer de Tavo Betancourt; Cuando el éxito te rompe y el arte te reconstruye
-
Dignidad Humanahace 2 días
“Morir no puede ser la respuesta al dolor”: especialistas piden fortalecer cuidados paliativos
-
CDMXhace 2 días
Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin: Protege a tu familia
-
Historias que Conectanhace 2 días
Isabela, la bebé mexicana que nació a las 27 semanas y un solo pulmón