Jorge “Bronco” Cantú pide no salir de casa

Ciudad de México,— Uno de los integrantes de los Diablos Rojos que continúa su preparación en casa con miras al arranque de la próxima temporada, es Jorge “El Bronco” Cantú, el primera base escarlata se mostró satisfecho por su rendimiento hasta que fueron detenidos por la contingencia sanitaria.



JORGE CANTÚ: NUESTRO MAYOR CUIDADO ES NO SALIR DE CASA – Diablos Rojos del México https://t.co/L4hAkQZepD — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) March 31, 2020

Cantú acepta que no atraviesa su mejor momento en el tema anímico, “Pues un poco tristón, pero no hay de otra más que aguantar y seguir las indicaciones del gobierno,” reconoce el “Bronco”, quien junto con el preparador físico de los Diablos Rojos, a diario prepara una mezcla de rutinas de aproximadamente 45 minutos, con la finalidad de mantenerse en buena condición.

¡Todos juntos lograremos vencer al COVID-19!👹👏🏻 Recuerda: si te cuidas tú, nos cuidas a todos 🙌🏻🧼#MeQuedoEnHome🏡⚾️ pic.twitter.com/eMCa6tY9wJ — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) March 31, 2020

Finalmente el pelotero de la novena capitalina pide a la población no salir de sus hogares para abandonar lo antes posible esta emergencia “Es muy sencillo, simplemente no salir de casa, es lo que estamos haciendo, llevamos 14 días, estamos haciendo muchas actividades en casa, no nos hemos aburrido, hay uno que otro día que si viene la desesperación y ansiedad, pero no entramos en pánico, hacemos muchas cosas en familia”, sentenció el ex ligamayorista.



