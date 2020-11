Jorge Cantú jugará la Copa juntos por México

Ciudad de México.- Angélica Fuentes aseguró que su exesposo, Jorge Vergara, le amenazó con “echarle” a la afición de Chivas encima, por los conflictos que tuvieron en su relación.

En entrevista para el programa de la periodista Adela Micha, Fuentes indicó que, además, le dijo que la dejaría sin ningún poder en Chivas.

“Cuando mi abogado llega a decirme que había una cantidad de amenazas de parte de él, que me iba a echar a toda la afición de Chivas”, recordó.

“Algo que sí hizo, que me iba a echar a todos los distribuidores de Omnilife. Se iba a encargar de que me corrieran de todos los consejos donde yo estaba”.

“En México sí pasó, pero en Estados Unidos no, me respaldaron y me dijeron ‘sabemos cómo se manejan las cosas en México’, declaró Fuentes.

Fuentes señaló que el expresidente de Chivas, quien murió el año pasado, nunca aceptó las enfermedades que tenía.

“Él decidió no aceptar su problema físico que era Parkinson rígido, arrastraba la pierna, no movía el brazo cuando caminaba”.

“En lugar de aceptarlo con la valentía que el ser humano debe hacerlo, decidió no hacerlo y culparme a mí por un mal físico. Con eso se escudó detrás de la mamá de sus dos hijas”, aseguró.

Fuentes reveló que, para concebir a sus dos hijas, le tuvieron que inseminar óvulos fecundados, de otra forma, no habría podido ser madre.

“Yo me vine a Texas porque está muy claro que cuando tu cargas a los hijos, cuando tú los das a luz, son tus hijos sin importar de quiénes son los óvulos. Él quería que las perdiera para siempre”.

“Le había dicho a un juez que yo no era la mamá biológica de mis hijas, que me hicieran una prueba de ADN para que me las quitaran para siempre, porque no quería que tuviera ni siquiera el derecho a tener una llamada telefónica con mis hijas”, sentenció.

